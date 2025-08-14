Ajker Patrika
> রাজনীতি

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে কেক না কাটতে নেতা-কর্মীদের বিএনপির আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৮
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন আগামীকাল শুক্রবার (১৫ আগস্ট)। দিনটিতে রাজধানীসহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয় ও মসজিদে দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে কর্মসূচি ঘিরে নেতা-কর্মীদের কেক কাটতে নিষেধ করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জন্মদিনে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, ১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলন ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত ও আহত ব্যক্তিদের সুস্থতা কামনা করা হবে। দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ছাড়া কেক কাটা কিংবা অন্য কোনো আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান না করার জন্য সব নেতা-কর্মীর প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঢাকায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় আগামীকাল বেলা ১১টায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র নেতারা উপস্থিত থাকবেন। ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উক্ত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলগুলোয় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিবিএনপিজন্মদিনখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

