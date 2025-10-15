Ajker Patrika
আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক— প্রধান উপদেষ্টাকে সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৩৫
জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে আজ বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: প্রেস উইং
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ ও সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে ভারসাম্য এবং সরকারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় রাখতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ। জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে আজ বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে এ আহ্বান জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই নেতা।

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমাদের কন্টিনিউয়াস (ধারাবাহিক) সমর্থন আপনার প্রতি ছিল, আছে। কিন্তু এটা কন্ডিশনাল (শর্তযুক্ত)। আমাদের সমর্থন আরো অব্যাহত থাকবে, এটা সীমাহীন নয়। আমরা চাই, আপনার নেতৃত্বে একটা ঐতিহাসিক নির্বাচন, এটাই হচ্ছে কন্ডিশন (শর্ত)। আপনার প্রতি আমাদের সীমাহীন সমর্থন নয়, আমাদের সীমারেখা আছে। আমরা গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য এই সীমারেখার মধ্যে আপনাকে সমর্থন দিচ্ছি। আপনি দয়া করে এটা অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন।’

বিএনপি নেতা আরো বলেন, ‘যাতে বাংলাদেশের সকল অর্গানের ব্যালেন্স (সব অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য) থাকে, সেটা আপনাকে চেষ্টা করতে হবে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা। আমরা চাই না, প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর মধ্যে কোন রকমের ভারসাম্য নষ্ট হোক। আমরা সেটি অ্যাফোর্ড করতে পারব না এই মুহূর্তে। আমরা চাই, আপনার সাথে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। রাষ্ট্রকে একটা ব্যালেন্স অবস্থায় থাকতে হবে। আমরা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোন রকমের ঝুঁকির মধ্যে যেতে চাই না, যেতে পারব না।’

সালাহউদ্দিন বলেন, পতিত স্বৈরাচার এবং তাদের দোসর একটি দেশ এই সুযোগ নেওয়ার জন্য বসে থাকবে। তাই একদম প্রতিবিপ্লবী হলেও চলবে না। বাস্তবতা বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

আলোচনায় সংস্কার বাস্তবায়ন প্রশ্নে বিএনপির আগের অবস্থানই তুলে ধরেন সালাহউদ্দিন। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে গণভোট হলে আগামী সংসদ জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে। নির্বাচনের বাকি আছে চার মাস। দুই মাস আগে তফসিল দিতে হবে।

সব ‘নোট অব ডিসেন্ট’ স্পষ্ট থাকবে জুলাই সনদে, সেটাই যাবে গণভোটে: সালাহউদ্দিন আহমদসব ‘নোট অব ডিসেন্ট’ স্পষ্ট থাকবে জুলাই সনদে, সেটাই যাবে গণভোটে: সালাহউদ্দিন আহমদ

এর আগে আরেকটি নির্বাচন আয়োজন সম্ভব কি না তিনি সে প্রশ্ন রাখেন। তিনি বলেন, ভিন্নমতের বিষয়ে দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করবে। নির্বাচিত হলে, তাঁরা সেভাবে ভিন্নমতগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সচিবালয়ে বদলি পদায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ একটি ‘ক্যাবিনেট কমিটি’ করা হয়েছে। এটার কোন চর্চা নেই, এটা কোনো নিয়ম বা রীতি নয়। এ বিষয়ে বিএনপি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বিষয়:

সশস্ত্র বাহিনীনির্বাচনড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাসালাহউদ্দিন আহমদ
