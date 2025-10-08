শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য সরকারকে সর্বোচ্চ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান গণসংহতির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফিলিস্তিনমুখী ফ্রিডম ফ্লোটিলা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অপহৃত শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বোচ্চ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। একই সঙ্গে এ দাবিতে বাংলাদেশের মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর ইস্কাটনের বিয়ামের গলির মাঠে ফিলিস্তিনমুখী গ্লোবাল ফ্লোটিলা থেকে অধিকারকর্মীদের মুক্তির দাবিতে ও ফিলিস্তিনে জায়নবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে গণসংহতি আন্দোলন আয়োজিত সংহতি সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার।
তাসলিমা আখতার বলেন, ‘ফিলিস্তিনমুখী ফ্রিডম ফ্লোটিলা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অপহৃত শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য আমাদের সোচ্চার হতে হবে। ফ্রিডম ফ্লোটিলায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অপহরণ করে কীভাবে কোথায় রাখা হয়েছে, আমরা জানি না। তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে তাঁদের মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ভূমিকা নিতে হবে।’
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যায় এর মধ্যে ৭০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে উল্লেখ করে তাসলিমা আখতার বলেন, ‘২০ হাজারের বেশি শিশুকে হারিয়েছে গাজাবাসী। লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে গেছে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে, শিশুদের জীবন ধ্বংস হচ্ছে, হাসপাতাল, ঘরবাড়ি ধ্বংস হচ্ছে। সেই সময়ে শহিদুল আলম ও রুহি লোরেনের মতো সারা বিশ্ব থেকে মানুষেরা গ্লোবাল ফ্লোটিলা নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। তাঁদের অপহরণের এ ঘটনা মানবতার কণ্ঠরোধ। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’
তাসলিমা আখতার আরও বলেন, এর আগে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার শহিদুল আলমকে কারাবন্দী করে নির্যাতন করেছিল। এখনো ফিলিস্তিনের মানুষের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ফ্রিডম ফ্লোটিলায় গিয়েছেন। তাঁর মুক্তির দাবি সারা দেশের মানুষের দাবি।
তাসলিমা আখতার বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বের ইসরায়েলপন্থী সরকারগুলো ভান করছে—তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়। কিন্তু বাস্তবে তারা ফিলিস্তিনের মানুষের স্বাধীনতার দাবিকে দমিয়ে রাখতে চায়। ফিলিস্তিনের মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির দাবির পক্ষে আওয়াজ তোলাটা আমাদের দায়িত্ব। সারা বিশ্বের মানুষের নেমে আসা দরকার আজকে ফিলিস্তিনের জন্য।’
গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া বলেন, ‘সারা পৃথিবীতে শ্রমিকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ রাস্তায় নেমেছে ফিলিস্তিনের পক্ষে। সারা বিশ্বের মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ আজ অত্যন্ত জরুরি ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য। আমরা শহিদুল আলমের প্রতিবাদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এখানে দাঁড়িয়েছি।’
বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনিস্টিউটের শিক্ষক নাসিমা, সমগীতের ঢাকা অঞ্চলের সাবেক সভাপতি রেবেকা নীলা, প্রতিবেশ আন্দোলনের সংগঠক আবদুল্লাহ নাদভী, গণসংহতি আন্দোলনের সাংগঠনিক উপকমিটির সদস্য সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন, ইস্কাটন অঞ্চলের সংগঠক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে ইস্কাটন-মগবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করেন দলের নেতা-কর্মীরা।
