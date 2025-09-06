Ajker Patrika
> রাজনীতি

মাজার ভাঙচুর ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ২১
ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে কথা বলছেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে কথা বলছেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাজার ভাঙচুর ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, দেশের ভেতরে গভীর একটি চক্রান্ত চলছে। মাজার ভাঙা, লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই অংশ হতে পারে। সেই ষড়যন্ত্র চলছে কি না, সেটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে।’

আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘আমরা আমাদের বয়সে পাকিস্তান আমলও কিছুটা দেখেছি। তখন তো মাজার আক্রমণের কথা শুনিনি, পুরোনো লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার কথা শুনিনি। তখন থেকে তো আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাহলে এখন হঠাৎ করে এসব কেন হচ্ছে? এটা তো শেখ হাসিনা করতেন।’

রিজভী অভিযোগ করে বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে বলা হয় আমরা পাকিস্তানপন্থী, আমরা ইসলামি জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিই— এসব অপপ্রচার চলেছে। কিন্তু এসব বলার পরেও তারা একবারও তা প্রমাণ করতে পারেনি।’

গোয়ালন্দে পিরের দরবারে হামলা: পুলিশের মামলায় আসামি সাড়ে ৩ হাজারগোয়ালন্দে পিরের দরবারে হামলা: পুলিশের মামলায় আসামি সাড়ে ৩ হাজার

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে রিজভী বলেন, ‘বলেছিলেন, দেশ মদিনা সনদ অনুযায়ী চালাবেন, কিন্তু আমরা কী দেখলাম? এক মন্ত্রীর লন্ডনে ১৪০টা বাড়ি, ছেলেমেয়ের নামে পূর্বাচলে ৬০ কাঠা জমি, চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের পাশে ৭২ বিঘা সরকারি জমি নিয়ে ৩০টি বাংলো নির্মাণের পরিকল্পনা। অথচ গরিব মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। করোনার সময় অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ গেছে অসংখ্য মানুষের।’

গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশেই থাকেন। মিথ্যা মামলায় পাঁচ-ছয় বছর কারাভোগ করেছেন। আমরা কোনো বিদেশপন্থী দল নই, আমরা বাংলাদেশপন্থী দল— বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।’

দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে আরও ছিলেন— বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, আব্দুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফৎ আলী সপু, সহপ্রচার সম্পাদক আসাদুল করীম শাহিন, নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী প্রমুখ।

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশতগোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীবাংলাদেশের রাজনীতি
গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনায় নতুন রণক্ষেত্র ‘টুথপেস্ট’

