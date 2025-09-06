মাজার ভাঙচুর ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাজার ভাঙচুর ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, দেশের ভেতরে গভীর একটি চক্রান্ত চলছে। মাজার ভাঙা, লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই অংশ হতে পারে। সেই ষড়যন্ত্র চলছে কি না, সেটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘আমরা আমাদের বয়সে পাকিস্তান আমলও কিছুটা দেখেছি। তখন তো মাজার আক্রমণের কথা শুনিনি, পুরোনো লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার কথা শুনিনি। তখন থেকে তো আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাহলে এখন হঠাৎ করে এসব কেন হচ্ছে? এটা তো শেখ হাসিনা করতেন।’
রিজভী অভিযোগ করে বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে বলা হয় আমরা পাকিস্তানপন্থী, আমরা ইসলামি জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিই— এসব অপপ্রচার চলেছে। কিন্তু এসব বলার পরেও তারা একবারও তা প্রমাণ করতে পারেনি।’
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে রিজভী বলেন, ‘বলেছিলেন, দেশ মদিনা সনদ অনুযায়ী চালাবেন, কিন্তু আমরা কী দেখলাম? এক মন্ত্রীর লন্ডনে ১৪০টা বাড়ি, ছেলেমেয়ের নামে পূর্বাচলে ৬০ কাঠা জমি, চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের পাশে ৭২ বিঘা সরকারি জমি নিয়ে ৩০টি বাংলো নির্মাণের পরিকল্পনা। অথচ গরিব মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। করোনার সময় অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ গেছে অসংখ্য মানুষের।’
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশেই থাকেন। মিথ্যা মামলায় পাঁচ-ছয় বছর কারাভোগ করেছেন। আমরা কোনো বিদেশপন্থী দল নই, আমরা বাংলাদেশপন্থী দল— বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।’
দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে আরও ছিলেন— বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, আব্দুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফৎ আলী সপু, সহপ্রচার সম্পাদক আসাদুল করীম শাহিন, নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী প্রমুখ।
মাজার ভাঙচুর ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, দেশের ভেতরে গভীর একটি চক্রান্ত চলছে। মাজার ভাঙা, লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই অংশ হতে পারে। সেই ষড়যন্ত্র চলছে কি না, সেটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘আমরা আমাদের বয়সে পাকিস্তান আমলও কিছুটা দেখেছি। তখন তো মাজার আক্রমণের কথা শুনিনি, পুরোনো লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার কথা শুনিনি। তখন থেকে তো আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাহলে এখন হঠাৎ করে এসব কেন হচ্ছে? এটা তো শেখ হাসিনা করতেন।’
রিজভী অভিযোগ করে বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে বলা হয় আমরা পাকিস্তানপন্থী, আমরা ইসলামি জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিই— এসব অপপ্রচার চলেছে। কিন্তু এসব বলার পরেও তারা একবারও তা প্রমাণ করতে পারেনি।’
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে রিজভী বলেন, ‘বলেছিলেন, দেশ মদিনা সনদ অনুযায়ী চালাবেন, কিন্তু আমরা কী দেখলাম? এক মন্ত্রীর লন্ডনে ১৪০টা বাড়ি, ছেলেমেয়ের নামে পূর্বাচলে ৬০ কাঠা জমি, চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের পাশে ৭২ বিঘা সরকারি জমি নিয়ে ৩০টি বাংলো নির্মাণের পরিকল্পনা। অথচ গরিব মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। করোনার সময় অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ গেছে অসংখ্য মানুষের।’
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশেই থাকেন। মিথ্যা মামলায় পাঁচ-ছয় বছর কারাভোগ করেছেন। আমরা কোনো বিদেশপন্থী দল নই, আমরা বাংলাদেশপন্থী দল— বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।’
দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে আরও ছিলেন— বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, আব্দুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফৎ আলী সপু, সহপ্রচার সম্পাদক আসাদুল করীম শাহিন, নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী প্রমুখ।
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোহাম্মদ মোস্তফা জামান বলেছেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনারা কষ্ট করে মিছিল করবেন না। আপনারা যদি এত কষ্ট করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আপনাদের চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেবে। শেখ হাসিনা যে গণহত্যা চালিয়েছে, তাঁকে বিচারের জন্য দেশে ফিরিয়৪৩ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা না দিতে একটা মহল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি আরও বলেন, ‘নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। নুরুল হক নুরের শর্টটাইম মেমোরি লস হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল...১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলা’-এর লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। আজ শনিবার জামায়াতের প্রচার বিভাগের পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটি জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘আমাদের পার্টি অফিসে বারবার হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা কেবল একটি রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমণ নয়, বরং দেশের...৩ ঘণ্টা আগে