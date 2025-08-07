Ajker Patrika
সাহাবুদ্দীনের চেয়ে ভালো নির্বাচন না করলে ব্যর্থতার দায় ইউনূসের: ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, যদি আগামী দিনে ড. ইউনূস সাহাবুদ্দীনের আমলের চেয়ে ভালোভাবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থতার দায়ভার ড. ইউনূসের ওপরই আসবে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স কাউন্সিল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সভায় তিনি আরও বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লটারির মাধ্যমে এসপি ও ওসি বদলির প্রস্তাব করেছেন। তবে যাঁরা, ১৪, ১৮ ও ২৪ সালের নির্বাচনে জড়িত ছিলেন, সেসব পুলিশ কর্মকর্তার নাম যেন লটারিতে না থাকে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের আলোচনা সভায় বক্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সভায় তিনি প্রশ্ন তোলেন—যাঁরা হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেসব কর্মকর্তা এখনো পুলিশে আছেন কি না। তিনি বলেন, এই সরকার যদি সাহাবুদ্দীনের আমলের চেয়ে ভালোভাবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থতা ড. ইউনূসের ওপরই আসবে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তিনি বলেন, শেখ মুজিব যুদ্ধ দেখেননি, বুদ্ধিজীবী হত্যার কান্নাও দেখেননি। তাই তাঁর উচিত ছিল জ্ঞানী ও গুণীজনদের দিয়ে দেশ পরিচালনা করা।

রাজনীতি ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, জনগণের—এমন মন্তব্য করে জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, বাংলাদেশের সৎ রাজনীতির প্রচলন করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া হচ্ছেন ‘‘আপসহীন নেত্রী’’।

শেখ হাসিনার বিষয়ে তিনি বলেন, যদি তিনি দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস না করতেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট না করতেন এবং বেগম জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা না দিতেন, তবে হয়তো আজ হাসিনাকে পালিয়ে যেতে হতো না।

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স কাউন্সিলের সভাপতি আলী আশরাফ আখন্দের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব।

