ছাত্র অধিকার পরিষদের ১৩৯ সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের ১৩৯ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি নাজমুল হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক সানাউল্লাহ হকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
কমিটিতে সিনিয়র সহসভাপতি নেওয়াজ খান বাপ্পিসহ ২৮ জন সহসভাপতি, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলামসহ ২৫ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সহসভাপতি পদমর্যাদায় দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী ত্বোহা, প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, অর্থ সম্পাদক পদে রয়েছেন তারেক আজাদ।
কমিটিতে সহসভাপতি পদে আছেন তসলিম ইসলাম ওভি, মো. ইসমাইল হোসেন সুমন, রোকেয়া জাবেদ মায়া, নজরুল করিম সোহাগ, মাহমুদ পারভেজ, আক্তারুজ্জামান সম্রাট, আশফাক শরীফ, আল মামুন, তামজিদ উদ্দিন, ইকবাল হোসেন, রুদ্র মোহাম্মদ জিয়াদ, ইউসুফ হোসাইন, আবু রায়হান সোহান, তাহসান খান শান্ত, কামাল হোসেন সুমন, ইমরান আহমেদ, সাবিনা ইয়াসমিন, আবু নাঈম, আফতাব মাহমুদ, এইচ আর হাবিব, ফারুক আহমেদ হৃদয়, মাহবুবুল আলম, সোহাগ বাদশা, রুপমিয়া হোসেন রাজ, আখলিমা আক্তার আঁখি, হারুন অর রশীদ, রাকিবুল ইসলাম বাপ্পী, মো. রাইসুল হক ও মাসেদ আহমদ চৌধুরী।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাকিব, মেহেদী মারুফ, ইকবাল খান দূর্জয়, মাহমুদুল হাসান সাগর, তানভীর আহমেদ (দপ্তরে সংযুক্ত), তাজমিনুর রহমান নাসিম, রিপন আহমেদ, জসিম উদ্দিন, আকাশ চৌধুরী, মো. আলমগীর, মেহেরাফ হোসেন মেহেদী, বনি আমিন সিফাত, পলাশ শেখ, মো. ওয়াছকুরুনী, নাইম হোসেন বাপ্পি, এনামুল হক, সোহেল রানা রাফি, মো. মাইনুল ইসলাম সোহাগ, মোহাম্মদ শাহীন, মো. সালমান, নিলয় বাদশা, সবুজ হোসেন, সাজেদুল বাশার, তানভীর ইসলাম ও সৈয়দ এজাজ আহমেদ।
সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) জিসান আহমেদ বিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম বিভাগ) রবিউল হাসান তানজিম, সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) মোরশেদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) জিহাদুল ইসলাম ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) অলি আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) রাশেদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) রাকিবুল ইসলাম শিশির, সাংগঠনিক সম্পাদক (ময়মনসিংহ বিভাগ) খান শাহরিয়ার ফয়সাল, সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা বিভাগ) সাইয়েদ সাইফুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) মাহবুবুর রহমান।
দপ্তর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) মোহাম্মাদ আলী তোহা, সহদপ্তর সম্পাদক আব্বাস উদ্দিন ও ইসমাইল হোসেন। প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, সহপ্রচার সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক তারেক আজাদ, সহ-অর্থ সম্পাদক সাগর মাহমুদ, প্রকাশনা সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক আবু হানিফ, সহসাহিত্য সম্পাদক মীর আলমগীর অনান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম শুভ, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক হাবিবা খাতুন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রমজানুল মোবারক, সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু নাইম জিহাদ ও নুর উদ্দিন তাপাদার তানিম, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পাদক তোফাজ্জল হক আকাশ, সহকর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পাদক নাঈম হোসাইন, সমাজসেবা সম্পাদক মো. জাহিদ, সহসমাজসেবা সম্পাদক সুলতানা ইসলাম, শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সহশিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক এইচ এম হাবিব উল্লাহ মিজবাহ, ক্রীড়া সম্পাদক ফারাবি রহমান জাহিদ, সহক্রীড়া সম্পাদক তানিম আল জিসান, তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক এম এ সাইদ, সহতথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক রাজু হাওলাদার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক নুর নবী, সহস্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান তারেক, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি সংরক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক তৌফিক শাহরিয়ার, সহ-জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি সংরক্ষণ ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক বেলাল খান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক মো. হাবিব উল্যাহ, আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. সিফাত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক তাওহীদা আলম রিংকি, সহস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বীর, সহসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল, গণমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, স্কুলছাত্র বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হুদা, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মনিরা সুলতানা, সহছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক সাকিরা বিনতে আলম, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ আজহারুল আমিন, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সহমানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মো. মিনহাজুল ইসলাম, ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক মো. সোলায়মান, সহত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম।
মাদ্রাসাবিষয়ক সম্পাদক শিব্বির আহমেদ, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. ফাহাদুল ইসলাম, সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক ভাস্কর পাল, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সম্পাদক মো. জাকারিয়া, সহপরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সম্পাদক মো. রেজাউল করিম, মানবসম্পদ ও কর্মসংস্থানবিষয়ক সম্পাদক রজব সালার খান, আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম বাবর, সহ-আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হাসান নেহাল, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মো. রাজিজুল ইসলাম, সহকৃষি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো. নাজমুল ইসলাম, সহগণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মাসুম ইসলাম, ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক মেহেদি হাসান, গ্রন্থনা ও পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ সরকার আবির, সহগ্রন্থনা ও পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক রিয়াজ মোহাম্মদ শাহরিয়া, কারিগরি শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক তারেক হোসেন। কার্যকরী সদস্য এস কে রায়হান আলামিন, আজহারুল ইসলাম, মেহেদী হাসান শিমুল, ফয়সাল আহম্মেদ, ওসমান গণি, রাসেল মাহমুদ, জিসান হোসেন, শেখ হৃদয় আহমেদ জয়, মোরছালিন, সোহেল রানা সোহান ও মোস্তাফিজুর রহমান।
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের ১৩৯ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি নাজমুল হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক সানাউল্লাহ হকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
কমিটিতে সিনিয়র সহসভাপতি নেওয়াজ খান বাপ্পিসহ ২৮ জন সহসভাপতি, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলামসহ ২৫ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সহসভাপতি পদমর্যাদায় দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী ত্বোহা, প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, অর্থ সম্পাদক পদে রয়েছেন তারেক আজাদ।
কমিটিতে সহসভাপতি পদে আছেন তসলিম ইসলাম ওভি, মো. ইসমাইল হোসেন সুমন, রোকেয়া জাবেদ মায়া, নজরুল করিম সোহাগ, মাহমুদ পারভেজ, আক্তারুজ্জামান সম্রাট, আশফাক শরীফ, আল মামুন, তামজিদ উদ্দিন, ইকবাল হোসেন, রুদ্র মোহাম্মদ জিয়াদ, ইউসুফ হোসাইন, আবু রায়হান সোহান, তাহসান খান শান্ত, কামাল হোসেন সুমন, ইমরান আহমেদ, সাবিনা ইয়াসমিন, আবু নাঈম, আফতাব মাহমুদ, এইচ আর হাবিব, ফারুক আহমেদ হৃদয়, মাহবুবুল আলম, সোহাগ বাদশা, রুপমিয়া হোসেন রাজ, আখলিমা আক্তার আঁখি, হারুন অর রশীদ, রাকিবুল ইসলাম বাপ্পী, মো. রাইসুল হক ও মাসেদ আহমদ চৌধুরী।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাকিব, মেহেদী মারুফ, ইকবাল খান দূর্জয়, মাহমুদুল হাসান সাগর, তানভীর আহমেদ (দপ্তরে সংযুক্ত), তাজমিনুর রহমান নাসিম, রিপন আহমেদ, জসিম উদ্দিন, আকাশ চৌধুরী, মো. আলমগীর, মেহেরাফ হোসেন মেহেদী, বনি আমিন সিফাত, পলাশ শেখ, মো. ওয়াছকুরুনী, নাইম হোসেন বাপ্পি, এনামুল হক, সোহেল রানা রাফি, মো. মাইনুল ইসলাম সোহাগ, মোহাম্মদ শাহীন, মো. সালমান, নিলয় বাদশা, সবুজ হোসেন, সাজেদুল বাশার, তানভীর ইসলাম ও সৈয়দ এজাজ আহমেদ।
সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) জিসান আহমেদ বিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম বিভাগ) রবিউল হাসান তানজিম, সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) মোরশেদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) জিহাদুল ইসলাম ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) অলি আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) রাশেদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) রাকিবুল ইসলাম শিশির, সাংগঠনিক সম্পাদক (ময়মনসিংহ বিভাগ) খান শাহরিয়ার ফয়সাল, সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা বিভাগ) সাইয়েদ সাইফুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) মাহবুবুর রহমান।
দপ্তর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) মোহাম্মাদ আলী তোহা, সহদপ্তর সম্পাদক আব্বাস উদ্দিন ও ইসমাইল হোসেন। প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, সহপ্রচার সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক তারেক আজাদ, সহ-অর্থ সম্পাদক সাগর মাহমুদ, প্রকাশনা সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক আবু হানিফ, সহসাহিত্য সম্পাদক মীর আলমগীর অনান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম শুভ, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক হাবিবা খাতুন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রমজানুল মোবারক, সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু নাইম জিহাদ ও নুর উদ্দিন তাপাদার তানিম, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পাদক তোফাজ্জল হক আকাশ, সহকর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পাদক নাঈম হোসাইন, সমাজসেবা সম্পাদক মো. জাহিদ, সহসমাজসেবা সম্পাদক সুলতানা ইসলাম, শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সহশিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক এইচ এম হাবিব উল্লাহ মিজবাহ, ক্রীড়া সম্পাদক ফারাবি রহমান জাহিদ, সহক্রীড়া সম্পাদক তানিম আল জিসান, তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক এম এ সাইদ, সহতথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক রাজু হাওলাদার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক নুর নবী, সহস্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান তারেক, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি সংরক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক তৌফিক শাহরিয়ার, সহ-জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি সংরক্ষণ ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক বেলাল খান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক মো. হাবিব উল্যাহ, আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. সিফাত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক তাওহীদা আলম রিংকি, সহস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বীর, সহসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল, গণমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, স্কুলছাত্র বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হুদা, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মনিরা সুলতানা, সহছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক সাকিরা বিনতে আলম, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ আজহারুল আমিন, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সহমানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মো. মিনহাজুল ইসলাম, ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক মো. সোলায়মান, সহত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম।
মাদ্রাসাবিষয়ক সম্পাদক শিব্বির আহমেদ, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. ফাহাদুল ইসলাম, সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক ভাস্কর পাল, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সম্পাদক মো. জাকারিয়া, সহপরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সম্পাদক মো. রেজাউল করিম, মানবসম্পদ ও কর্মসংস্থানবিষয়ক সম্পাদক রজব সালার খান, আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম বাবর, সহ-আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হাসান নেহাল, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মো. রাজিজুল ইসলাম, সহকৃষি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো. নাজমুল ইসলাম, সহগণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মাসুম ইসলাম, ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক মেহেদি হাসান, গ্রন্থনা ও পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ সরকার আবির, সহগ্রন্থনা ও পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক রিয়াজ মোহাম্মদ শাহরিয়া, কারিগরি শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক তারেক হোসেন। কার্যকরী সদস্য এস কে রায়হান আলামিন, আজহারুল ইসলাম, মেহেদী হাসান শিমুল, ফয়সাল আহম্মেদ, ওসমান গণি, রাসেল মাহমুদ, জিসান হোসেন, শেখ হৃদয় আহমেদ জয়, মোরছালিন, সোহেল রানা সোহান ও মোস্তাফিজুর রহমান।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-১ (জামালগঞ্জ-তাহিরপুর-ধর্মপাশা-মধ্যনগর) ও ২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে দুজন করে প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। এ বিষয়ে কেন্দ্র থেকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত করে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। আর এতেই নেতা-কর্মী, সমর্থক, ভোটারেরা পড়েছেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তিতে। অনেকে বিএনপির...১২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পদত্যাগী কয়েকজন নেতা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় কয়েকজন ছাত্রনেতার সমন্বয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মের নাম হবে জনযাত্রা (পিপলস মার্চ)। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১৬ জানুয়ারি (শুক্রবার) বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে...১২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৩০ আসনে লড়বে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ সোমবার একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান তিনি।১৬ ঘণ্টা আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, কথিত একটি রাজনৈতিক দল, যারা কোনো দিনই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে ছিল না, তারা সহিংসতা করে নির্বাচন বানচালের জন্য চক্রান্ত করছে। কারণ, তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নয়। দল (বিএনপি) তাদের চক্রান্তে পা দেবে না।১৬ ঘণ্টা আগে