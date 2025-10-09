কোরআন অবমাননার অভিযোগে ইসলামী আন্দোলনের ফয়জুল করীমকে লিগ্যাল নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পবিত্র আল কোরআন নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীমকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। রাজধানীর রাজারবাগের বিতর্কিত পীরের দরবার থেকে প্রকাশিত আল-ইহসান নামের একটি পত্রিকার প্রতিবেদক মুহম্মদ আরিফুর রহমানের পক্ষে আজ বৃহস্পতিবার আইনজীবী শেখ ওমর শরীফ এ নোটিশ পাঠান।
নোটিশপ্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে মন্তব্যের জন্য ফয়জুল করিমকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নোটিশে উল্লেখ করা হয়।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ৬ অক্টোবর ইউটিউবে ‘চরমোনাই দর্পণ’ চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, সৈয়দ ফয়জুল করীম পবিত্র কোরআন নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য প্রদান করেছেন। ‘শুধু কোরআন কিচ্ছু না এবং শুধু কোরআন কোরআন, এর মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি’, এমন বক্তব্য সৈয়দ ফয়জুল দিয়েছেন বলে নোটিশে বলা হয়; যা পবিত্র কোরআনুল কারিমের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।
