যাঁরা পিআর বোঝেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকে ছিটকে যাবেন: ফয়জুল করীম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘যাঁরা বলেন ‘‘পিআর খায় না মাথায় দেয়’’, তাঁরা পুরোনো বন্দোবস্তকে জারি রাখতে চান। যাঁরা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলদারির রাজনীতি করতে চান, তাঁরাই পিআরের বিরোধিতা করেন। কিন্তু দেশের মানুষ পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। সাধারণ জনতা পিআর চায়। যাঁরা পিআর বোঝেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকে ছিটকে যাবেন।’
আজ বুধবার রাজধানীর আজিমপুরে ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মুহাম্মদ ফয়জুল করীম আরও বলেন, রাষ্ট্র হবে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমকে রক্ষার প্রতিষ্ঠান। দুর্বলের অধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বিগত ৫৪ বছরে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তারা রাষ্ট্রকে জুলুমের প্রতিষ্ঠান বানিয়ে সাধারণ ও গরিব মানুষের ওপরে অত্যাচার করেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পরে এখন সুযোগ এসেছে রাষ্ট্রকে নতুন করে নির্মাণ করার। রাষ্ট্রকে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যেন তা মজলুমের পক্ষে দাঁড়ায়, ক্ষুধাতুরের খাবারের ব্যবস্থা করে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেয়। সেই রাষ্ট্র নির্মাণ করার জন্য পিআর পদ্ধতিতে আগামী নির্বাচন দিতে হবে।
আগামী নির্বাচনে হাতপাখা মার্কায় ভোট চেয়ে ফয়জুল করীম বলেন, ‘আমরা এমন রাষ্ট্র নির্মাণ করতে চাই, যেখানে কোনো মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না, কোনো মানুষ খোলা আকাশের নিচে থাকবে না। কেউ জুলুমের শিকার হবে না। কেউ মিথ্যা মামলায় জর্জরিত হবে না।’
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ইমতেয়াজ আলম, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক কে এম শরীয়াতুল্লাহ, যুবনেতা ইলিয়াস হাসান, ছাত্রনেতা ইমরান হোসেন নুরসহ মহানগর ও থানার নেতারা।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘যাঁরা বলেন ‘‘পিআর খায় না মাথায় দেয়’’, তাঁরা পুরোনো বন্দোবস্তকে জারি রাখতে চান। যাঁরা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলদারির রাজনীতি করতে চান, তাঁরাই পিআরের বিরোধিতা করেন। কিন্তু দেশের মানুষ পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। সাধারণ জনতা পিআর চায়। যাঁরা পিআর বোঝেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকে ছিটকে যাবেন।’
আজ বুধবার রাজধানীর আজিমপুরে ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মুহাম্মদ ফয়জুল করীম আরও বলেন, রাষ্ট্র হবে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমকে রক্ষার প্রতিষ্ঠান। দুর্বলের অধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বিগত ৫৪ বছরে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তারা রাষ্ট্রকে জুলুমের প্রতিষ্ঠান বানিয়ে সাধারণ ও গরিব মানুষের ওপরে অত্যাচার করেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পরে এখন সুযোগ এসেছে রাষ্ট্রকে নতুন করে নির্মাণ করার। রাষ্ট্রকে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যেন তা মজলুমের পক্ষে দাঁড়ায়, ক্ষুধাতুরের খাবারের ব্যবস্থা করে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেয়। সেই রাষ্ট্র নির্মাণ করার জন্য পিআর পদ্ধতিতে আগামী নির্বাচন দিতে হবে।
আগামী নির্বাচনে হাতপাখা মার্কায় ভোট চেয়ে ফয়জুল করীম বলেন, ‘আমরা এমন রাষ্ট্র নির্মাণ করতে চাই, যেখানে কোনো মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না, কোনো মানুষ খোলা আকাশের নিচে থাকবে না। কেউ জুলুমের শিকার হবে না। কেউ মিথ্যা মামলায় জর্জরিত হবে না।’
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ইমতেয়াজ আলম, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক কে এম শরীয়াতুল্লাহ, যুবনেতা ইলিয়াস হাসান, ছাত্রনেতা ইমরান হোসেন নুরসহ মহানগর ও থানার নেতারা।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ইস্যু নিয়ে বিএনপি আলোচনার টেবিলে সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, বিষয়টি সমাধানে আলোচনা চলছে, সেই আলোচনার টেবিলেই এটি সমাধান হলে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা যাবে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ সংবিধান আদেশে কার্যকর ও জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোটের মাধ্যমে জনগণের বৈধতা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নিয়োজিত আইন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলেই ফেব্রুয়ারিতে সুন্দর নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিক২ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ কার্যকরের জন্য সংবিধান আদেশ জারি এবং এর বৈধতার জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে আইন বিশেষজ্ঞরা যে মতামত তা উপযুক্ততা নিয়ে সন্দিহান জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গণপরিষদের প্রস্তাবেই এখনো অনড় রয়েছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
তিনি বলেন, ‘আপনারা রামপুরা-বাড্ডার ঘটনায় দেখেছেন, বিজিবির একজন আর্মি অফিসার, তাকে এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ফলে ট্রাইব্যুনালের কাছে, সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, যে অপরাধী, তাকে যেন বিচারের আওতায় আনা হয়। সে কোন বাহিনীর, সেটা যাতে দেখা না হয়।’৩ ঘণ্টা আগে