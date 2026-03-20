আজ রবীন্দ্র সরোবরে গান গাইবেন আসিফ মাহমুদ

ঢাকায় নাগরিক উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ঈদ উৎসবের প্রথম দিনের আয়োজন আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে রাজধানীর রবীন্দ্র সরোবর প্রাঙ্গণে। দিনব্যাপী মেহেদি উৎসবের পর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে গান পরিবেশন করবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
ঈদ উৎসব আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকার প্রাচীন নাগরিক ঐতিহ্য ও উৎসব সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই এই তিন দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে।
উৎসবের প্রথম দিন রবীন্দ্র সরোবরে মেহেদি উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মাধ্যমে আয়োজন শুরু হবে। ঈদের দিন আয়োজন করা হবে বর্ণাঢ্য ঈদ মিছিল, যা শুরু হবে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে। নাগরিক অংশগ্রহণে এই মিছিল ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঈদ উদ্যাপনের ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।
উৎসবের তৃতীয় দিনে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ঘুড়ি উৎসব। বিভিন্ন বয়সী মানুষের অংশগ্রহণে আকাশজুড়ে রঙিন ঘুড়ি উড়ানোর মধ্য দিয়ে ঈদের আনন্দ উদ্যাপন করা হবে।
আয়োজকদের মতে, ঐতিহাসিকভাবে ঢাকায় ঈদ ছিল নাগরিক মিলন, সংস্কৃতি ও আনন্দ ভাগাভাগির এক বড় উপলক্ষ। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই নাগরিক অংশগ্রহণে এই ঈদ উৎসব আয়োজন করা হয়েছে।
ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া ও অব্যবস্থাপনায় ঘরমুখী মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও ঈদ মোবারক জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। তিনি রাজনীতিবিদ ও দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, ‘আসুন আমরা সবাই সব মতভেদ ভুলে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কল্যাণময় রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাই...৬ ঘণ্টা আগে
সব ভেদাভেদ ভুলে আসন্ন ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।১৬ ঘণ্টা আগে
ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে পরিবহন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, তদারকি নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, প্রতিবছর ঈদে যাত্রীর চাপ বাড়বে—এটি পূর্বানুমেয় হলেও এবারও সে অনুযায়ী কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি।১ দিন আগে