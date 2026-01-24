এনসিপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ

রাজপথে মাদুর পেতে নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সাদামাটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই থিম সং প্রকাশ করেন দলের মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
এ সময় সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘যেখানে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেখান থেকেই আমরা থিম সং উদ্বোধন করতে চেয়েছি। কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে এই আয়োজন করিনি। আমরা চাই, আমাদের প্রতিটি আয়োজনে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকুক। সে লক্ষ্যেই সাদামাটা পরিবেশে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, যাতে সবাই সহজে অংশ নিতে পারেন।’
অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, ‘সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এমন কোনো জায়গায় অনুষ্ঠান করা হয়নি, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সীমিত। আজকের এই আয়োজনে সবার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি রয়েছে।’
এ সময় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মুনিরা শারমিন, জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পঞ্চগড়-১ সংসদীয় আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রার্থী মো. সারজিস আলম এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী মুহাম্মদ নওশাদ জমিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের পর নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে গেলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছান তিনি। এখানে রাত্রিযাপন করে আগামীকাল রোববার সকালে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনী জনসভায়...১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির মহাসচিব বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশকে অস্থিতিশীল করার এটি সুদূরপ্রসারী মাস্টার প্ল্যান। সরকার আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতে তৎপরতা দেখাতে পারছে না বলেই খুন-জখমের মতো রক্তাক্ত পরিস্থিতির অবসান হচ্ছে না।২ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের কোথাও চাঁদাবাজির অস্তিত্ব সহ্য করা হবে না। আমাদের যদি দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে দুর্নীতিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হবে এবং বিচার বিভাগকে এমনভাবে স্বাধীন করা হবে, যাতে বিচার আর টাকার বিনিময়ে বিক্রি না হয়।২ ঘণ্টা আগে