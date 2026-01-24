Ajker Patrika
রাজনীতি

এনসিপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ

রাজপথে মাদুর পেতে নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সাদামাটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই থিম সং প্রকাশ করেন দলের মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

এ সময় সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘যেখানে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেখান থেকেই আমরা থিম সং উদ্বোধন করতে চেয়েছি। কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে এই আয়োজন করিনি। আমরা চাই, আমাদের প্রতিটি আয়োজনে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকুক। সে লক্ষ্যেই সাদামাটা পরিবেশে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, যাতে সবাই সহজে অংশ নিতে পারেন।’

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, ‘সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এমন কোনো জায়গায় অনুষ্ঠান করা হয়নি, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সীমিত। আজকের এই আয়োজনে সবার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি রয়েছে।’

এ সময় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মুনিরা শারমিন, জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নির্বাচনজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

এনসিপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ

এনসিপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ

আচরণবিধি লঙ্ঘন: সারজিস আলম ও নওশাদ জমিরকে শোকজ

আচরণবিধি লঙ্ঘন: সারজিস আলম ও নওশাদ জমিরকে শোকজ

নির্বাচনী প্রচারে চট্টগ্রামে তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারে চট্টগ্রামে তারেক রহমান

হাসান মোল্লার হত্যাকাণ্ড নির্বাচনের আগে দেশকে অস্থিতিশীল করার মাস্টার প্ল্যান: বিএনপি

হাসান মোল্লার হত্যাকাণ্ড নির্বাচনের আগে দেশকে অস্থিতিশীল করার মাস্টার প্ল্যান: বিএনপি