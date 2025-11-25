জাতীয় সংসদ নির্বাচন: এনসিপির নেতৃত্বে চার দলের জোটের আলাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃত্বে চারটি দলের জোটবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক আলোচনা চলছে। আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) এই জোটের অংশ হতে পারে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর বিপরীতে ছোট দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে শিগগির এই জোটের ঘোষণা আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস এই দলগুলোর নেতাদের মধ্যে জোট গড়ার বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা চলছে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী অবস্থান এবং জুলাই সনদ নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। তবে দলগুলোর নির্বাচনী আসন ছাড়ের বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিপির একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বলয়ের বাইরে তৃতীয় কোনো শক্তিকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। আমরা এনসিপির নেতৃত্বে তৃতীয় শক্তি গড়ার কথা ভাবছি। এখন পর্যন্ত এবি পার্টি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও আপ বাংলাদেশের সঙ্গে আলাপ চলছে। পরবর্তীকালে আরও দু-একটি দল যুক্ত হতে পারে।’
এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা তরুণদের নিয়ে তৃতীয় একটা বলয় তৈরি করতে চাই, যাদের সঙ্গে আমাদের আদর্শগত মিল রয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ চলছে। তবে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। নির্বাচনে আসন ছাড়ের বিষয়েও কোনো কথা হয়নি।’
জুলাই সনদসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে এই দূরত্ব ঘোচাবার চেষ্টা করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাই বিএনপি, জামায়াতের বাইরে এসে ছোট দলের দিকেই মনোনিবেশ করতে চায় তরুণদের নতুন দলটি।
বিষয়টি নিয়ে এনসিপির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নেতা বলেন, ‘বিএনপি, জামায়াতের কথা আমরা একসময় ভেবেছি। কিন্তু তাদের নিজস্ব কিছু সংকীর্ণতা এবং অতীতের কৃতকর্ম আছে। যতটা মূল্যায়ন আমাদের পাওয়ার কথা, সেটাও তারা দিতে রাজি নয়। মাত্র এক বছর আগের জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতিও তারা ভুলে যাচ্ছে। তাই আমরা তাদের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের নেতৃত্বে নতুন জোট গড়তে জোর দিচ্ছি।’
জোটের আলাপ চললেও এনসিপির বেশির ভাগ নেতা-কর্মী চান দলটি এককভাবে নির্বাচন করুক। বিভিন্ন ফোরামেও দলের বড় একটি অংশ একক নির্বাচনের পক্ষে কথা বলেছে।
সর্বশেষ গত রোববার দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামও জানিয়েছেন, এনসিপি ৩০০ আসনে এককভাবে প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী গতকাল সোমবার রাতে বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নতুন একটা জোট দেখতে পাবেন। এই জোট হবে নারীদের পক্ষে, আলেম-ওলামার পক্ষে, বাংলাদেশের আপামর মানুষের পক্ষে।
অন্যদিকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু গত রোববার ফেনীতে এক মতবিনিময় সভায় বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নতুন জোট গঠন করা হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দল হিসেবে যারা সামনে থেকে ভূমিকা রেখেছে, তাদের নিয়ে এই জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। জোটে এবি পার্টির সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দল থাকবে।
জোটের বিষয়ে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বলেন, ‘আমরা মধ্যমপন্থী দলগুলো নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই, যাদের সঙ্গে আদর্শগত জায়গায় এক থাকতে পারব। এ ক্ষেত্রে এবি পার্টি বা যাদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের ফোরামে আলোচনার পরে নেওয়া হবে।’
রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না হলেও এই প্রথম প্রবাসীদের ভোটার বিষয়ক একটি দলীয় সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমানকে বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই বক্তব্যে তিনি দলের সদস্যদের একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থান করা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণধর্মী পোস্টে বাংলাদেশের এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণের সময়সূচি ও চট্টগ্রাম বন্দরের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইংরেজিতে লেখা ওই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন—দেশে৬ ঘণ্টা আগে
মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকার গ্রেপ্তারের ঘটনার পর সরকার ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা হিসেবে নিজের বিরুদ্ধে চলমান সমালোচনার জবাব দিয়েছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, আবুল সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তারের পর তাঁর পক্ষ থেকে ‘যা যা করার বা বলার তা তা’ করেছেন এবং বলেছেন। এর বেশি ফেসবুকে ল৭ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছয়টি রাজনৈতিক দলের জোট ‘গণতন্ত্র মঞ্চ’ থেকে বেরিয়ে গেছে ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন’। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে মঞ্চের সভায় এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে দলটি।৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থান করা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণধর্মী পোস্টে বাংলাদেশের এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণের সময়সূচি ও চট্টগ্রাম বন্দরের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইংরেজিতে লেখা ওই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন—দেশের দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় সিদ্ধান্ত এমন একটি সরকার নিচ্ছে, যার কোনো নির্বাচনী জনসমর্থন নেই, অথচ এসব সিদ্ধান্তের প্রভাব বহু বছর ধরে দেশের সাধারণ মানুষকে বহন করতে হবে।
পোস্টের শুরুতেই তিনি গাজীপুরের এক ছোট তৈরি পোশাক কারখানার মালিকের উদাহরণ টেনে আনেন। দীর্ঘ এক দশক ধরে ব্যবসা গড়ে ওঠার পর হঠাৎ করে রপ্তানি শুল্ক সুবিধা কমে গেলে সেই মালিক কীভাবে অর্ডার হারান ও শ্রমিকদের বেতন দিতে হিমশিম খান—সেই বাস্তবতা পোস্টে তুলে ধরেছেন তিনি।
একইভাবে তিনি নারায়ণগঞ্জের এক তরুণীর পরিবারের সংকটও উল্লেখ করেছেন, যাদের আয়ের বড় অংশ নির্ভর করে ওভারটাইমের ওপর। রপ্তানিতে চাপ বাড়লে প্রথমেই ওভারটাইম কমে, এরপর পালা কাটে, তারপর চাকরিটাই যায় চলে—এই নীরব সংকট সাধারণ মানুষের জীবনে কীভাবে আঘাত হানে, তা তিনি মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন।
বিএনপি নেতার দাবি, এলডিসি থেকে উত্তরণে ২০২৬ সালের সময়সূচি অক্ষুণ্ন রাখার সিদ্ধান্ত ‘সম্পূর্ণ রাজনৈতিক’। কিন্তু এটি এমন এক অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা নেওয়া হচ্ছে যাদের হাতে জনগণের ম্যান্ডেট নেই। অথচ তারা এমন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিকে আগামী কয়েক দশক প্রভাবিত করবে।
তিনি জানান, সরকার বলছে—সময় পিছিয়ে নেওয়া অসম্ভব, এটি চাইলে জাতিসংঘ অপমানজনক মনে করবে। কিন্তু বাস্তবে অ্যাঙ্গোলা, সামোয়ার মতো দেশের উদাহরণ আছে যারা সময়সীমা পুনর্নির্ধারণ করেছে। এমনকি অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর ক্ষেত্রে নিয়মে নমনীয়তা দেখায় জাতিসংঘও।
তিনি প্রশ্ন রাখেন—‘তাহলে আমরা কেন নিজেদের বিকল্পগুলো আগে থেকেই বাদ দিচ্ছি? কেন আলোচনার টেবিলে যাওয়ার আগেই নিজেদের দর কষাকষির শক্তি দুর্বল করছি?’ তাঁর মতে, দেশের ব্যাংকিং খাতের চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, ঋণের ঝুঁকি ও রপ্তানি কমে যাওয়া—এসবই প্রমাণ করে, প্রস্তুতি ছাড়া শুধু ‘অধিকার’ দিয়ে উত্তরণ সম্ভব নয়।
চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে সাম্প্রতিক দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তগুলোকেও তিনি একই ধারায় দেখছেন। তাঁর ভাষায়, ‘এগুলো রুটিন সিদ্ধান্ত নয়, বরং জাতীয় সম্পদ নিয়ে কৌশলগত চুক্তি—যা একটি অনির্বাচিত সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বেঁধে দিচ্ছে।’ তিনি মনে করেন, যেভাবে এলডিসি উত্তরণের ক্ষেত্রে জন আলোচনা এড়িয়ে চলা হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই বন্দর ব্যবস্থাপনা বিষয়েও মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।
তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—এটি ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়; বরং দেশের প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষা করার প্রশ্ন। এলডিসি উত্তরণ বা বন্দর সংস্কার—কোনোটির বিরোধিতা বিএনপি করছে না। দলটির বক্তব্য হলো, জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় এমন একটি সরকার দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার রাখে না।
পোস্টের শেষাংশে তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ কখনোই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদাসীন নয়। তাঁরা সম্মান, অংশগ্রহণ ও নিজের কণ্ঠস্বরকে মূল্য দিতে চায়। সেই কারণেই ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত জাতীয় নির্বাচনকে তিনি দেশের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখছেন। তিনি লিখেছেন—আমাদের অনেকেই ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছি, যা বাংলাদেশের জনগণের জন্য কথা বলার, নির্বাচন করার এবং একটি সহজ সত্যকে পুনর্ব্যক্ত করার সুযোগ। এই দেশের ভবিষ্যৎ তাদের দ্বারাই গড়ে তোলা উচিত যারা এখানে বাস করে এবং ‘সবার আগে বাংলাদেশ’-এ বিশ্বাস করে।
মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকার গ্রেপ্তারের ঘটনার পর সরকার ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা হিসেবে নিজের বিরুদ্ধে চলমান সমালোচনার জবাব দিয়েছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, আবুল সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তারের পর তাঁর পক্ষ থেকে ‘যা যা করার বা বলার তা তা’ করেছেন এবং বলেছেন। এর বেশি ফেসবুকে লেখা ‘সঙ্গত কারণে’ সম্ভব না।
ফারুকী লিখেছেন, ‘এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার কিছু ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন লক্ষ্য করছি। কোনো সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় না— লক্ষ্য ফারুকী। এদের মাঝে কয়েকজনকে চিনি যারা আমাদের কমন সার্কেলের আড্ডায় বলেছে, ফারুকীর মিনিস্ট্রি যেসব ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে এটা তো দেশে ইনক্লুসিভ রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর!!! অর্থাৎ বিচার, অপরাধ স্বীকার এবং অনুশোচনার আগেই উনারা যার প্রতি সফ্ট তাকে গ্রাউন্ড তৈরি করতে দিতে হবে। অনুমান করি, সেই প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া গাত্রদাহ আবুল সরকার উসিলায় এখন আমার উপর ঢালছেন হয়তো।’
ডকুমেন্টারির ‘কাজটা আমাকে করতেই হবে’ মন্তব্য করে সমালোচকদের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, ‘কারণ শহীদেরা আমাকে এই কাজ করতেই পাঠিয়েছে। আই অ্যাম সরি টু মেক ইউ ফিল আনকমফোরটেবল। এবং সামনে আমাদের মন্ত্রণালয় আরো আনকমফোরটেবল কাজে হাত দিবে। ইতিহাস গায়েব করে অথবা এর নির্বাচিত অংশ পেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইনটেলেকচুয়াল কলোনি বানানোর যে প্রকল্প চলে আসছে বহু বছর, সেটাকে একদল তরুণ গবেষক যাচাই বাছাই করে দেখার কাজে হাত দিয়েছে। ফলে আমাকে আরো আক্রমণ করার জন্য তৈরি হতে অনুরোধ করছি।’
আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছয়টি রাজনৈতিক দলের জোট ‘গণতন্ত্র মঞ্চ’ থেকে বেরিয়ে গেছে ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন’। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে মঞ্চের সভায় এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে দলটি।
বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও মঞ্চের অন্যান্য দলের নেতারা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক দিন ধরে বিএনপি-জামায়াতের বাইরে একটি বিকল্প রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়ে আসছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। তবে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেও মঞ্চের অধিকাংশ দল এ-সংক্রান্ত আলোচনা ধীরগতিতে চালাচ্ছিল। এ নিয়ে মঞ্চের ভেতরে কিছুটা সংকটও তৈরি হয়েছিল। এই সংকট নিরসনে মঞ্চের নেতারা আশাবাদী থাকলেও শেষপর্যন্ত মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন।
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদারুল ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিএনপি বা জামায়াত জোটের বাইরে আমরা একটা নতুন জোট করতে চাই। আমরা মনে করি, এই মুহূর্তে সঠিক রাজনীতিটা করা প্রয়োজন, কিন্তু এই দুই জোটের কেউই সেটার সক্ষমতা রাখে না। আমরা এই বিষয়ে অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করছি।’
গণতন্ত্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে দিদারুল বলেন, ‘আমরা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেছি।’
নতুন জোটের আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে উল্লেখ করে দিদারুল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমরা একটা নতুন জোটের সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি। এই জোটের আলোচনাটা প্রায় ফাইনালের দিকে। শিগগির আমরা একটা জোটের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে দেব।’
দিদারুল ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘গণতন্ত্র মঞ্চসহ সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, আসুন, বিএনপি-জামায়াতের বাইরে একটা তৃতীয় শক্তি গড়ে তুলি।’
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এবি পার্টি ও আপ বাংলাদেশ যুগপৎভাবে কর্মসূচি পালন করেছে। নতুন জোট গঠিত হলে এই তিন দল একত্র হতে পারে বলে জানা গেছে। এর বাইরে তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি গড়তে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গেও একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দলের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম বলেন, ‘বিএনপি ও জামায়াতের বাইরে আমরা একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নির্বাচনী অবস্থান নেব, এটা আমাদের ঘোষণা ছিল। গণতন্ত্র মঞ্চ সেই জায়গাটায় যেতে পারেনি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে আর থাকছি না।’
হাসনাত কাইয়ুম বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে জামায়াত ও বিএনপির বাইরে একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ফোর্স দরকার।
হাসনাত আরও বলেন, ‘এই প্রশ্নে আমাদের অবস্থানের সঙ্গে মঞ্চের অনেক দল একমত আছে, কিন্তু তারা আমাদের মতো সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি। ভবিষ্যতে কী হবে, আমরা জানি না। তবে আমাদের অবস্থানকে ঠিক মনে করে, এমন দল আছে।’
নতুন জোটের বিষয়ে হাসনাত কাইয়ুম বলেন, ‘যদি দলগুলো স্বাধীনভাবে স্ট্যান্ড নিয়ে রাজি হয়, এই বিষয়ে আলোচনা এখনো চলমান। এটা হলে আমরা সেখানে থাকব বলে আশা করছি।’
এদিকে মঞ্চের একাধিক দলের নেতারা জানিয়েছেন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি শিগগির আরও একটি দল গণতন্ত্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
নেতারা জানান, ৫ আগস্টের পর নতুন প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র মঞ্চের রাজনৈতিক অবস্থান নিরূপণ এবং সম্প্রতি বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতাকে কেন্দ্র করে মঞ্চের দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন গণতন্ত্র মঞ্চ ত্যাগ করল।
