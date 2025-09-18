Ajker Patrika
> রাজনীতি

৭০ ভাগ জনগণ পিআরের পক্ষে—যাচাইয়ে গণভোটের চ্যালেঞ্জ গোলাম পরওয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৩
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের ৭০ ভাগ জনগণ পিআরের পক্ষে বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিষয়টি যাচাই করতে গণভোট দিতে বলেছেন জামায়াতের এ শীর্ষ নেতা। তিনি বলেছেন, ‘জরিপে ৭০ ভাগ জনগণ বলেছেন, তাঁরা পিআরের পক্ষে। আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে গণভোট দিন। জনগণ যদি পিআর মানে, আপনাদেরও মানতে হবে। না মানলে জনগণ যে সিদ্ধান্ত দেবে, আমরা তে মেনে নেব।’

আজ বৃহস্পতিবার বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর কর্তৃক আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিলটি বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেট থেকে নয়াপল্টন মোড়, জাতীয় প্রেসক্লাব, মৎস্য ভবন মোড় হয়ে শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী বরাবরই চেয়েছে—একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটি এগিয়ে যাক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একটি রাজনৈতিক মহলের প্রভাব খাটানোর ফলে সরকার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে পারছে না। আমরা দাবি করেছি, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির মাধ্যমে নির্বাচন দিতে হবে।’

প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আপনি কথা দিয়েছিলেন যে, আমরা বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর সবটাই সংস্কার করব। কিন্তু যারা এখনই বলতে পারে যে আমরা আগামী সরকারে এসে সেটা মুছে দেব, আমরা জানি না কে আসবে, কিন্তু এই কথার মধ্যে দুরভিসন্ধি কাজ করছে। এই অন্তর্বর্তী সরকার হচ্ছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সবচেয়ে উপযুক্ত সরকার। যেহেতু আপনি ঐকমত্য কমিশনের প্রধান, তাই আপনাকে বলতে চাই, আপনি সবাইকে ডাকুন। কোনো সংকট তৈরি না করে জুলাই সনদের ভিত্তিতে আপনি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করুন। বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোতে যদি আবার নির্বাচন হয়, তাহলে আবারও ফ্যাসিজমের জন্ম হবে, আরেকটি হাসিনার জন্ম হবে।’

ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের এ নেতা আরও বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না দেওয়ায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। অনেকে আমাদের বলছেন—আলোচনায় থাকা সত্ত্বেও কেন আপনারা আন্দোলনে যাচ্ছেন। তার কারণ, আলোচনা করা সত্ত্বেও কোনো সমাধান হচ্ছে না। কোনো কিছুর চাপের মুখে পড়ে সরকার এক শুভংকরের ফাঁকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আন্দোলন রাজনীতির অংশ। জরিপে ৭০ ভাগ জনগণ বলেছেন, তাঁরা পিআরের পক্ষে। আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে গণভোট দিন। জনগণ যদি পিআর মানে, আপনাদেরও মানতে হবে। না মানলে জনগণ যে সিদ্ধান্ত দেবে, আমরা তে মেনে নেব।’

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘গত ৫ আগস্ট ড. ইউনূস জুলাই ঘোষণা পেশ করেছিলেন। সেই ড্রাফটে একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় পড়ে জন-আকাঙ্ক্ষাবিরোধী অনেক কিছু উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমরা সেটা সংশোধন করতে বলেছিলাম। যদি নির্বাচনের আগে তা সংশোধন করা না হয়, তবে দেশ মহাবিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারে।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ।

বিষয়:

ঢাকারাজনীতিবিদভোটজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

৭০ ভাগ জনগণ পিআরের পক্ষে—যাচাইয়ে গণভোটের চ্যালেঞ্জ গোলাম পরওয়ারের

৭০ ভাগ জনগণ পিআরের পক্ষে—যাচাইয়ে গণভোটের চ্যালেঞ্জ গোলাম পরওয়ারের

সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাইকমিশনারের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাইকমিশনারের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

আলোচনার মধ্যে রাজপথে কর্মসূচি গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়: মির্জা ফখরুল

আলোচনার মধ্যে রাজপথে কর্মসূচি গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়: মির্জা ফখরুল

পিআর চাইলে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে করতে হবে, এটাই গণতন্ত্র: আমীর খসরু

পিআর চাইলে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে করতে হবে, এটাই গণতন্ত্র: আমীর খসরু