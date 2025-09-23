Ajker Patrika
> রাজনীতি

আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করল অন্যায়ের জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই—নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের ঘটনায় মির্জা ফখরুল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪৫
পুলিশের হাতে আটক যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশের হাতে আটক যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে ডিম ছোড়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে পোস্টে মির্জা ফখরুল লিখেছেন, ‘নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে যা ঘটেছে, তা আবারও প্রমাণ করল, আওয়ামী লীগ তাদের অন্যায়ের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করে না।’

মির্জা ফখরুল আরও লেখেন, ‘আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত যা অন্যায় করেছে, সবকিছুর বিচার আইনের মাধ্যমে হবে। দল ও দেশের স্বার্থে ধৈর্য ধরুন।’

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে আখতার হোসেন সেখানে পৌঁছান। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনালে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী আখতার হোসেন বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় যুবলীগের কর্মী মিজানুর তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন। সে সময় সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সুলাইমান হক গণমাধ্যমকে জানান, ঘটনার পর বিএনপি-সমর্থিত এক ব্যক্তি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন যে মিজানুর রহমান তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে তেড়ে গিয়েছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিউইয়র্ক পুলিশ মিজানুরকে আটক করে।

আখতারকে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী আটকআখতারকে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী আটক

বিক্ষোভ শেষে একই দিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ স্ট্রিট থেকে পুলিশ তাঁকে আটক করে। আটক হওয়ার পর মিজানুর রহমান ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাও স্লোগান দেন।

ঘটনার সময় আখতার হোসেনের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করেও কটূক্তি করেন এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিষয়:

বিএনপিফেসবুকমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

