Ajker Patrika
> রাজনীতি

কাতারে ইসরায়েলি হামলায় জামায়াতের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ০৪
কাতারে ইসরায়েলি হামলায় জামায়াতের তীব্র নিন্দা

কাতারের দোহায় দখলদার ইসরায়েলের বিমান হামলায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আজ মঙ্গলবার রাতে দলটির প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘কাতার একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। ৯ সেপ্টেম্বর দখলদার ইসরায়েল বিনা উসকানিতে কাতারের রাজধানী দোহায় যে বর্বরোচিত বিমান হামলা চালিয়েছে, তা আন্তর্জাতিক সব আইন ও বিধি-বিধানের চরম লঙ্ঘন এবং কাতারের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য গুরুতর হুমকি। ইসরায়েলের এ বেপরোয়া আচরণ এক ভয়াবহ অপরাধ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তির অন্তরায়। আমি দখলদার ইসরায়েলের এই আগ্রাসী আচরণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক মহাবিপর্যয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনে দখলদারত্ব কায়েম করে নিরীহ জনগণের ওপর গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। গাজা উপত্যকাকে তারা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এখন কাতারের মতো একটি স্বাধীন দেশের ওপর হামলা চালিয়ে ইসরায়েল প্রমাণ করেছে যে, তারা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই আগ্রাসন রোধ করা না গেলে ইসরায়েলের মানবাধিকার লঙ্ঘন ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এবং বৈশ্বিক শান্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।

জামায়াতের এ নেতা বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বলেন, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং দখলদার ইসরায়েলের আগ্রাসন রোধে জাতিসংঘ, ওআইসি এবং শান্তিকামী বিশ্বকে এখনই কার্যকর ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিষয়:

কাতারদোহাবিমানহামলাজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

কাতারে ইসরায়েলি হামলায় জামায়াতের তীব্র নিন্দা

কাতারে ইসরায়েলি হামলায় জামায়াতের তীব্র নিন্দা

কারও ফাঁদে পা দেবেন না, দিনশেষে বিজয় নিশ্চিত: শিবির সভাপতি জাহিদুল

কারও ফাঁদে পা দেবেন না, দিনশেষে বিজয় নিশ্চিত: শিবির সভাপতি জাহিদুল

উপাচার্য স্যারের সঙ্গে ছাত্রদলের সভাপতি যে ব্যবহার করেছে, সেটা রীতিমতো বেয়াদবি: সারজিস

উপাচার্য স্যারের সঙ্গে ছাত্রদলের সভাপতি যে ব্যবহার করেছে, সেটা রীতিমতো বেয়াদবি: সারজিস

ডাকসু নির্বাচনকে ‘সন্তোষজনক’ বললেন সারজিস আলম

ডাকসু নির্বাচনকে ‘সন্তোষজনক’ বললেন সারজিস আলম