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রাজনীতি

গুপ্ত রাজনীতিতে উৎসাহদাতারা শিক্ষার্থীদের ভালো চায় না: ছাত্রদল সভাপতি রাকিব

জবি প্রতিনিধি‎
গুপ্ত রাজনীতিতে উৎসাহদাতারা শিক্ষার্থীদের ভালো চায় না: ছাত্রদল সভাপতি রাকিব
ছাত্রদলের উদ্যোগে বুধবার ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য এ নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘গুপ্ত’ রাজনীতিতে উৎসাহিতকারীরা শিক্ষার্থীদের ভালো চায় না, বরং নিজেদের স্বার্থে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘যারা তোমাদের গুপ্ত রাজনীতিতে উৎসাহিত করবে, তারা কখনো তোমাদের ভালো চায় না। তারা শুধু নিজ স্বার্থে তোমাদের ব্যবহার করতে চায়।’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের উদ্যোগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য এ নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

গুপ্ত রাজনীতি থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তোমাদের যদি গুপ্ত রাজনীতি করতে উৎসাহিত করে, নোংরামি করতে উৎসাহিত করে, তোমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে।’

বিসিএসকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না বানানোর আহ্বান জানিয়ে রাকিব বলেন, ‘আমি বিসিএস ক্যাডার হতে পারলাম না বলে আমার জীবন শেষ, পরিবার ও ক্যারিয়ার শেষ—এটি পুরোপুরি ভুল ও মিথ্যা ধারণা। এই বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টরে হাজার হাজার কর্মসংস্থান রয়েছে, যেখানে বাইরের দেশ থেকে এসে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বেতন অনেক ভালো পর্যায়ে এবং ক্যারিয়ার অনেক উচ্চ, যা কল্পনাও করা যায় না।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য অনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শামীমা সুলতানা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন তরুণ শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, ন্যানোটেকনোলজি ও আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন নবীন শিক্ষার্থীদের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দর্শন ধারণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘সত্যিকারের দেশপ্রেম যদি কেউ শিখিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিখিয়েছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে, রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে এবং তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়েও তিনি দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন।’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন।

অনুষ্ঠানে প্রায় ২ হাজার নিবন্ধিত নবীন শিক্ষার্থী অংশ নেন। নবীন শিক্ষার্থীরা নিজেদের অনুভূতি ও বিশ্ববিদ্যালয়জীবন নিয়ে প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তাঁদের শুভেচ্ছা ও উৎসাহ দিতে বিভিন্ন উপহার ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৫ ডব্লিউ যাচাই: অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট স্থান এবং ১৬ সেপ্টেম্বরের বছর উল্লেখ নেই।

নিরপেক্ষতা যাচাই: গুপ্ত রাজনীতিতে উৎসাহদাতাদের বিষয়ে অভিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের বক্তব্য নেই।

বিষয়:

ছাত্রদলজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষামন্ত্রীছাত্র রাজনীতি
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