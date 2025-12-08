২০০ আসনে জিতলেও জাতীয় সরকার গঠন করবে জামায়াত: শফিকুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, ‘আগামী পাঁচটা বছর দেশের স্থিতিশীলতা, ইকোনমি ফিরিয়ে আনা, আইনের শাসন সমাজে কায়েম করা এবং সমাজ থেকে দুর্নীতিকে নির্মূল করা বা বিদায় দেওয়া—এর জন্য প্রয়োজন আমাদের একটি জাতীয় সরকারের। আমরা নির্বাচিত হলে সেই সরকারটাই গঠন করব। আমরা যদি ২০০ আসনেও বিজয়ী হয়ে যাই, তারপরেও আমরা এটি করব।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানতে চেয়েছে, ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কী রকম আছে। একই দিনে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোট যদি একই দিনে হয় সেখানে কোনো সমস্যা হবে কিনা? আমরা বলেছি যে, আমাদের দেশের মানুষ ততটা এখনো কনশাস না। এজন্য একই দিনে দুটো নির্বাচন হলে দুটো নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা বলেছিলাম, দুটো নির্বাচন আলাদা আলাদা হওয়া উচিত। সে দাবি এখনো আমাদের আছে।’
শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘তারা (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) আমাদের ম্যানিফেস্টোতে কিছু জিনিস দেখতে চান। আমরা বলেছি, অলরেডি এগুলো আমরা ইনক্লুড করে নিয়েছি। তারা বাংলাদেশকে একটা ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ দেখতে চান। আমরা তাদের বলেছি, আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা এবং জনগণের ভালোবাসায় আমরা নির্বাচিত হলে সেই ইনক্লুসিভ বাংলাদেশই আমরা গড়ব। আমরা কোনো দলকেই বাদ দেব না।’
এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ধর্মকে কখনো ব্যবহার করিনি, করব না। ধর্ম আমাদের চিন্তার, কলিজার অংশ। আমরা ধর্ম নিয়েই কাজ করি, ধর্মকে ব্যবহার করি না।’
জামায়াত আমীর যোগ করেন, ‘ধর্ম ব্যবহার কে করে সেটা আপনারা ভালো বোঝেন। নির্বাচনের সময় নতুন করে যারা বেশি বেশি নামাজ শুরু করেন, যারা টুপি পরেন, তসবি হাতে নিয়ে ঘোরান, ধর্মকে তারাই বোধহয় ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু সারা বছর তসবি হাতে নিয়েও ঘুরাই না। আমরা তসবি বুকে নিয়ে ঘুরাই। আমরা আমাদের কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের আওতায় করতে চাই।’
আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, ‘আগামী পাঁচটা বছর দেশের স্থিতিশীলতা, ইকোনমি ফিরিয়ে আনা, আইনের শাসন সমাজে কায়েম করা এবং সমাজ থেকে দুর্নীতিকে নির্মূল করা বা বিদায় দেওয়া—এর জন্য প্রয়োজন আমাদের একটি জাতীয় সরকারের। আমরা নির্বাচিত হলে সেই সরকারটাই গঠন করব। আমরা যদি ২০০ আসনেও বিজয়ী হয়ে যাই, তারপরেও আমরা এটি করব।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানতে চেয়েছে, ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কী রকম আছে। একই দিনে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোট যদি একই দিনে হয় সেখানে কোনো সমস্যা হবে কিনা? আমরা বলেছি যে, আমাদের দেশের মানুষ ততটা এখনো কনশাস না। এজন্য একই দিনে দুটো নির্বাচন হলে দুটো নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা বলেছিলাম, দুটো নির্বাচন আলাদা আলাদা হওয়া উচিত। সে দাবি এখনো আমাদের আছে।’
শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘তারা (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) আমাদের ম্যানিফেস্টোতে কিছু জিনিস দেখতে চান। আমরা বলেছি, অলরেডি এগুলো আমরা ইনক্লুড করে নিয়েছি। তারা বাংলাদেশকে একটা ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ দেখতে চান। আমরা তাদের বলেছি, আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা এবং জনগণের ভালোবাসায় আমরা নির্বাচিত হলে সেই ইনক্লুসিভ বাংলাদেশই আমরা গড়ব। আমরা কোনো দলকেই বাদ দেব না।’
এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ধর্মকে কখনো ব্যবহার করিনি, করব না। ধর্ম আমাদের চিন্তার, কলিজার অংশ। আমরা ধর্ম নিয়েই কাজ করি, ধর্মকে ব্যবহার করি না।’
জামায়াত আমীর যোগ করেন, ‘ধর্ম ব্যবহার কে করে সেটা আপনারা ভালো বোঝেন। নির্বাচনের সময় নতুন করে যারা বেশি বেশি নামাজ শুরু করেন, যারা টুপি পরেন, তসবি হাতে নিয়ে ঘোরান, ধর্মকে তারাই বোধহয় ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু সারা বছর তসবি হাতে নিয়েও ঘুরাই না। আমরা তসবি বুকে নিয়ে ঘুরাই। আমরা আমাদের কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের আওতায় করতে চাই।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন...৪৩ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’৬ ঘণ্টা আগে
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন জানি মনে হচ্ছে, সেটির বোধ হয় পরিবর্তন হয়নি। এটির পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।’
আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন তারেক রহমান। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিগত প্রার্থীর চেয়ে দলের প্রতীকই আসল। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ভাইরে তুমি তো প্রার্থীর জন্য কাজ করছ না, তুমি তো তোমার ধানের শীষের জন্য কাজ করছ। এখানে প্রার্থী মুখ্য নয়, এখানে মুখ্য হচ্ছে তোমার দল বিএনপি, এখানে মুখ্য হচ্ছে ধানের শীষ, এখানে মুখ্য হচ্ছে দেশ।’
তারেক রহমান স্বীকার করেন, কোনো কোনো এলাকায় পছন্দের প্রার্থী হয়তো মনোনয়ন পাননি বা প্রার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কম থাকতে পারে। তবুও তিনি নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত পছন্দ ভুলে দলের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।
তারেক রহমান গণতন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ‘বিগত যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি, কেন করেছি? কারণ, সেখানে কোনো জবাবদিহি ছিল না। মানুষ বেঁচে আছে কি মরে যাচ্ছে, তার কোনো জবাবদিহি ছিল না।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মতে, একমাত্র গণতন্ত্র সমাজে, দেশে ও রাষ্ট্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে। সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে একমাত্র নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার।
তারেক রহমান গত বছরের ৫ আগস্টের আন্দোলনের মূল কারিগর হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, চব্বিশের আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড দেশের মানুষ।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, একজন গৃহবধূ; মুদিদোকানি; রিকশা, ভ্যান ও সিএনজি অটোরিকশাচালক; বাসের হেলপার; জনতা; মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের ছাত্র—সবাই ছিলেন ওই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড। তিনি বলেন, ওই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড শিশুরাও।
তরুণসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। তোমরা যদি এগিয়ে আসো, তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলে এ দেশের সামনে একটি ভবিষ্যৎ আছে। তা না হলে একটি ভয়াবহ কিছু হয়তো অপেক্ষা করছে।’
অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় অন্য নেতারা বক্তব্য দেন। তারেক রহমান খাল খনন, পরিবেশ উন্নয়ন, বর্জ্য অপসারণ, ক্রীড়ার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব দূরীকরণ, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ডসহ বিএনপির বিভিন্ন পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সেগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন জানি মনে হচ্ছে, সেটির বোধ হয় পরিবর্তন হয়নি। এটির পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।’
আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন তারেক রহমান। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিগত প্রার্থীর চেয়ে দলের প্রতীকই আসল। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ভাইরে তুমি তো প্রার্থীর জন্য কাজ করছ না, তুমি তো তোমার ধানের শীষের জন্য কাজ করছ। এখানে প্রার্থী মুখ্য নয়, এখানে মুখ্য হচ্ছে তোমার দল বিএনপি, এখানে মুখ্য হচ্ছে ধানের শীষ, এখানে মুখ্য হচ্ছে দেশ।’
তারেক রহমান স্বীকার করেন, কোনো কোনো এলাকায় পছন্দের প্রার্থী হয়তো মনোনয়ন পাননি বা প্রার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কম থাকতে পারে। তবুও তিনি নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত পছন্দ ভুলে দলের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।
তারেক রহমান গণতন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ‘বিগত যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি, কেন করেছি? কারণ, সেখানে কোনো জবাবদিহি ছিল না। মানুষ বেঁচে আছে কি মরে যাচ্ছে, তার কোনো জবাবদিহি ছিল না।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মতে, একমাত্র গণতন্ত্র সমাজে, দেশে ও রাষ্ট্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে। সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে একমাত্র নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার।
তারেক রহমান গত বছরের ৫ আগস্টের আন্দোলনের মূল কারিগর হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, চব্বিশের আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড দেশের মানুষ।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, একজন গৃহবধূ; মুদিদোকানি; রিকশা, ভ্যান ও সিএনজি অটোরিকশাচালক; বাসের হেলপার; জনতা; মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের ছাত্র—সবাই ছিলেন ওই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড। তিনি বলেন, ওই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড শিশুরাও।
তরুণসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। তোমরা যদি এগিয়ে আসো, তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলে এ দেশের সামনে একটি ভবিষ্যৎ আছে। তা না হলে একটি ভয়াবহ কিছু হয়তো অপেক্ষা করছে।’
অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় অন্য নেতারা বক্তব্য দেন। তারেক রহমান খাল খনন, পরিবেশ উন্নয়ন, বর্জ্য অপসারণ, ক্রীড়ার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব দূরীকরণ, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ডসহ বিএনপির বিভিন্ন পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সেগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন।
আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’৬ ঘণ্টা আগে
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপি এই বিবৃতিকে ‘বাস্তবতাবিবর্জিত, রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং জনমত বিভ্রান্ত করার স্পষ্ট অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছে।
আজ সোমবার এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৬ ডিসেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্স (এনপিএ)-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার প্রমাণ-নির্ভর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ তথ্যসম্মত ও দায়িত্বশীল।
এনসিপি সেই মন্তব্যের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরে জানিয়েছে, ২৭ নভেম্বর পাবনার ঈশ্বরদী থানায় নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুলি চালানো তুষার মণ্ডল জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিশ্চিত করেছে এবং তাঁকে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার করেছে। এনসিপি মনে করে, এমন স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা অস্বীকার করা কেবলই সত্য গোপন ও দায় এড়ানোর নিন্দনীয় অপচেষ্টা।
জাতীয় নাগরিক পার্টি মনে করে, জামায়াতে ইসলামী ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে বিভাজন, ঘৃণা ও সহিংসতার রাজনীতি উসকে দিচ্ছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে, তাকে গ্রহণ না করে জামায়াত পুরোনো সহিংস ও আধিপত্যবাদী রাজনীতির পথে ‘নতুন খেলোয়াড়’ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটি অশুভ সংকেত।
এনসিপি বলেছে, সহিংসতা, অস্ত্র নির্ভরতা ও ধর্মের অপব্যবহার কখনোই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। দলটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলকে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে, জাতীয় নাগরিক পার্টি জামায়াতে ইসলামীকে সত্য, শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপি এই বিবৃতিকে ‘বাস্তবতাবিবর্জিত, রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং জনমত বিভ্রান্ত করার স্পষ্ট অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছে।
আজ সোমবার এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৬ ডিসেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্স (এনপিএ)-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার প্রমাণ-নির্ভর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ তথ্যসম্মত ও দায়িত্বশীল।
এনসিপি সেই মন্তব্যের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরে জানিয়েছে, ২৭ নভেম্বর পাবনার ঈশ্বরদী থানায় নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুলি চালানো তুষার মণ্ডল জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিশ্চিত করেছে এবং তাঁকে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার করেছে। এনসিপি মনে করে, এমন স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা অস্বীকার করা কেবলই সত্য গোপন ও দায় এড়ানোর নিন্দনীয় অপচেষ্টা।
জাতীয় নাগরিক পার্টি মনে করে, জামায়াতে ইসলামী ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে বিভাজন, ঘৃণা ও সহিংসতার রাজনীতি উসকে দিচ্ছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে, তাকে গ্রহণ না করে জামায়াত পুরোনো সহিংস ও আধিপত্যবাদী রাজনীতির পথে ‘নতুন খেলোয়াড়’ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটি অশুভ সংকেত।
এনসিপি বলেছে, সহিংসতা, অস্ত্র নির্ভরতা ও ধর্মের অপব্যবহার কখনোই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। দলটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলকে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে, জাতীয় নাগরিক পার্টি জামায়াতে ইসলামীকে সত্য, শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন...৪৩ মিনিট আগে
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’৬ ঘণ্টা আগে
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’
আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তারা (জামায়াত) কেবলই বলছে যে, এখানে একটু মার্কাতে ভোট দিলে তরতরাইয়া জান্নাতে যাবে। তার আগে ইহকালে কীভাবে চলব এর কোনো বক্তব্য নাই।’ তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘যারা বিনা কষ্টে জান্নাতে যেতে চাচ্ছেন সেটার বাসস্ট্যান্ড কোথায় একটু আগে জেনে নেবেন।’ তিনি বলেন, ‘জনগণ এখন এসব বোঝে।’
ধর্মীয় প্রলোভনের বিপরীতে বিএনপি জনকল্যাণমুখী রাজনীতির ওপর জোর দিচ্ছে জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের কাছে সমর্থন চাচ্ছি, ভোট চাচ্ছি। জনগণ আমাদের কাছে কী চায়, তা আমাদের দিতে হবে। আমরা তো কেবল ধর্মের একটা ট্যাবলেট বিক্রি করতে চাই না। আমরা চাই জনগণের কল্যাণের জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা কী আছে সেটা জনগণের সামনে রাখা।’
তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান নেতা তারেক রহমানের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এই তিনটা বিশ্লেষণ করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশ মানেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।’
সালাহউদ্দিন তারেক রহমানের দেওয়া স্লোগান ‘সবার আগে বাংলাদেশ’-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘সমস্ত কর্ম পরিকল্পনায়, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সকল বিষয়ে আমাদের মাথায় থাকতে হবে এখানে আমাদের স্বার্থটা ওপরে সবার ওপরে বাংলাদেশ।’
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হোন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’
আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তারা (জামায়াত) কেবলই বলছে যে, এখানে একটু মার্কাতে ভোট দিলে তরতরাইয়া জান্নাতে যাবে। তার আগে ইহকালে কীভাবে চলব এর কোনো বক্তব্য নাই।’ তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘যারা বিনা কষ্টে জান্নাতে যেতে চাচ্ছেন সেটার বাসস্ট্যান্ড কোথায় একটু আগে জেনে নেবেন।’ তিনি বলেন, ‘জনগণ এখন এসব বোঝে।’
ধর্মীয় প্রলোভনের বিপরীতে বিএনপি জনকল্যাণমুখী রাজনীতির ওপর জোর দিচ্ছে জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের কাছে সমর্থন চাচ্ছি, ভোট চাচ্ছি। জনগণ আমাদের কাছে কী চায়, তা আমাদের দিতে হবে। আমরা তো কেবল ধর্মের একটা ট্যাবলেট বিক্রি করতে চাই না। আমরা চাই জনগণের কল্যাণের জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা কী আছে সেটা জনগণের সামনে রাখা।’
তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান নেতা তারেক রহমানের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এই তিনটা বিশ্লেষণ করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশ মানেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।’
সালাহউদ্দিন তারেক রহমানের দেওয়া স্লোগান ‘সবার আগে বাংলাদেশ’-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘সমস্ত কর্ম পরিকল্পনায়, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সকল বিষয়ে আমাদের মাথায় থাকতে হবে এখানে আমাদের স্বার্থটা ওপরে সবার ওপরে বাংলাদেশ।’
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হোন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।
আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন...৪৩ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।৫ ঘণ্টা আগে
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।
বেবিচক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, সেটি বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, জার্মানভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ তাদের স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে স্লট অনুমোদন প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। তিনি বলেন, ‘বাতিলের অনুরোধটি আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠাব।’
এর আগে গতকাল রোববার জমা দেওয়া প্রাথমিক আবেদনের ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির মঙ্গলবার সকাল ৮টায় অবতরণ এবং রাত ৯টার দিকে উড্ডয়নের অনুমতি দিয়েছিল বেবিচক।
কাতার সরকারের ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ–দূরত্বের চিকিৎসা পরিবহনের জন্য বিকল্প এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নির্বাচন করা হলে, সেটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এফএআই এভিয়েশন গ্রুপকে চার্টার করে খালেদা জিয়ার মেডিক্যাল ইভাকুয়েশন ফ্লাইটের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।
বিশ্বস্বীকৃত এয়ার অ্যাম্বুলেন্স অপারেটর এফএআই বেগম খালেদা জিয়ার জন্য বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০৪ (সিএল ৬০) নির্ধারণ করে।
দীর্ঘ দূরত্বে চিকিৎসা পরিবহনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই বিমানটি উন্নত ক্রিটিক্যাল–কেয়ার কনফিগারেশন, বাড়তি পরিসীমা এবং স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।
বেবিচক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, সেটি বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, জার্মানভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ তাদের স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে স্লট অনুমোদন প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। তিনি বলেন, ‘বাতিলের অনুরোধটি আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠাব।’
এর আগে গতকাল রোববার জমা দেওয়া প্রাথমিক আবেদনের ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির মঙ্গলবার সকাল ৮টায় অবতরণ এবং রাত ৯টার দিকে উড্ডয়নের অনুমতি দিয়েছিল বেবিচক।
কাতার সরকারের ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ–দূরত্বের চিকিৎসা পরিবহনের জন্য বিকল্প এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নির্বাচন করা হলে, সেটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এফএআই এভিয়েশন গ্রুপকে চার্টার করে খালেদা জিয়ার মেডিক্যাল ইভাকুয়েশন ফ্লাইটের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।
বিশ্বস্বীকৃত এয়ার অ্যাম্বুলেন্স অপারেটর এফএআই বেগম খালেদা জিয়ার জন্য বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০৪ (সিএল ৬০) নির্ধারণ করে।
দীর্ঘ দূরত্বে চিকিৎসা পরিবহনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই বিমানটি উন্নত ক্রিটিক্যাল–কেয়ার কনফিগারেশন, বাড়তি পরিসীমা এবং স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়।
আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন...৪৩ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’৬ ঘণ্টা আগে