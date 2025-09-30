Ajker Patrika
জামায়াত আমিরের সঙ্গে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ মঙ্গলবার জামায়াতের বসুন্ধরার কার্যালয়ে জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা। ছবি: সংগৃহীত
আজ মঙ্গলবার জামায়াতের বসুন্ধরার কার্যালয়ে জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা। আজ মঙ্গলবার জামায়াতের বসুন্ধরার কার্যালয়ে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসানের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে তাঁরা বাংলাদেশে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।

আরও জানা যায়, মার্সেলো কার্লোস সেসা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আর্জেন্টিনাঢাকারাজনীতিবিদজামায়াতে ইসলামীরাষ্ট্রদূত
