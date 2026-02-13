Ajker Patrika
ভোট গ্রহণটা যেভাবে হয়েছে, গণনাটা তার সম্পূর্ণ উল্টোভাবে হয়েছে: মামুনুল হক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা-১৩ আসনের প্রার্থী মামুনুল হক। ছবি: সংগৃহীত

ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে হলেও ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির ও ঢাকা-১৩ আসনের প্রার্থী মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেছেন, ‘ভোট গ্রহণটা যেভাবে হয়েছে, ভোট গণনাটা তার সম্পূর্ণ উল্টোভাবে হয়েছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশের ভাগ্য এবং জনরায়ের প্রতি চরমভাবে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে, অসম্মান করা হয়েছে।’

আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, ‘আমরা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে যদি ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেখানে আমরা আনকম্প্রোমাইজিং থাকব। আমরা কোনো নমনীয়তা এবং কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ জুলাই বিপ্লবের চেতনার ক্ষেত্রে করতে পারব না। কাজেই সকল মহলকে আমরা সেই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাচ্ছি।’

মামুনুল হক বলেন, ‘নির্বাচনটার বিষয়ে আমরা গতকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে বলে আসছি, আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচকভাবেই ব্যক্ত করতে চাচ্ছি। কিন্তু এটা পরিষ্কার, নির্বাচনটা একটা সময় পর্যন্ত অথবা ভোট গ্রহণ হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি দৃশ্যমান রাখা হয়েছে, যেন কোনো গন্ডগোল না হয়।’

মামুনুল হক আরও বলেন, ‘কিন্তু ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই আমাদের কাছে একেবারেই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, ভোট গ্রহণটা যেভাবে হয়েছে, ভোট গণনাটা তার সম্পূর্ণ উল্টোভাবে হয়েছে। সেখানেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশের ভাগ্য এবং জনরায়ের প্রতি চরমভাবে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে, অসম্মান করা হয়েছে। এটা যারা করেছে, বাংলাদেশের কাছে তাদের দায়ী থাকতে হবে ইনশা আল্লাহ। ইতিহাস বারবার ফিরে আসে; বাংলাদেশের মানুষ তাদের এই ব্যালটের অধিকার অবশ্যই উদ্ধার করে ছাড়বে ইনশা আল্লাহ, সেই প্রত্যয় আমরা ব্যক্ত করছি।’

অভিযোগভোটমামুনুল হকত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
