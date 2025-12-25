Ajker Patrika
রাজনীতি

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ২৪
তারেক রহমানের আগমনের খবর শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পূর্বাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানের আগমনের খবর শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পূর্বাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার খবরে তাঁর নামে স্লোগানে স্লোগানে সংবর্ধনাস্থল মুখর করে রেখেছেন লাখো নেতা–কর্মী।

তারেক রহমানের আগমনের খবর শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পূর্বাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানের আগমনের খবর শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পূর্বাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন জীবন কাটিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে বিমান থেকে নামেন তারেক রহমান। এরপর ইমিগ্রেশন পার হয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও এ সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

তারেক রহমানের আগমনের খবর শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পূর্বাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানের আগমনের খবর শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পূর্বাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা

তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পূর্বাচলের ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেসওয়ে সকাল থেকেই জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। তারেক রহমান ঢাকার বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ থেকে সেই ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর নেতা–কর্মীরা তারেক রহমানে নামে স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে রেখেছেন পুরো পূর্বাঞ্চল এলাকা।

বেশির ভাগ নেতা–কর্মীদের হাতে তারেক রহমানে ছবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড। মাথায় রঙিন ক্যাপ এবং টি-শার্ট পড়ে অনেকেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি পূর্বাচলের ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেসওয়েতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তারেক রহমান। এরপর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে যাবেন তিনি।

বিষয়:

বিএনপিবিমানবন্দরসংবর্ধনাতারেক রহমানশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

সম্পর্কিত

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

রাজনীতি

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও বিলুপ্ত হওয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের। ছবি: ফেসবুক থেকে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও বিলুপ্ত হওয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের। ছবি: ফেসবুক থেকে

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জামায়াতে ইসলামীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও বিলুপ্ত হওয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের। আজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন আব্দুল কাদের।

ফেসবুক পোস্টে আব্দুল কাদের লিখেছেন, ‘তারুণ্যের রাজনীতির কবর রচিত হতে যাচ্ছে। এনসিপি অবশেষে জামায়াতের সাথেই সরাসরি জোট বাঁধতেছে। সারাদেশে মানুষের, নেতাকর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গুটিকয়েক নেতার স্বার্থ হাসিল করতেই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল এই জোটের ঘোষণা আসতে পারে। আর এরই মধ্য দিয়ে কার্যত এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।’

আব্দুল কাদের আরও লিখেছেন, ‘জামাতের থেকে এনসিপি চেয়েছিল ৫০ আসন, দর কষাকষির সর্বশেষ পর্যায়ে সেটা ৩০ আসনে গিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে। জোটের শর্ত অনুযায়ী এনসিপি বাকি ২৭০ আসনে কোনো প্রার্থী দিতে পারবে না, সেগুলাতে জামায়াতকে সহযোগিতা করবে এনসিপি। জামায়াতের পক্ষ থেকে জোটসঙ্গী হিসেবে আসনপ্রতি এনসিপিকে নির্বাচনী খরচ দেওয়া হবে দেড় কোটি টাকা। সমঝোতার ৩০ আসনে কারা কারা চূড়ান্ত হবেন সেই দায়িত্ব জামায়াতের পক্ষ থেকে এনসিপির একজনকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তিনি হচ্ছেন জামায়াতের অন্যতম আস্থাভাজন, নাসীরউদ্দিন পাটওয়ারী আর জামায়াতের দিক থেকে থাকবেন আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। এই দুইজন মিলেই এনসিপির ৩০ জন প্রার্থী চূড়ান্ত করবেন। ছোটন গং-এর সাথে নাহিদ ইসলামের আরও এক ধাপ আগানো সমঝোতা হয়েছে। ছোটন গং জানিয়েছে, পশ্চিমারা প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে সংসদে জামায়াতকে চায় না। সেই হিসেবে নির্বাচনে জিতলে নাহিদ ইসলাম হবেন প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধী দলে গেলে নাহিদ হবে বিরোধীদলীয় নেতা।’

সবশেষে এই জুলাই যোদ্ধা লিখেছেন, ‘এতো এতো তরুণ নিজের গোছানো ক্যারিয়ার, পরিবার পরিজন বাদ দিয়ে দেশের হাল ধরতে এসেছিল, একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল; নাহিদ ইসলামরা গতকাল রাতে গিয়ে সেই স্বপ্নকে মাটিচাপা দিয়ে এসেছেন!’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বাংলাদেশের রাজনীতিজামায়াতে ইসলামীএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

সম্পর্কিত

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৩৯
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এসেছে তাঁর পোষা বিড়াল জেবুও। তারেক রহমানের সঙ্গে একই ফ্লাইটে এক বিশেষ ধরনের খাঁচায় করে জেবুকে আনা হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির অফিশিয়াল ভেরিফায়েড পেজ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারেক রহমানের ব্যস্ত সময়ের ফাঁকে জেবুর সঙ্গে খুনসুটি ও আদুরে মুহূর্তের ছবি একাধিকবার ভাইরাল হয়েছে। এসব ছবি নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং প্রাণীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রশংসিত হয়।

তারেক রহমান নিজেও তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে জেবুর সঙ্গে কাটানো কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত শেয়ার করেছেন, যা দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে বিএনপির নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠে বিড়াল জেবু।

সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান জানান, বিড়ালটি মূলত তাঁর মেয়ের হলেও এখন পরিবারের সবারই প্রিয়। সে সাক্ষাৎকারেই তিনি পোষা বিড়ালটির নাম ‘জেবু’ বলে উল্লেখ করেন।

এ সময় প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও মানবিক দায়িত্বের বিষয়েও নিজের মতামত তুলে ধরেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি সম্মান ও যত্ন নেওয়া মানুষের দায়িত্ব। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের জীবনও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে তারেক রহমানের দেশে ফেরা এবং তার সঙ্গে পোষা বিড়াল জেবুর আগমন—দুটিই সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ভিন্ন মাত্রার আলোচনা সৃষ্টি করেছে।

বিষয়:

বিএনপিবিড়ালতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

সম্পর্কিত

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

রাজনীতি

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ২৫
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সোয়া ৬ হাজার দিন পর দেশের মাটিতে পা রাখলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার ১১টায় ৫৪ মিনিটে তিনি ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রথমেই তিনি বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জড়িয়ে ধরেন। পরে স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তারেক রহমানের সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান।

tareq-and-family-2

এ সময় বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে তারেক রহমানকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। এরপরই তারেক রহমানের শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু ফুলের মালা পরিয়ে জামাতাকে বরণ করেন নেন। নাতনি জাইমাকেও আদর করতে দেখা যায়। তারেক রহমান এ সময় তাঁর পাশে কিছু সময় বসে থাকেন।

বিষয়:

বিএনপিবিমানবন্দরমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

সম্পর্কিত

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

রাজনীতি

তারেক রহমানের কাছে মানুষের হাজারো প্রত্যাশা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক রহমানকে বিমানবন্দর থেকে সংবর্ধনা স্থলে এই বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানকে বিমানবন্দর থেকে সংবর্ধনা স্থলে এই বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘আমরা তাঁরে ভোট দেব। আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভালোভাবে দেশ পরিচালনা করতে হবে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।’ বলছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা বৃদ্ধ আবুল কাশেম। তিনি বিএনপির কোনো নেতা নন, দলে তাঁর কোনো পদ নেই। কেবলমাত্র দলটির সমর্থক তিনি। ইতিহাসের সাক্ষী হতে তারেক রহমানকে নিজের চোখে একবার দেখতে রাজশাহীর বাগমারা থেকে ঢাকা ছুটে এসেছেন এই ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ। পৌষের কনকনে ঠান্ডা আর শারীরিক নানা অসুস্থতা উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার দিনের আলো ফোটার আগেই পূর্বাচলের ৩০০ ফুট সড়কে পৌঁছেছেন তিনি। আবুল কাশেমের মতোই লাখো জনতা হাজারো প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন তারেক রহমানের জন্য।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে রাজধানীর ৩০০ ফুট এলাকায় জনতার ঢল নেমেছে। গতকাল বুধবার বিকেল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল হতেই পুরো ৩০০ ফুট সড়ক বিএনপির নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের আগমনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যাশা তারেক রহমান আসায় দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটবে। নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবেন তিনি। গরীব মানুষের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করবেন, দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরবেন। এমন নানা প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন পূর্বাচলে সমবেত হওয়া মানুষেরা।

পূর্বাচলে আসা আবদুল আজিজ নামের একজন বলেন, ‘আমাদের আশা, উনি ইলেকশনে পাশ করে সুস্থভাবে দেশ পরিচালনা করবেন। দ্রব্যমূল্য কমাবেন। আমরা গরীব মানুষ যাতে চলতে পারি, ভালোমতো বাঁচতে পারি। এই আমাদের প্রত্যাশা।’

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল থেকেই ভিড় নেতাকর্মীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল থেকেই ভিড় নেতাকর্মীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) লন্ডন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ১২টায়) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন তিনি। তাঁকে বহনকারী ফ্লাইটটি বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এরপর সকাল ১১টা ৪ মিনিটের দিকে ঢাকার উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। আনুমানিক বেলা ১২টার দিকে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারে ফ্লাইটটি।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল থেকেই ভিড় নেতাকর্মীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল থেকেই ভিড় নেতাকর্মীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

তারেক রহমান ২০০৭ সালে এক-এগারোর পটপরিবর্তনের পর গ্রেপ্তার হন। ২০০৮ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১১ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য সপরিবার যুক্তরাজ্যে যান। এরপর থেকে তিনি সে দেশেই ছিলেন। বিএনপির কর্মী-সমর্থকেরা বলছেন, তারেক রহমানের দেশে ফেরায় বিএনপির রাজনীতিতে আসবে নতুন মাত্রা।

পঞ্চগড় থেকে আসা তরুণ যুবায়ের আহমেদ বলেন, ‘আমি বিএনপিকে ভালবাসি। অনলাইনে নেতার (তারেক রহমান) ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দোলন সংগ্রামে শরিক হয়েছি। আজকে তাঁকে নিজের চোখে দেখে ইতিহাসের সাক্ষী হতে চাই।’

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনভোটতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

বৃশ্চিক রাশির জাতক তারেক রহমান: আগামী ৭ দিন কেমন যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

পঞ্চগড়ে চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

বিমানবন্দর-৩০০ ফুট-গুলশানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলার আশপাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

সম্পর্কিত

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

ঢাকায় তারেক রহমান, স্লোগানে মুখর পূর্বাচল

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে: আব্দুল কাদের

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল জেবুও

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান

বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান