সংকটময় বিশ্ব: সংঘাত, নাজুকতা ও অস্থিতিশীলতা

সেলিম জাহান
বর্তমান সময়ে আমরা একটি অসম, অস্থিতিশীল ও অবজায়ক্ষম বিশ্বে বসবাস করি। এটি ছোট্ট একটি বক্তব্য, কিন্তু এর গভীরতা অনেক। প্রথমত, বক্তব্যটি মোটাদাগে বর্তমান বিশ্বের নিরেট বাস্তবতাটিকেই তুলে ধরে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব শুধু একটি সংকটের মোকাবিলা করছে না, বরং একই সঙ্গে একাধিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। এই সংকটগুলো একে অপরকে আরও জোরদার করছে। দ্বিতীয়ত, অসমতা, অস্থিতিশীলতা ও অবজায়ক্ষমতার মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ আছে। যেমন গেড়ে বসা অসমতা একটি সমাজকে অস্থিতিশীল করে ফেলতে পারে। আবার সামাজিক অস্থিতিশীলতার ফলে সমাজ বজায়ক্ষম থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। তৃতীয়ত, এই তিনটি ধারণার প্রতিটির একটি বিশ্লেষণাত্মক ব্যবচ্ছেদ দরকার। যেমন অসমতা নানান মাত্রিকতায় কাজ করে—অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা, রাজনৈতিক অসমতা, সাংস্কৃতিক অসমতা। আবার অসমতা শুধু আয় বা সম্পদের মতো ফলাফলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; অসমতা স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক সামাজিক সেবার সুযোগের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। তেমনিভাবে, অস্থিতিশীলতার উৎস ঘরে-বাইরে যুদ্ধ বা সংঘাত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা বা তার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলেও একটি দেশে অস্থিতিশীলতার আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। চতুর্থত, বজায়ক্ষমতাকে শুধু পরিবেশের নিরিখে দেখা ভুল, রাজনৈতিক বজায়ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বজায়ক্ষমতা, সামাজিক বজায়ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
বৈশ্বিক আয় এবং সম্পদের দিকে যদি চোখ ফেরানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই পৃথিবী অসম্ভব রকমের অসম। আয়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আয়ের ৫৩ শতাংশই ভোগ করে বিশ্বের একেবার উচ্চতম ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠী। বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ যায় নিচের দিকের ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে। সম্পদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আরও ভয়াবহ। বৈশ্বিক সম্পদের ৭৪ ভাগ ভোগ করে বিশ্বের উচ্চতম ১০ শতাংশ মানুষ, আর বিশ্বের নিচের দিকের অর্ধেক মানুষ বৈশ্বিক মোট সম্পদের মাত্র ২ শতাংশের মালিক। এমনতর বৈষম্যের প্রবণতা বিশ্বের নানান অঞ্চল ও দেশেও পরিলক্ষিত হয়। এবং এসবের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত রয়েছে।
প্রথমত, এ-জাতীয় বৈষম্য একদিকে যেমন উৎপাদনক্ষম সম্পদ, মৌলিক সামাজিক স্বাস্থ্যসেবায় অসম অভিগমনকে প্রতিফলিত করে; অন্যদিকে, এই বাস্তবতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বৈশ্বিক সম্পদ ও সেবা একটি ক্ষুদ্র শ্রেণির কুক্ষিগত। এর মানে হচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীতে একটি বিশাল অর্থনৈতিক বিভাজন এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি প্রবহমান বৈষম্য সাধারণ মানুষের মনে একটি গভীর নৈরাশ্য ও হতাশার জন্ম দেয়। যেসব মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়, তারা স্বাভাবিকভাবেই অসমতাকে অন্যায্য বলে ভাবে। সেখান থেকেই ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যের জন্ম হয়। চরম অবস্থায় অসমতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। তৃতীয়ত অসমতা সামাজিক বন্ধন ও সৌহার্দ্যকে দুর্বল করে ফেলে। এর কারণে দেশজ এবং বৈশ্বিকভাবেও এক ধরনের ভঙ্গুরতা এবং নাজুকতার জন্ম হয়। এভাবেই অসমতা এবং বৈষম্য সমাজের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক বজায়ক্ষমতাকে নষ্ট করে।
বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যুদ্ধ ও সংঘাত। সংজ্ঞার এবং পরিবীক্ষণের পন্থার তারতম্যের কারণে বর্তমানে বিশ্বে ঠিক কতটা সংঘর্ষ বিদ্যমান, তার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বের করা দুরূহ। তবে এ ব্যাপারে কিছু প্রাক্কলন আছে। বৈশ্বিক শান্তি সূচক বলে যে আজকের দুনিয়ায় মোট ৫৬টি রাষ্ট্রভিত্তিক সংঘাত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। রেডক্রসের আন্তর্জাতিক পর্ষদের মতে, আন্তর্জাতিক সংঘাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বিশ্বে সশস্ত্র সংঘর্ষের সংখ্যা ১২০টি। পুরোপুরি যুদ্ধের আপাতন উপসাহারীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। সব সংঘাতের সবচেয়ে বড় শিকার হয় সাধারণ মানুষ। গত বছর বিশ্বে ৬০ হাজার মানুষ যুদ্ধের কারণে প্রাণ দিয়েছে। এর একটি বড় অংশ, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, শুধু দখলকৃত ফিলিস্তিনেই আত্মাহুতি দিয়েছে।
অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাও বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার আংশিক কারণ অবশ্যই বিশ্বের নানান জায়গার যুদ্ধ এবং সংঘাত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী পাল্টা শুল্ক আরোপও এই অস্থিতিশীলতার জন্য অংশত দায়ী। বিশ্বের নানান দেশ আজ ‘অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের’ দিকে ঝুঁকছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হচ্ছে, একপক্ষীয় ব্যবস্থা এবং একটি সীমাবদ্ধ অর্থনীতি এবং সেই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আদান-প্রদান, দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা—এই পর্যন্তই। বহুপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা, কার্যক্রম এবং মুক্ত অর্থনীতির কথা এখানে অনুপস্থিত। এ-জাতীয় বিষয়গুলো বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একটি অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়, যার ফলে এই অর্থনৈতিক কাঠামো অস্থিতিশীল এবং নাজুক হয়ে পড়ে।
বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা, তা সে যুদ্ধবিগ্রহের কারণেই হোক, কিংবা অর্থনৈতিক ডামাডোলের কারণেই হোক, সমাজের সব মানুষের ওপরে একইভাবে প্রভাব ফেলে না। সমাজে যারা বিত্তশালী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত, অস্থিতিশীলতার নেতিবাচক প্রভাব থেকে সুরক্ষার জন্য তাদের নানান পন্থা থাকে। অন্ততপক্ষে, সেসব প্রভাবকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা তাদের কাছে লভ্য। যেহেতু সমাজের দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে অস্থিতিশীলতা থেকে সুরক্ষার কোনো আর্থিক বা প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচ নেই, তারাই যেকোনো অস্থিতিশীলতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে যুদ্ধ বা সংঘাতে সমাজের সব শ্রেণি সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন যুদ্ধে নারী এবং শিশুরা যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, যুদ্ধের সময় তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে, অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়, তাই নয়; মন্দা শেষে পূর্বস্থানে ফেরাটা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত অস্থিতিশীলতার নেতিবাচকের প্রভাবের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সমাজের নানান জনগোষ্ঠীর জন্য নানান রকমের।
আজকের বিশ্বে ১২ কোটির বেশি মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করা হয়েছে, তারা এখন গৃহহারা এবং গৃহহীন। এই সংখ্যা জাপানের জনসংখ্যার সমান। ১২ কোটি লোকের মধ্যে ৪ কোটি অন্য দেশে শরণার্থী এবং ৭ কোটি নিজের দেশে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতা, যুদ্ধ-সংঘাত, সহিংসতা, প্রাণভীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা দেশে আইনশৃঙ্খলা কাঠামো ভেঙে পড়ার কারণে এই সব মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।
পরিবেশের অবক্ষয় প্রতিটি দেশের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যদিও বিভিন্ন দেশের ওপরে এ প্রভাবের তারতম্য আছে এবং দেশভেদে নাজুকতার স্তরও ভিন্নতর। বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি লোকের জীবনে ভূমি অবক্ষয় প্রভাব ফেলে। আসলে ভূমি অবক্ষয় পরিবেশের নিরিখে নাজুক ভূমির একটি দিক বটে। ২০৫০ সাল নাগাদ ধীরে প্রবহমান পরিবেশগত পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ফলে বিশ্বের ২০ কোটি মানুষ তাদের দেশের ভেতরেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতার শিকার হবে।
এইসব ঘটনাপ্রবাহ শুধু আমাদের গ্রহের পরিবেশগত বজায়ক্ষমতার ওপরেই প্রভাব ফেলবে না, এগুলো বিশ্বের অসমতা ও অস্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করবে। বিশ্বের প্রান্তিক মানুষেরাই পরিবেশগত প্রভাবের সিংহভাগ বহন করে, কারণ তারাই পরিবেশগত অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় শিকার। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র দেশগুলোরই বেশি ক্ষতি করে। এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে যে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, তারাই এ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোকে এ পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের অনীহা এবং দ্বিধা এসব দরিদ্র দেশের জন্য বিরাট একটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের সুসম্পর্ক অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।
চূড়ান্ত বিচারে, অসমতা, অস্থিতিশীলতা এবং অবজায়ক্ষমতার বহুমুখী সংকট পরস্পর পরস্পরের
সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর একটা অন্যটাকে জোরদার করে। এগুলোর মোকাবিলা করার জন্য একটি
সমন্বিত প্রয়াসের কোনো বিকল্প নেই। আজকের বিশ্ব যদি যূথবদ্ধভাবে এইসব সংকট নিরসনে এগিয়ে আসে, তবেই শুধু আমাদের পৃথিবীর সুভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা যাবে।
লেখক: অর্থনীতিবিদ
সেলিম জাহান
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ
শোয়েব সাম্য সিদ্দিক
আমরা এখন সেই পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে, যেখানে এআই শুধু উন্নয়ন নয়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নতুনভাবে লিখে দেওয়ার শক্তি ধারণ করে। আজকের বাস্তবতা হলো, বিশ্বের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই কর্মী ছাঁটাই করছে এবং সেই কাজগুলো দ্রুত এআই দিয়ে প্রতিস্থাপন করছে। এই পরিবর্তন কাউকে অপেক্ষা করে না। তাই প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি এই রূপান্তরকে ভয় পাবে, নাকি বুঝেশুনে নতুন পথে হাঁটবে।
নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশ্বে এআই সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করছে রুটিনভিত্তিক, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং ডেটানির্ভর কাজগুলোতে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে গত তিন বছরে যে চাকরিগুলো সবচেয়ে বেশি হারিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ডেটা এন্ট্রি, কাস্টমার কেয়ার, বেসিক কোডিং, কনটেন্ট রাইটিং, প্রশাসনিক এবং গ্রাফিকসের প্রাথমিক স্তরের কাজ। অভিজ্ঞতা দেখায় যে নিয়ম মেনে চলা এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ মেশিন মানুষের চেয়ে দ্রুত, সস্তা এবং অনেক কম ভুলের মাধ্যমে করতে পারে।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) ফিউচার অব জবস রিপোর্ট ২০২৫-এ বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ৯২ মিলিয়ন চাকরি বিলুপ্ত হতে পারে, তবে ১৭০ মিলিয়ন নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ চাকরির সংখ্যা একই থাকবে, তবে ধরন বদলে যাবে। একইভাবে ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (২০১৭) জানিয়েছে, আগামী দশকে ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন কর্মীকে নতুন দক্ষতা অর্জন করে পুনরায় নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এই ডেটাগুলো প্রমাণ করে যে পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের কোনো ধারণা নয়, এটি এখনই ঘটছে। এখানেই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণে বিশ্বে এআই সবচেয়ে দ্রুত প্রতিস্থাপন করছে ডেটা এন্ট্রি, কলসেন্টার, টিকিটিং, ব্যাংক টেলার, সাধারণ অ্যাকাউন্টিং, লিগ্যাল রিসার্চ, সাধারণ কনটেন্ট তৈরি, ক্যাশিয়ার, প্রাথমিক গ্রাফিক ডিজাইন এবং পণ্যের বর্ণনা লেখার কাজ। যেহেতু বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের বড় অংশ এখনো এসব কাজের ওপর নির্ভরশীল, তাই এখানেই তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।
অন্যদিকে যেসব চাকরি বাড়ছে সেগুলো এআই ব্যবহারের ফলে তৈরি হওয়া নতুন প্রয়োজন এবং মানবকেন্দ্রিক দক্ষতার ওপর দাঁড়ানো। অভিজ্ঞতা বলছে মানবিক যোগাযোগ, বিশ্লেষণ, সৃজনশীলতা এবং কৌশলগত চিন্তার জায়গায় মেশিন মানুষের বিকল্প হতে পারে না। তাই বিশ্বে দ্রুত বাড়ছে এআই ট্রেনিং, সাইবার সিকিউরিটি, ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার আর্কিটেকচার, উন্নত ডিজাইন, চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, গবেষণা, শিক্ষা এবং কনসালটিংয়ের মতো পেশা। যদিও এসব দক্ষতা অর্জন কঠিন, কিন্তু একবার দক্ষ হলে চাকরি হারানোর ভয় থাকে না।
বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যায়, আমাদের কর্মশক্তির একটি বড় অংশ এখনো ম্যানুয়াল অথবা প্রাথমিক ডিজিটাল কাজে যুক্ত। ফলে এআই প্রথম আঘাত করবে এখানেই। গ্রাফিকসের প্রাথমিক কাজ, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, বেসিক লেখালেখি এবং সাধারণ সফটওয়্যার টেস্টিং। এসব কাজ আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ববাজারে গুরুত্ব হারাবে। অথচ বাংলাদেশের তরুণদের বড় অংশ ঠিক এই কাজগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ছাড়া প্রতিযোগিতায় থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।
অন্যদিকে সুযোগও কম নয়। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম সংখ্যায় বড়, প্রযুক্তি শেখার গতি দ্রুত এবং বৈশ্বিক বাজারে কাজ করার ইচ্ছা প্রবল। ফলে আগামী দশকে আমরা চাইলে ডেটা সায়েন্স, এআই ট্রেনিং, মেশিন লার্নিং অপারেশন, সাইবার সিকিউরিটি এবং ডিজিটাল বিজনেসের বড় সক্ষম শ্রমশক্তি হয়ে উঠতে পারি। কারণ, যত বেশি এআই তৈরি হবে তত বেশি প্রয়োজন হবে দক্ষ মানুষের, যারা এই প্রযুক্তিকে পরিচালনা করবে।
তবে এই রূপান্তর সম্ভব হবে তখনই, যখন বাংলাদেশ শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে সঠিক পথে হাঁটবে। আমার মতে, বাংলাদেশের সামনে পাঁচটি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রথমত, স্কিলভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মুখস্থনির্ভর শিক্ষা নয় বরং বিশ্লেষণধর্মী এবং বাস্তবধর্মী জ্ঞানকে মূল্য দেওয়া হবে।
দ্বিতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে একটি এআই দক্ষতার রোডম্যাপ প্রয়োজন, যাতে জানা যায় কোন অঞ্চলে কোন দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।
তৃতীয়ত, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই এবং ডেটা ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, কারণ ভবিষ্যতে প্রায় সব চাকরিতেই এআই ব্যবহার করতে হবে।
চতুর্থত, কর্মীদের রিস্কিলিং বা পুনরায় দক্ষতা অর্জনকে নিয়মিত করতে হবে যাতে মাঝবয়সী কর্মীরাও পিছিয়ে না পড়েন।
পঞ্চমত, একটি জাতীয় টেক ইনোভেশন ফান্ড গঠন করতে হবে, যেখানে রাষ্ট্র, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে।
এদিকে যাঁরা মনে করেন গ্রাফিকস জানা, কনটেন্ট লেখা বা ওয়েবসাইট তৈরি করা যথেষ্ট এবং তাঁরা কখনো চাকরি হারাবেন না, তাঁদের বুঝতে হবে যে এসব কাজ এআই এখন মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত করে। তাই টিকে থাকতে হলে শুধু কাজ জানা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন কাজের গভীরতা, যুক্তি, কৌশল এবং সৃজনশীলভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। আগের দিনে যে ডিজাইন বানাতে কয়েক ঘণ্টা লাগত, এখন এআই কয়েক সেকেন্ডে সেটার ১০টি বিকল্প তৈরি করে দিতে পারে। যেসব কনটেন্ট লেখায় আগে দীর্ঘ সময় লাগত, এখন এআই তা মুহূর্তেই তৈরি করতে সক্ষম।
ভবিষ্যতের শ্রমবাজার কঠিন এবং নির্মম। সেখানে থাকবে তিন ধরনের মানুষ।
এক. যারা এআই তৈরি করবে।
দুই. যারা এআই পরিচালনা করবে।
তিন. যারা এআইয়ের কারণে পিছিয়ে পড়বে।
এই পরিস্থিতিতে তরুণদের সামনে বড় প্রশ্ন হলো, কোন দক্ষতা শেখা উচিত। আমার মতে, আগামী দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হলো বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা, সমস্যা সমাধান, এআই বুঝতে পারা, সাইবার সচেতনতা, সৃজনশীল যোগাযোগ, ডেটা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, ডিজিটাল ফাইন্যান্স, মানবকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, সহানুভূতি এবং বহুবিষয়ক জ্ঞান। এই দক্ষতাগুলো যার আছে তাকে চাকরি খুঁজতে হয় না বরং চাকরিই তার কাছে আসে।
সবশেষে বলা যায়, এআই যুগে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় পাওয়ার বিষয় হলো প্রস্তুতির অভাব। যারা পরিবর্তনকে গ্রহণ করবে এবং নতুন দক্ষতা শেখার সাহস দেখাবে ভবিষ্যৎ তাদের হবে। আর যারা পুরোনো পদ্ধতিতে আটকে থাকবে, তাদের ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে। এককথায় এআই যুগে টিকে থাকার মূল শক্তি হলো মানুষের চিন্তা, সৃজনশীলতা, সহানুভূতি এবং বিশ্লেষণশক্তি।
লেখক: ব্যাংকার এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষক
সম্পাদকীয়
‘প্রশাসন উঠবে-বসবে আমাদের কথায়’—এ রকম একটি বক্তব্য দিয়ে জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী কী বোঝাতে চাইলেন, তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা চলছে। দেশের সব পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়ও তা ছড়িয়ে গেছে। এটা যে গণতন্ত্রের ভাষা নয়, বরং এই মনোভাবের মধ্যে ফ্যাসিবাদ উঁকি দেয়, সে কথা সবাই স্বীকার করবেন। শাহজাহান চৌধুরী যদি জামায়াতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির নেতা হতেন, তাহলে এই বক্তব্য নিয়ে খুব বেশি সমালোচনা হতো না। সমর্থকদের চাঙা রাখতে তাঁদের কেউ কেউ উদ্ধত আচরণ করে থাকেন। কিন্তু তাই বলে মূল নেতাদের ভাষা কি এ রকম হবে?
চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন হলে শনিবার জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ‘নির্বাচনী দায়িত্বশীল সম্মেলন’-এ শাহজাহান চৌধুরী যে বক্তব্য দেন, জামায়াত সেটা শাহজাহান চৌধুরীর নিজস্ব বক্তব্য বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু দলের জ্যেষ্ঠ একজন নেতার এই বক্তব্য জনমনে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য।
জামায়াত নেতা যা বলেছেন, তার লিখিত ও অডিও বার্তা প্রকাশিত হয়েছে। এটি কোনো বক্তব্য থেকে সুবিধামতো কেটে নেওয়া অংশ নয়, বরং এটাই তাঁর বক্তব্য—সেটা না বোঝার কোনো কারণ নেই। তাই প্রশ্ন উঠেছে, শাহজাহান চৌধুরীর পরিকল্পনামতো আসন্ন নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী কি মূলত পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করে বৈতরণি পার হওয়ার চেষ্টা করবে? একটি রাজনৈতিক দলের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা যদি এ ভাষায় কথা বলেন, তাহলে সে কথা কোন রূপ নিয়ে তাঁর সমর্থকদের কাছে পৌঁছাবে, সে কথা কি বোঝা কঠিন?
শাহজাহান চৌধুরীর বলা যে কথাগুলো সরাসরি বুকে আঘাত হানে, তার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। কারণ, কথাগুলোর মর্ম এমনই যে এ ধরনের মানসিকতা থেকে সব রাজনৈতিক দল যেন রক্ষা পায়, সেটা সাধারণ জনগণকেও বুঝতে হবে। তিনি বলেছেন, ‘...যার যার নির্বাচনী এলাকায়, প্রশাসনে যারা আছে, তাদের অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে।’ আরও আছে। ‘যার যার নির্বাচনী এলাকায় প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারকে দাঁড়িপাল্লার কথা বলতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষককে দাঁড়িপাল্লার কথা বলতে হবে। পুলিশকে আপনার পিছনে পিছনে হাঁটতে হবে। ওসি সাহেব আপনার কী প্রোগ্রাম সকালবেলায় জেনে নেবে, আর আপনাকে প্রটোকল দেবে।’
ভাবুন একবার! শাহজাহান চৌধুরী হয়তো ভুলে গেছেন, একটি সরকারের স্বৈরাচারী আচরণে অতিষ্ঠ হয়েই জনগণ গত বছরের
আগস্ট মাসে আন্দোলন করেছিল। প্রশাসন যেন কারও করায়ত্ত না হয়, যেন নিজের গতিতে চলে, সে রকম বন্দোবস্তই তো হওয়ার কথা ছিল। শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্য সরাসরি সেই স্পিরিটকে আঘাত করে। এ ধরনের মনোভাবের মধ্যে নতুন স্বৈরাচারের পদধ্বনি শোনা যায়।
এ থেকে বের হয়ে না এলে কোনো সংস্কার, কোনো পরিবর্তনই ইতিবাচক কোনো পথে দেশকে পৌঁছে দেবে না।
আবু তাহের খান
সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে জানা যায়, বই পড়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ১০২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৯৭তম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিচে অবস্থানকারী অবশিষ্ট পাঁচ দেশ হচ্ছে ইউএই, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ব্রুনেই ও আফগানিস্তান। আর পাঠাভ্যাস তালিকার শীর্ষস্থানীয় পাঁচ দেশ হচ্ছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ইতালি। এর বাইরে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে ওপরের দিকে থাকা এশীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তাইওয়ান (১২), সিঙ্গাপুর (১৪), হংকং (১৫), চীন (১৭), ইসরায়েল (২০), থাইল্যান্ড (২১) ও ইরান (২২)।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ বই পড়তে চায় না কেন? এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হলে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট জরিপভিত্তিক গবেষণা। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনো জরিপ, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার কথা ভেবেছে বলে জানা যায় না। অথচ এ দেশে বই পড়ার অভ্যাস সেই গোড়া থেকেই অত্যন্ত দুর্বল—লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা একটি দেশের ক্ষেত্রে যা খুবই স্বাভাবিক। সৈয়দ মুজতবা আলী এখন থেকে ৭৩ বছর আগে হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ‘প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক জোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।’ (বই কেনা, পঞ্চতন্ত্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। তো সৈয়দ মুজতবা আলী বই কেনার জন্য যত পীড়াপীড়িই করুন কিংবা নানা ব্যক্তি ও ঘটনার উদাহরণ টেনে ও পরামর্শ দিয়ে তিনি বই পড়ার পক্ষে যত ওকালতিই চালান, এ দেশের মানুষ ওই পথে হাঁটতে নারাজ। আর সে কারণেই উপহার হিসেবে দোকানি বইয়ের প্রস্তাব করলে একই প্রবন্ধের নাসিকা-কুঞ্চিত বাঙালি ধনীর দুলালীকে বলতে শোনা যায়, ‘সেও তো ওর একখানা রয়েছে’। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের জীবনে একটি বই-ই যথেষ্ট!
তো বই পড়া ও কেনার অভ্যাস যে পর্যায়ে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ মুজতবা আলী হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, গত সাত দশকের ব্যবধানে সেই পরিস্থিতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার মান এতটাই নিচে নেমেছে যে এ মানহীন শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বই পড়তে আগ্রহী হওয়ার কোনোই কারণ নেই। তদুপরি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন ব্যস্ত ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কানাগলিতে। বই পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১০২ দেশের মধ্যে ৯৭তম হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ দেশের অবস্থান হচ্ছে অষ্টম। অথচ ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উদ্ভাবক যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যে দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি (৩৪ কোটি ৮০ লাখ), সেই দেশ কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের শীর্ষে নেই। অন্য আরও অনেক কিছুর মতোই তারা শীর্ষে রয়েছে বই পড়ার ক্ষেত্রে। এ ঘটনা ও তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, চরিত্রগতভাবেই বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে অপাঠানুরাগী, জ্ঞানবিমুখ, অলস ও আসক্তিপ্রবণ, যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু সেটি তারা করেনি। তার চেয়ে বরং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই এ ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যেমন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বেঙ্গল বই, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইত্যাদি।
বাংলাদেশের কতসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আছে, তার হিসাব কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে অথবা এ নিয়ে তারা কি খুব একটা উদ্বিগ্ন? অথচ সর্বজনস্বীকৃত অভিমত হচ্ছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠে, তাহলে জীবনজুড়ে তা আর কখনো গড়ে না ওঠার আশঙ্কাই সর্বাধিক। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ ও তৎপরতা আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে পুরোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারসমূহ একসময় ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের উপস্থিতিসমৃদ্ধ পবিত্র পাঠস্থান। কিন্তু সে ঐতিহ্য এখন প্রায় নিঃশেষিত হওয়ার পথে। সেখানে শিক্ষার্থীদের আনাগোনাই যে শুধু কমে গেছে তা-ই নয়, শিক্ষকেরাও এখন সেখানে যান খুবই কালেভদ্রে। আর গোটা দশেক ছাড়া বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারগুলোর উপস্থিতি অনেকটাই নামসর্বস্ব। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের সনদধারী শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠাই স্বাভাবিক।
সর্বজনীন একটি সত্য এই, যে দেশ বা সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হবে, সে দেশ শুধু পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন, এমনকি উন্নত রাষ্ট্র গঠনেও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। বাংলাদেশ যে দীর্ঘ ৫৫ বছরেও জনগণের কাছে জবাবদিহিপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারল না, তার জন্য এই পাঠবিমুখতা অনেকখানি দায়ী। পাঠ ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জ্ঞানী, শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষেরা যদি দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলধারায় থাকতেন, তাহলে এ সমাজের চেহারা আজ কোনোভাবেই এতটা কদর্য ও রাক্ষুসে আকার ধারণ করতে পারত না। কিছুতেই এখানে প্রধান হয়ে উঠতে পারত না মব, পেশিশক্তি কিংবা কালোটাকার দৌরাত্ম্য। এর বিপরীতে পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষিত বিবেকবান মানুষেরা এখানে এমন এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারতেন, যাঁদের কাছে ন্যায়, সমতা ও মানবিক মূল্যবোধই হতো রাষ্ট্রপরিচালনার মূল ভিত্তি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ নিরক্ষর বা স্বল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলেও তাদের মধ্যে নতুন কিছু জানার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। আধুনিক কৃষি উৎপাদনব্যবস্থার প্রতি কৃষকের আগ্রহ ও তার ভেতরকার সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার কারণেই সাড়ে পাঁচ দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশের খাদ্যোৎপাদন প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ইতিমধ্যে তা ৫০০ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু মানহীন শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা তথাকথিত সনদধারীদের মধ্যে সে ধরনের আগ্রহ বা কৌতূহল একেবারেই নেই। সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা তো নেই-ই। এর মূল কারণ হচ্ছে, সৃজনশীলতাবিমুখ মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এই সনদধারীদের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভা ও সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনাময় চিন্তাভাবনাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। ফলে মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিশীলতা লোপ পাওয়া ওই সনদধারীদের মধ্যে জ্ঞান আহরণ তথা বই পড়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই জন্মাচ্ছে না। বরং তাদের পছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিন্দা, পরচর্চা, রটনা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদিতা ও অনুরূপ অন্যান্য স্থূল বিষয়, যার প্রতিফলন ওই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও লক্ষ করা যায়।
বাংলাদেশের মানুষের পারিবারিক সংস্কৃতিও পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার পক্ষে নয়। পরিবারের ভেতরে রাজনীতি, কেনাকাটার জন্য বিদেশ ভ্রমণ, বিল গেটস কিংবা ইলন মাস্কের মতো শীর্ষ ধনীদের সম্পদের গতিবিধি, ভিন্ন ভাষার টিভি ধারাবাহিক, নায়ক-নায়িকাদের জীবনযাপন ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হয়। কিন্তু বই সেখানে একেবারেই জায়গা পায় না। নাগরিক সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের কেউ কেউ মাঝেমধ্যে কনিষ্ঠদের বই পড়তে বলেন বটে। কিন্তু তিনি নিজে কতটা পড়েন কিংবা বয়োকনিষ্ঠরা কী পড়বেন, কেন পড়বেন ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানান না। অর্থাৎ ‘আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে’ ধারণার চর্চা এ ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে বই পড়াসংক্রান্ত ওসব দুর্বল পরামর্শ বাস্তবে তেমন কোনো কাজেই আসে না। আর অধিকাংশ সময়জুড়ে মেধাহীন মানুষের দ্বারা পরিচালিত এ রাষ্ট্র বরাবরই গ্রামের মানুষকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতো আলাদা করে রেখেছে, যেখানে বই পড়ায় যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগই তাদের জন্য রাখা হয়নি। মনে করা হচ্ছে, গ্রামীণ মানুষের কাজ শুধু উৎপাদন বা উৎপাদনে সাহায্য করা—বই পড়া তাদের জন্য যেন অনেকটাই নিষিদ্ধ কর্ম।
সব মিলিয়ে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই যে রাষ্ট্রই বস্তুত এখানে মানুষকে পাঠবিমুখ করে রেখেছে এবং তাতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষাবিদ্বেষী উগ্রপন্থী নিষ্ঠুর লুটেরাদের। এরা সাধারণের শিক্ষা ও পঠন-পাঠনকে তো ভয় পায়ই, তবে তার চেয়ে বেশি ভয় নারীর শিক্ষা ও পাঠাভ্যাসকে। কারণ এরা জানে, নারী শিক্ষিত ও পাঠাভ্যাসী হলে জ্ঞানী মা হিসেবে সন্তানকেও তাঁরা শিক্ষিত ও পাঠানুরাগী করে তুলবেন, যা রাষ্ট্র ও সমাজের সকল কদর্যতা ও পশ্চাৎমুখী চিন্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। অতএব বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস যদি বাড়াতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যে ব্যবস্থার আওতায় প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়গুলোর মূল নিয়ামক হবে নারীর অংশগ্রহণযুক্ত মানসম্মত শিক্ষা। বস্তুত, এ শিক্ষাই একই সঙ্গে গড়ে তুলবে সমতাপূর্ণ একটি উন্নত রাষ্ট্র ও গভীর পাঠানুরাগী একটি জ্ঞানমনস্ক সমাজ।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক
হাসান আলী
মানুষের জীবন কখনো কখনো এমনভাবে বদলে যায়, যেন সময় নিজেই পরীক্ষা নিতে চায়—তুমি সত্যিই আলো বহন করতে পার কি না। মেরি কুরির জীবন ছিল তেমনই এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভরা পথ। বিজ্ঞানের শিখরে দাঁড়িয়ে থাকা এই নারীকে সমাজ বারবার তিরস্কার করেছে, আঘাত করেছে, কিন্তু তিনি প্রতিবারই ভেঙে যাওয়ার বদলে আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়—পল ল্যাঞ্জেভাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। এই সত্যটিকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল করে তোলে।
মেরির জীবনে পিয়ের কুরি শুধু স্বামী ছিলেন না; তিনি ছিলেন তাঁর গবেষণার সঙ্গী, আত্মার বন্ধু, স্বপ্নের সহযোদ্ধা। সেই মানুষটিকে দুর্ঘটনায় হারিয়ে মেরি যেন জীবনের কেন্দ্রটাই হারালেন। দুই শিশুকে নিয়ে অবসন্ন দিনগুলো, আর গবেষণাগারের নীরবতায় ডুবে থাকা রাতগুলো—সব মিলিয়ে তিনি তখন এক গভীর শূন্যতার মধ্যে ভাসছিলেন।
এই সময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন পল ল্যাঞ্জেভাঁ—প্রখর মেধার বিজ্ঞানী, কিন্তু নিজের দাম্পত্যে দীর্ঘদিন ধরে অসুখী এক মানুষ। দুজনের কথোপকথনে জন্ম নিল নতুন বোঝাপড়া, গবেষণার আলোচনায় মিলল মানসিক পরশ, আর চিঠির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁরা একে অন্যের কাছে পেলেন স্বস্তির আশ্রয়। এটি ছিল মানবিক সম্পর্ক—দুজন আহত আত্মার পরস্পরের প্রতি টান, যা বিজ্ঞানচর্চার আলোয় তৈরি হয়েছিল।
কিন্তু সমাজ কখনো মানুষের মানবিক সত্য দেখতে চায় না; সে খোঁজে কেলেঙ্কারি, শোরগোল, আঙুল তোলা। ল্যাঞ্জেভাঁর স্ত্রী যখন তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠি সংবাদমাধ্যমে দেয়, তখন মেরি কুরির গায়ে যেন শত অপমানের কাঁটা ছুটে আসে। সংবাদপত্রগুলো তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করে—কেউ বলে ‘বিদেশি’, কেউ বলে ‘পরিবারভঙ্গকারিণী’, কেউ আঘাত করে তাঁর নারীসত্তাকে, যেন তাঁর মেধা, ত্যাগ আর অবদান সবই অচল হয়ে গেল এই এক হামলায়।
বিস্ময়ের বিষয়—ঠিক এই সময়েই তিনি দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। অথচ তাঁকে বলা হলো—‘আপনি যাবেন না; বিতর্ক থামা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকুন।’ সমাজ চাইছিল তাঁর অর্জনকে এই অপমানের মধ্যেই চাপা দিয়ে দিতে। কিন্তু মেরি কুরি ছিলেন আগুনের মতো। তাঁকে দমিয়ে রাখা যায় না। তিনি বললেন, ‘আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে আমার গবেষণার জন্য। ব্যক্তিগত জীবন তার মাপকাঠি নয়।’
এই কথার মধ্যে ছিল শতাব্দীর সাহস, নারীর স্বাধীনতার ঘোষণা। তিনি গেলেন, পুরস্কার নিলেন, মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। তাঁর সেই দৃঢ়তা আজও পৃথিবীর লক্ষ মানুষের কাছে পথ দেখায়—মর্যাদা নিজের হাতে রাখতে হয়, সমাজ দিয়ে দেয় না।
ল্যাঞ্জেভাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরবর্তী সময়ে আলাদা পথে চলে গেলেও, তাঁদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সম্মান। কলঙ্ক ছিল না তাঁদের সম্পর্কের ভেতরে; কলঙ্ক ছিল সেই সমাজের দৃষ্টিতে, যা একজন নারীর সাফল্যকে সহ্য করতে পারে না, যা নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে আঘাত করে তাঁকে ছোট করতে চায়।
আজ আমরা যখন মেরি কুরির জীবন ফিরে দেখি, বুঝতে পারি—তিনি শুধু একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নন; তিনি লড়াইয়েরও প্রতীক। অবমাননা, কেলেঙ্কারি, সামাজিক আঘাত—সবকিছুর ওপরে মানুষের মেধা, শ্রম, সাহস এবং সততার জয় যে সম্ভব—মেরি কুরি সেটিই অগ্নিময় বাস্তবতায় দেখিয়েছেন। তাঁর গল্প আমাদের শেখায়—যে নারী নিজের আলো নিজের ভেতর বহন করে, তাকে কোনো অপমানই নিভিয়ে দিতে পারে না।
হাসান আলী, প্রবীণ বিষয়ে লেখক ও সংগঠক
