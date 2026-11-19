আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস: প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য ও সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের ভূমিকা
প্রতিবছর ১৯ নভেম্বর সারা বিশ্বে পালিত হয় ‘আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস’। সমাজ গঠনে, পরিবারে এবং রাষ্ট্রে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা, অবদান এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি পুরুষদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশে এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আজকের এই আধুনিক ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে পুরুষ দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি সমাজকে একটি সামগ্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়, যেখানে লিঙ্গনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য, অধিকার ও সম্মান সুরক্ষিত থাকে।
আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসের ধারণাটি প্রথম ১৯৯৯ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জেরোম টিলাকসিংহের উদ্যোগে আলোর মুখ দেখে। তিনি তাঁর বাবার জন্মদিনে এই দিবসটি পালনের প্রস্তাব করেন। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ লিঙ্গকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া ছিল না, বরং পুরুষদের জীবনের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা, তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যসংকট এবং সমাজ ও পরিবারের প্রতি তাঁদের নীরব আত্মত্যাগকে সম্মান জানানো। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসহ বিশ্বের ৮০টির বেশি দেশে এই দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্যাপিত হতে শুরু করে। ১৯ নভেম্বরের এই দিনে পুরুষদের ইতিবাচক রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।
একটি সুশৃঙ্খল পরিবার এবং সমাজ গঠনে পুরুষের ভূমিকা অত্যন্ত বহুমুখী। যুগ যুগ ধরে পুরুষেরা পরিবারের প্রধান অর্থনৈতিক জোগানদাতা হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করে আসছেন। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে তাঁদের যে সংগ্রাম, তা অনেক সময়ই আড়ালে থেকে যায়। এ ছাড়া পিতা, ভাই, স্বামী কিংবা বন্ধু হিসেবে পুরুষের স্নেহ, সুরক্ষা ও সান্নিধ্য সমাজকে স্থায়িত্ব দেয়। কেবল শারীরিক শ্রম বা অর্থ উপার্জনই নয়, বরং আবেগীয় সমর্থন ও সংকটময় মুহূর্তে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও পুরুষেরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে একটি প্রচলিত ধারণা চলে আসছে যে ‘ছেলেরা কাঁদে না’ কিংবা ‘পুরুষেরা শক্ত মনের অধিকারী হয়।’ এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষদের মনে একধরনের নীরব ও অদৃশ্য মানসিক চাপ তৈরি করে। সমাজ পুরুষদের কাছ থেকে সব সময় সফল, অমায়িক এবং দৃঢ়তার প্রত্যাশা করে। ফলে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মানসিক কষ্ট, হতাশা, বিষণ্নতা বা দুর্বলতাগুলো সহজে প্রকাশ করতে পারেন না। ফলে পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্রোগ এবং মানসিক অবসাদের হার অনেক সময় আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পুরুষদেরও আবেগ-অনুভূতি রয়েছে এবং তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াও সমানভাবে জরুরি। পুরুষদের কাঁদতে পারার বা তাঁদের দুর্বলতা প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত, যা একটি সুস্থ মানসিকতার সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক।
আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এসে লিঙ্গসাম্যের ধারণাটি অত্যন্ত জোরালো। নারী ও পুরুষের সমতা মানে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করা। আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস পুরুষদের অধিকারের কথা বলার পাশাপাশি নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আহ্বান জানায়। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্মান এবং সহযোগিতাই পারে সমাজ থেকে সব লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে। একজন সুস্থ ও দায়িত্বশীল পুরুষই পারে একটি সুস্থ পরিবার এবং একটি উন্নত রাষ্ট্র উপহার দিতে।
আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নারী এবং পুরুষ—উভয়েরই শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষদের ত্যাগ, ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি তাঁদের ভেতরের লুক্কায়িত কষ্ট ও স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর প্রতি নজর দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
আসুন, ১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই—এমন একটি পৃথিবী গড়ে তোলার, যেখানে প্রতিটি মানুষ সে নারী হোক কিংবা পুরুষ—সুস্থ, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।
শাবলু শাহাবউদ্দিন,হাজারীবাগ,ঢাকা