সংকটময় দেশে, আমরা কোন পথে

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৫ বছর পর দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একের পর এক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট দেশের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।
রোহিঙ্গা সংকট, সীমান্ত হত্যা, বিদেশে শ্রমবাজার সংকুচিত হওয়া, বেকারত্ব, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের মতো সমস্যাগুলো আজ বাংলাদেশের জন্য বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে হাজির হয়েছে। এসব সংকট আলাদা আলাদা মনে হলেও বাস্তবে তারা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর প্রভাব রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেও পড়ছে।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় মানবিক সংকটগুলোর একটি হলো রোহিঙ্গা সমস্যা। ২০১৭ সালে মিয়ানমারে জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে সময় বাংলাদেশ যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে, তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু প্রায় এক দশক পেরিয়ে গেলেও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কার্যকরভাবে শুরু হয়নি। ফলে কক্সবাজার ও আশপাশের অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা আগের তুলনায় কমে যাওয়ায় এই চাপ আরও বাড়ছে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে মাদক পাচার, মানব পাচার, অস্ত্রের বিস্তার এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এটি শুধু একটি মানবিক সংকট নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে।
অন্যদিকে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগের কারণ। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা বন্ধ হয়নি। প্রতিটি মৃত্যুই একটি পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি এবং জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন। সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। সম্প্রতি পুশ ইনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকারকে এ বিষয়ে কোনো উদ্বিগ্ন হতে দেখা যাচ্ছে না।
বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো প্রবাসী আয়। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত লাখো বাংলাদেশি প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠান। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মালয়েশিয়াসহ কিছু দেশে শ্রমবাজার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। নতুন কর্মী নিয়োগে জটিলতা, অভিবাসন নীতির পরিবর্তন এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যার কারণে অনেক শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
বিদেশে শ্রমবাজার সংকুচিত হওয়ার অর্থ হলো দেশে কর্মসংস্থানের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হওয়া। যে তরুণেরা বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ ঋণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন, কিন্তু সুযোগ না পেয়ে আর্থিক সংকটে পড়েন। ফলে বিদেশি শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা সরাসরি দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব ফেলছে।
বেকারত্ব বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত এবং উদ্বেগজনক সমস্যাগুলোর একটি। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সেই অনুপাতে বাড়ছে না। সরকারি চাকরির সংখ্যা সীমিত, আর বেসরকারি খাতেও প্রতিযোগিতা দিন দিন তীব্র হচ্ছে। ফলে বহু শিক্ষিত তরুণ দীর্ঘ সময় ধরে কর্মহীন অবস্থায় থাকছেন।
বেকারত্ব শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়; এটি সামাজিক ও মানসিক সমস্যারও জন্ম দেয়। দীর্ঘদিন চাকরি না পাওয়ার হতাশা অনেক তরুণকে আত্মবিশ্বাসহীন করে তোলে। পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশার চাপ তাঁদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে হতাশা থেকে বিষণ্নতা, উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটে।
বাংলাদেশে আত্মহত্যার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকরি না পাওয়া, পারিবারিক সমস্যা, প্রেমঘটিত জটিলতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক চাপ আত্মহত্যার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।
আমাদের সমাজে এখনো মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ নেই। একজন মানুষ যখন মানসিক সংকটে ভোগেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তা পান না। বরং সামাজিক লজ্জা বা নেতিবাচক মন্তব্যের ভয়ে নিজের কষ্ট গোপন রাখেন। ফলে সমস্যাগুলো আরও গভীর হয়। মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করা এখন সময়ের দাবি।
ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতনের ঘটনাও সমাজের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রযুক্তি ও আধুনিকতার যুগে প্রবেশ করলেও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক নারী অনেকেই বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। প্রতিটি ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং পুরো সমাজের মানবিক ব্যর্থতার প্রতিফলন।
আইনের যথাযথ প্রয়োগ, দ্রুত বিচার এবং সামাজিক সচেতনতা ছাড়া এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কারণ, শুধু শাস্তি নয়, মূল্যবোধের বিকাশও অপরাধ কমানোর গুরুত্বপূর্ণ উপায়।
এসব সংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক অবক্ষয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার, মাদকাসক্তি, সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবনতি সমাজকে ধীরে ধীরে অস্থির করে তুলছে। তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ ইতিবাচক সুযোগের অভাবে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে অপরাধ ও সামাজিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়ছে।
তবে এই সংকটগুলোকে শুধু হতাশার দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। প্রতিটি সংকটের মধ্যেই সমাধানের সুযোগ রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করতে হবে। সীমান্ত সমস্যায় কার্যকর আলোচনা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। বিদেশি শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন গন্তব্য খুঁজতে হবে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করতে হবে, যাতে তরুণেরা চাকরির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতাও অর্জন করতে পারেন।
একই সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, নারী ও শিশু সুরক্ষা জোরদার করা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা এবং সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এবং নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব।
বাংলাদেশ বহু সংকট মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস বহন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানের বহুমাত্রিক সংকটও অতিক্রম করা সম্ভব, যদি আমরা সমস্যাগুলোকে অস্বীকার না করে বাস্তবতার আলোকে মোকাবিলা করি। কারণ, উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়; বরং এমন একটি সমাজ গঠন, যেখানে নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে সবার জন্য।
বাংলাদেশের সামনে আজ চ্যালেঞ্জ যেমন বড়, সম্ভাবনাও তেমনি বিশাল। প্রয়োজন শুধু সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর নেতৃত্ব এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ। তাহলেই রোহিঙ্গা থেকে বেকারত্ব সব সংকট পেরিয়ে বাংলাদেশ আরও শক্তিশালী ও মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।
সাদিয়া সুলতানা রিমি, শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
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