ব্যালট বাক্সে নতুন বাংলাদেশ

১৬ বছরের একটি রুদ্ধশ্বাস অধ্যায়ের অবসানের পর বাংলাদেশ আজ এক অদ্ভুত নীরবতা আর উত্তেজনার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে রাজপথ যখন রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, তখন স্লোগানগুলো কেবল কোনো ব্যক্তির পতনের ছিল না, ছিল একটি জরাজীর্ণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের। এখন ২০২৬-এর নির্বাচনী প্রহর যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন প্রশ্ন উঠছে—আমরা কি কেবল শাসক বদলাতে চেয়েছিলাম, নাকি শাসনতন্ত্রের আত্মাটাকে বদলে দিতে চেয়েছি? ১৮ কোটি মানুষের এই জনপদে এখন তাই ভোটের হাওয়ায় কেবল উত্তেজনা নেই, আছে এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসা।
দীর্ঘকাল ভোটাধিকারবঞ্চিত মানুষের কাছে এবার ব্যালট পেপার মানে কেবল পছন্দের প্রার্থীকে জেতানো নয়, বরং নিজের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেওয়া। মাঠের প্রধান শক্তিগুলো যখন ক্ষমতার মসনদে ফেরার অঙ্ক কষছে, তখন সাধারণ মানুষের সমীকরণটা অন্য রকম। মানুষ এখন আর শুধু ‘উন্নয়ন’ শব্দে তৃপ্ত হতে চায় না, তারা চায় মর্যাদার রাজনীতি। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী কিংবা উদীয়মান নতুন শক্তি—সবার জন্যই এবারের মাঠ পিচ্ছিল। কারণ, এবারের ভোটাররা কেবল প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি নয়, বরং জবাবদিহির গ্যারান্টি চাইছে। বিশেষ করে সেই তরুণ প্রজন্ম, যারা জুলাইয়ের তপ্ত দুপুরে বুক পেতে দিয়েছিল, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাটা হবে আগামী নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।
নির্বাচনের সঙ্গে ‘জুলাই সনদ’ নিয়ে গণভোটের বিষয়টি এবারের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটি আসলে একটি জাতির নতুন করে জেগে ওঠার পরীক্ষা। মানুষ কি পুরোনো তিক্ততার রাজনীতিতে ফিরে যাবে, নাকি সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এক নতুন বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে? দ্রব্যমূল্যের কশাঘাত আর প্রশাসনিক সংস্কারের ধীরগতি যখন জনমনে বিরক্তি বাড়াচ্ছে, তখন রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য। শূন্যতা পূরণের লড়াই যেন আবার কোনো নতুন স্বৈরতন্ত্রের জন্ম না দেয়, সেই সতর্কতা এখন সবার মধ্যে।
বিশ্বমঞ্চ আজ বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের লেন্স আজ ঢাকার অলিগলিতে। কিন্তু বড় কথা হলো, আমাদের আয়নায় আমরা নিজেদের কীভাবে দেখতে চাই? নির্বাচন কেবল এক দিনের আনুষ্ঠানিকতা হতে পারে, কিন্তু সেই দিনের ফয়সালাই ঠিক করে দেবে আগামী কয়েক দশকের গতিপথ।
১৮ কোটি প্রাণস্পন্দনের এই দেশে গণতন্ত্র এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং বেঁচে থাকার অক্সিজেন। আগামী ফেব্রুয়ারির সেই সূর্যোদয় কেবল নতুন এক সরকারের বার্তা নিয়ে আসুক তা নয়, আসুক এক নতুন ভোরের নিশ্চয়তা—যেখানে রাষ্ট্র হবে মানুষের, আর ক্ষমতা হবে সেবার।
লেখক: ইংরেজি বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ
আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে জনপরিসরে নির্বাচনী আবহ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রার্থীরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় সরাসরি ভোট চাইতে শুরু করেছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই পর্যায়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে প্রার্থীদের নির্বাচনী...৩৭ মিনিট আগে
দুয়ারে কড়া নাড়ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। গণসংযোগের সময়, নির্বাচনী জনসভা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু ‘ক্ষমতায় গেলে কোন দল কী করবে?’ বিএনপি মাঠপর্যায়ের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে সবচেয়ে বেশি বলছে ফ্যামিলি কার্ডের কথা। যদিও বিষয়টি অনেকের কাছে স্পষ্ট না।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র যখন অভিবাসী বাঙালিদের এক অংশের জালিয়াতি, বাটপারির সন্ধান পেয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভিসার ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তখন খোদ যুক্তরাষ্ট্রের এক নারীকেই বিয়ের ফাঁদে ফেলে কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বাংলাদেশে বসবাসকারী এক ভণ্ড।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের কাছে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার নাম বাড়িভাড়া। এ শহরে বসবাসরত বিশেষ করে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের উপার্জনের একটা বড় অংশ বাড়িভাড়াতেই চলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) ২০ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৬ দফা নির্দেশিকা দিয়েছে।১ দিন আগে