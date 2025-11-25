Ajker Patrika
ঘরে বসেই মেট্রোরেলের কার্ড রিচার্জ, কীভাবে করবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র‍্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।

আজ দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনলাইন রিচার্জ সুবিধার উদ্বোধন করা হয়।

রিচার্জের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অনলাইন রিচার্জের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ১৬টি মেট্রো স্টেশনের প্রতিটিতে দুটি করে মোট ৩২টি অ্যাড ভ্যালু মেশিন (এভিএম) বসানো হয়েছে, যা পরবর্তীতে আরও বাড়ানো হবে। আগামী মাসেই এই সুবিধার জন্য মেট্রোরেলের একটি ডেডিকেটেড অ্যাপ চালু হবে।

রিচার্জ প্রক্রিয়া:

প্রথমবার অনলাইন রিচার্জের জন্য ওয়েবসাইট বা অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে।

নিবন্ধন শেষে যেকোনো অনলাইন পেমেন্ট মাধ্যম ব্যবহার করে কার্ড রিচার্জ করতে হবে।

অনলাইনে রিচার্জ সম্পন্ন হলেও, কার্ডটি এভিএম মেশিনে স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত তা অপেক্ষমাণ (পেন্ডিং) থাকবে।

যাত্রীকে অবশ্যই এভিএম মেশিনে কার্ড স্পর্শ করে রিচার্জ করা ব্যালেন্স কার্ডে যুক্ত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে।

রিচার্জ সফল হলে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে।

লেনদেনের সীমা ও শর্তাবলী:

একটি কার্ডে একবারে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যাবে।

একবারে শুধু একটি অপেক্ষমাণ অনলাইন রিচার্জ থাকতে পারবে। আগের রিচার্জ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন রিচার্জ করা যাবে না।

কার্ড ব্ল্যাক লিস্টেড বা অবৈধ হলে রিচার্জ করা যাবে না।

বাতিলকরণ ও রিফান্ড:

ব্যবহারকারী কার্ড এভিএম মেশিনে স্পর্শ করার আগে ৭ দিনের মধ্যে রিচার্জ বাতিলের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ কাটা হবে।

কার্ড ব্ল্যাক লিস্ট-সংক্রান্ত কারণে অপেক্ষমাণ লেনদেনের ক্ষেত্রেও গ্রাহক রিফান্ড চাইতে পারবেন, তবে সেক্ষেত্রেও ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে।

