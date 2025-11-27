শেখ হাসিনার লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা-মুক্তার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর জব্দ করা অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার ওই দুটি লকার ভেঙে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ৮৩২ ভরি স্বর্ণ পাওয়া গেছে। পরদিনই স্বর্ণের সঙ্গে হীরা, মুক্তাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পাওয়ার কথা জানা গেল।
এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের (সিআইসি) এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বর্ণ বলতে সবই অলংকার। স্বর্ণ ছাড়া ডায়মন্ডও আছে, কিছু পাথর আছে, সব দামি দামি। বিভিন্ন ধরনের বিদেশি উপহার আছে। মোস্ট অব সোনাই আরকি। তারপরে পার্ল আছে।’
চূড়ান্ত তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। লকার ভাঙার সময় যেসব পক্ষ উপস্থিত ছিল, সবাই সই করবে, তারপরে কপি যে যার মতো করে পাবে। এটা একটা যৌথ উদ্যোগ।’
জব্দকৃত মূল্যবান এসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে জানিয়ে সিআইসির ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটা সরকারি কোষাগারে যাবে। আমাদের আইনে যা আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এনবিআর সূত্র জানায়, এসব সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকির অভিযোগে এখন শেখ হাসিনার নামে মামলা দায়ের করা হবে।
সিআইসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘উনি (শেখ হাসিনা) এসব সম্পদ দেখাননি, লকার আছে, সেগুলো গোপন করেছেন। কর ফাঁকি দিয়েছেন। কর ফাঁকির অভিযোগে উনার বিরুদ্ধে মামলা হবে। মামলা প্রমাণিত হলে সাধারণত জেল-জরিমানা হয়। উনি যদি দেশে আসেন, এসে যদি কন্টেস্ট করেন, তাহলে করবেন। আইন তো খোলা উনার জন্য, সবার জন্য আইনটা সমান।’
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর জব্দ করা অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার ওই দুটি লকার ভেঙে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ৮৩২ ভরি স্বর্ণ পাওয়া গেছে। পরদিনই স্বর্ণের সঙ্গে হীরা, মুক্তাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পাওয়ার কথা জানা গেল।
এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের (সিআইসি) এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বর্ণ বলতে সবই অলংকার। স্বর্ণ ছাড়া ডায়মন্ডও আছে, কিছু পাথর আছে, সব দামি দামি। বিভিন্ন ধরনের বিদেশি উপহার আছে। মোস্ট অব সোনাই আরকি। তারপরে পার্ল আছে।’
চূড়ান্ত তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। লকার ভাঙার সময় যেসব পক্ষ উপস্থিত ছিল, সবাই সই করবে, তারপরে কপি যে যার মতো করে পাবে। এটা একটা যৌথ উদ্যোগ।’
জব্দকৃত মূল্যবান এসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে জানিয়ে সিআইসির ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটা সরকারি কোষাগারে যাবে। আমাদের আইনে যা আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এনবিআর সূত্র জানায়, এসব সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকির অভিযোগে এখন শেখ হাসিনার নামে মামলা দায়ের করা হবে।
সিআইসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘উনি (শেখ হাসিনা) এসব সম্পদ দেখাননি, লকার আছে, সেগুলো গোপন করেছেন। কর ফাঁকি দিয়েছেন। কর ফাঁকির অভিযোগে উনার বিরুদ্ধে মামলা হবে। মামলা প্রমাণিত হলে সাধারণত জেল-জরিমানা হয়। উনি যদি দেশে আসেন, এসে যদি কন্টেস্ট করেন, তাহলে করবেন। আইন তো খোলা উনার জন্য, সবার জন্য আইনটা সমান।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর জব্দ করা অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার ওই দুটি লকার ভেঙে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ৮৩২ ভরি স্বর্ণ পাওয়া গেছে। পরদিনই স্বর্ণের সঙ্গে হীরা, মুক্তাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পাওয়ার কথা জানা গেল।
এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের (সিআইসি) এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বর্ণ বলতে সবই অলংকার। স্বর্ণ ছাড়া ডায়মন্ডও আছে, কিছু পাথর আছে, সব দামি দামি। বিভিন্ন ধরনের বিদেশি উপহার আছে। মোস্ট অব সোনাই আরকি। তারপরে পার্ল আছে।’
চূড়ান্ত তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। লকার ভাঙার সময় যেসব পক্ষ উপস্থিত ছিল, সবাই সই করবে, তারপরে কপি যে যার মতো করে পাবে। এটা একটা যৌথ উদ্যোগ।’
জব্দকৃত মূল্যবান এসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে জানিয়ে সিআইসির ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটা সরকারি কোষাগারে যাবে। আমাদের আইনে যা আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এনবিআর সূত্র জানায়, এসব সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকির অভিযোগে এখন শেখ হাসিনার নামে মামলা দায়ের করা হবে।
সিআইসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘উনি (শেখ হাসিনা) এসব সম্পদ দেখাননি, লকার আছে, সেগুলো গোপন করেছেন। কর ফাঁকি দিয়েছেন। কর ফাঁকির অভিযোগে উনার বিরুদ্ধে মামলা হবে। মামলা প্রমাণিত হলে সাধারণত জেল-জরিমানা হয়। উনি যদি দেশে আসেন, এসে যদি কন্টেস্ট করেন, তাহলে করবেন। আইন তো খোলা উনার জন্য, সবার জন্য আইনটা সমান।’
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর জব্দ করা অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার ওই দুটি লকার ভেঙে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ৮৩২ ভরি স্বর্ণ পাওয়া গেছে। পরদিনই স্বর্ণের সঙ্গে হীরা, মুক্তাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পাওয়ার কথা জানা গেল।
এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের (সিআইসি) এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বর্ণ বলতে সবই অলংকার। স্বর্ণ ছাড়া ডায়মন্ডও আছে, কিছু পাথর আছে, সব দামি দামি। বিভিন্ন ধরনের বিদেশি উপহার আছে। মোস্ট অব সোনাই আরকি। তারপরে পার্ল আছে।’
চূড়ান্ত তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। লকার ভাঙার সময় যেসব পক্ষ উপস্থিত ছিল, সবাই সই করবে, তারপরে কপি যে যার মতো করে পাবে। এটা একটা যৌথ উদ্যোগ।’
জব্দকৃত মূল্যবান এসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে জানিয়ে সিআইসির ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটা সরকারি কোষাগারে যাবে। আমাদের আইনে যা আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এনবিআর সূত্র জানায়, এসব সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকির অভিযোগে এখন শেখ হাসিনার নামে মামলা দায়ের করা হবে।
সিআইসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘উনি (শেখ হাসিনা) এসব সম্পদ দেখাননি, লকার আছে, সেগুলো গোপন করেছেন। কর ফাঁকি দিয়েছেন। কর ফাঁকির অভিযোগে উনার বিরুদ্ধে মামলা হবে। মামলা প্রমাণিত হলে সাধারণত জেল-জরিমানা হয়। উনি যদি দেশে আসেন, এসে যদি কন্টেস্ট করেন, তাহলে করবেন। আইন তো খোলা উনার জন্য, সবার জন্য আইনটা সমান।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায়...২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ...৩ ঘণ্টা আগে
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সিআইডি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টিকটকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রথমত, ক্ষতিকর ও বেআইনি কনটেন্ট দ্রুত টেকডাউন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পুলিশ এবং টিকটকের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক কমিউনিকেশন চ্যানেল ও কার্যকর এসকেলেশন সিস্টেম প্রবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ভুয়া তথ্য, পর্নোগ্রাফি, জুয়ার বিজ্ঞাপন, সাইবার বুলিং ও প্রতারকদের রিক্রুটমেন্ট ভিডিও দ্রুত শনাক্ত এবং অপসারণে টিকটকের বিদ্যমান সিস্টেম আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে মতামত পেশ করা হয়।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার পরিচালিত সার্বক্ষণিক সাইবার প্যাট্রলিংয়ের কার্যকারিতা বাড়াতে টিকটকের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া কিশোর ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সিআইডি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে। ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও স্টান্টে অংশগ্রহণ রোধে ইন-অ্যাপ সতর্কবার্তা, সেফটি ক্যাম্পেইন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে ভুল তথ্য, গুজব ও এআই-নির্ভর বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট দ্রুত শনাক্ত এবং অপসারণের জন্য বিশেষ প্রটোকল চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আইনশৃঙ্খলার অনুরোধসংক্রান্ত তথ্যবিনিময়ের বিষয়টি। সিআইডি জানায়, সাইবার ফ্রড, হ্যারাসমেন্ট ও ইমপারসোনেশন-সংক্রান্ত আইনগত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় তথ্য চাওয়া হলে টিকটকের পক্ষ থেকে ডেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও সময় সীমাবদ্ধ তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে একটি স্পষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করার অনুরোধ জানানো হয়।
সভা শেষে সিআইডি ও টিকটক উভয় পক্ষই নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরিতে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। পাশাপাশি সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, তথ্যবিনিময় ও কার্যকর সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহ। এ ছাড়া সাইবার ইন্টেলিজেন্স, অপরাধ তদন্ত, সাইবার সুরক্ষা ও ডিজিটাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। টিকটকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার আইনপ্রয়োগকারী আউটরিচ টিমের আঞ্চলিক প্রধান সোহাইব খান, দক্ষিণ এশিয়ার সরকারি সম্পর্কের প্রধান ফেরদৌস মুত্তাকিন ও দক্ষিণ এশিয়ার আইনিপ্রধান আদিল শাহ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সিআইডি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টিকটকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রথমত, ক্ষতিকর ও বেআইনি কনটেন্ট দ্রুত টেকডাউন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পুলিশ এবং টিকটকের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক কমিউনিকেশন চ্যানেল ও কার্যকর এসকেলেশন সিস্টেম প্রবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ভুয়া তথ্য, পর্নোগ্রাফি, জুয়ার বিজ্ঞাপন, সাইবার বুলিং ও প্রতারকদের রিক্রুটমেন্ট ভিডিও দ্রুত শনাক্ত এবং অপসারণে টিকটকের বিদ্যমান সিস্টেম আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে মতামত পেশ করা হয়।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার পরিচালিত সার্বক্ষণিক সাইবার প্যাট্রলিংয়ের কার্যকারিতা বাড়াতে টিকটকের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া কিশোর ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সিআইডি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে। ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও স্টান্টে অংশগ্রহণ রোধে ইন-অ্যাপ সতর্কবার্তা, সেফটি ক্যাম্পেইন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে ভুল তথ্য, গুজব ও এআই-নির্ভর বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট দ্রুত শনাক্ত এবং অপসারণের জন্য বিশেষ প্রটোকল চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আইনশৃঙ্খলার অনুরোধসংক্রান্ত তথ্যবিনিময়ের বিষয়টি। সিআইডি জানায়, সাইবার ফ্রড, হ্যারাসমেন্ট ও ইমপারসোনেশন-সংক্রান্ত আইনগত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় তথ্য চাওয়া হলে টিকটকের পক্ষ থেকে ডেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও সময় সীমাবদ্ধ তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে একটি স্পষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করার অনুরোধ জানানো হয়।
সভা শেষে সিআইডি ও টিকটক উভয় পক্ষই নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরিতে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। পাশাপাশি সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, তথ্যবিনিময় ও কার্যকর সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহ। এ ছাড়া সাইবার ইন্টেলিজেন্স, অপরাধ তদন্ত, সাইবার সুরক্ষা ও ডিজিটাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। টিকটকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার আইনপ্রয়োগকারী আউটরিচ টিমের আঞ্চলিক প্রধান সোহাইব খান, দক্ষিণ এশিয়ার সরকারি সম্পর্কের প্রধান ফেরদৌস মুত্তাকিন ও দক্ষিণ এশিয়ার আইনিপ্রধান আদিল শাহ।
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)...২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ...৩ ঘণ্টা আগে
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, মূলত তফসিল ঘোষণার আগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তফসিল ঘোষণার পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করাই এ বৈঠকের উদ্দেশ্য। বৈঠকে ২০টির বেশি অ্যাজেন্ডা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম—অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ। বৈধ অস্ত্র প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। নির্বাচনী প্রচারণায় ড্রোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ। সারা দেশ থেকে পোস্টার, ব্যানার, গেট, তোরণ ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী অপসারণ। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনপরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় নির্ধারণ। নির্বাচনী এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সমন্বয়সাধন ও সুসংহতকরণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
বৈঠকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পুলিশের আইজিপি, বিজিবি, র্যাব, আনসারসহ সব বাহিনীর প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইসি। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদেরও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
ইসির কর্মকর্তারা আরও জানান, এর আগেও কমিশন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছিল। সে সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের অগ্রগতিও আগামীকালের বৈঠকে তুলে ধরা হবে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, মূলত তফসিল ঘোষণার আগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তফসিল ঘোষণার পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করাই এ বৈঠকের উদ্দেশ্য। বৈঠকে ২০টির বেশি অ্যাজেন্ডা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম—অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ। বৈধ অস্ত্র প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। নির্বাচনী প্রচারণায় ড্রোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ। সারা দেশ থেকে পোস্টার, ব্যানার, গেট, তোরণ ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী অপসারণ। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনপরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় নির্ধারণ। নির্বাচনী এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সমন্বয়সাধন ও সুসংহতকরণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
বৈঠকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পুলিশের আইজিপি, বিজিবি, র্যাব, আনসারসহ সব বাহিনীর প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইসি। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদেরও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
ইসির কর্মকর্তারা আরও জানান, এর আগেও কমিশন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছিল। সে সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের অগ্রগতিও আগামীকালের বৈঠকে তুলে ধরা হবে।
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)...২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায়...২ ঘণ্টা আগে
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারীরা আজ বুধবার রাতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ রাতে জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস অনুযায়ী তিন দফা দাবির মধ্যে ১১তম গ্রেডের প্রজ্ঞাপন জারি ও অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় পূর্বঘোষিত ৩০ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ তিনটি প্রধান দাবি হলো—দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।
এদিকে গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের একই তিন দাবি পূরণে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আরও ১২টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
এ মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকসমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এই কর্মবিরতি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, ‘সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতন ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোব ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি। আমরা ১১ নভেম্বরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করব।’
৮ নভেম্বর দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে শিক্ষকেরা শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে, লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শিক্ষকদের শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা সভা করেন। সেখানে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আশ্বাস দিয়েছে জানালে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারীরা আজ বুধবার রাতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ রাতে জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস অনুযায়ী তিন দফা দাবির মধ্যে ১১তম গ্রেডের প্রজ্ঞাপন জারি ও অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় পূর্বঘোষিত ৩০ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ তিনটি প্রধান দাবি হলো—দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।
এদিকে গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের একই তিন দাবি পূরণে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আরও ১২টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
এ মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকসমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এই কর্মবিরতি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, ‘সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতন ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোব ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি। আমরা ১১ নভেম্বরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করব।’
৮ নভেম্বর দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে শিক্ষকেরা শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে, লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শিক্ষকদের শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা সভা করেন। সেখানে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আশ্বাস দিয়েছে জানালে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন।
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)...২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায়...২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ...৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এম এইচ তামিম এবং এই মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ।
নিয়ম অনুযায়ী রায়ের পর ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার সুযোগ পাবেন দণ্ডিত ব্যক্তিরা। তবে পলাতক থাকলে সেই সুযোগ পাবেন না।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রায়ের কপি পেয়েছি। রায় পর্যালোচনা করছি।’ প্রসিকিউর তামিম বলেন, রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পরে প্রকাশিত হলেও আপিলের সময়সীমা রায় ঘোষণার দিন থেকেই গণনা হবে। তবে চৌধুরী মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ বলেন, রায়ের কপি পাওয়ার পর থেকে আপিলের জন্য ৩০ দিনের সময় গণনা শুরু হবে।
এই মামলার রায়ে ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে পাঁচ অভিযোগের মধ্যে তিনটিতে মৃত্যুদণ্ড ও দুটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি তাঁদের সব সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে জুলাই-আগস্টের শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বলা হয়। মামলার অপর আসামি ও রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাইব্যুনালে পড়ে শোনানো হয়।
মামলার শুরু থেকে পলাতক রয়েছেন শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল। এর আগে আদালত অবমাননার একটি ২ জুলাই শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন একই ট্রাইব্যুনাল।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এম এইচ তামিম এবং এই মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ।
নিয়ম অনুযায়ী রায়ের পর ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার সুযোগ পাবেন দণ্ডিত ব্যক্তিরা। তবে পলাতক থাকলে সেই সুযোগ পাবেন না।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রায়ের কপি পেয়েছি। রায় পর্যালোচনা করছি।’ প্রসিকিউর তামিম বলেন, রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পরে প্রকাশিত হলেও আপিলের সময়সীমা রায় ঘোষণার দিন থেকেই গণনা হবে। তবে চৌধুরী মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ বলেন, রায়ের কপি পাওয়ার পর থেকে আপিলের জন্য ৩০ দিনের সময় গণনা শুরু হবে।
এই মামলার রায়ে ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে পাঁচ অভিযোগের মধ্যে তিনটিতে মৃত্যুদণ্ড ও দুটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি তাঁদের সব সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে জুলাই-আগস্টের শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বলা হয়। মামলার অপর আসামি ও রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাইব্যুনালে পড়ে শোনানো হয়।
মামলার শুরু থেকে পলাতক রয়েছেন শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল। এর আগে আদালত অবমাননার একটি ২ জুলাই শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন একই ট্রাইব্যুনাল।
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)...২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায়...২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ...৩ ঘণ্টা আগে
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে