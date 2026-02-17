Ajker Patrika
তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

জাতীয় সংসদে আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাঁকে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং পরে গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণের পর তারেক রহমান শপথ গ্রহণের দুই নথিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান শপথ গ্রহণ করার পর শপথ নেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। তাঁদেরও শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি।

বিএনপিতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীরাষ্ট্রপতি
