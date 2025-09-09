বাধ্যতামূলক ছুটির পর বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুলের নিয়োগ বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা আপত্তিকর ভিডিওর অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাঁর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের (এফআইডি) উপসচিক আফছানা বিলকিস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব (এফআইডি) নাজমা মোবারেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়াত তার অবশিষ্ট মেয়াদের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। এই নির্দেশনা অবিলম্বরে কার্যকর করা হবে।
জানা গেছে, গত ১৯ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আফছানা বিলকিস স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যাচাইয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। আর কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ কুতবকে। কমিটির অন্য তিন সদস্য হলেন—বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি-২ এর পরিচালক মতিউর রহমান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা নিচ্ছে এফআইডি।
গত ২০ আগস্ট এফআইডি সচিব নাজমা মোবারেক জানান, ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠির প্রেক্ষিতে আমরা আজকেই বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছি। কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা আপনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানানোর কথা ছিল।’
মোবারেক আরও বলেন, শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
উল্লেখ্য, বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভিডিও প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অভিযোগ ওঠার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠান। তবে এই নির্দেশনার পরও শাহীনুল ইসলাম আজ যথারীতি অফিস করেছেন।
