তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা ফারুকের ইন্তেকাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা ফারুকের ইন্তেকাল
তাবলিগ জামাত বাংলাদেশের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা ফারুক। ছবি: সংগৃহীত

তাবলিগ জামাত বাংলাদেশের শীর্ষ মুরব্বি ও আহলে শুরা, কাকরাইল মাওলানা ফারুক সাহেব ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ রোববার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় মাওলানা ফারুক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুমের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের সদর উপজেলার পেয়ারাপুর এলাকায়।

তাবলিগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ী নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ধর্মীয় অঙ্গনে মাওলানা ফারুকের ইন্তেকালে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি দীর্ঘদিন তাবলিগের মেহনত ও দ্বীনি খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা ফারুকের ইন্তেকাল

তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা ফারুকের ইন্তেকাল

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী