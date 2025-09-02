১২ কেজি এলপিজির দাম কমল ৩ টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
মাসের শুরুতে দাম কমেছে ভোক্তা পর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি)। ১২ কেজি এলপিজির দাম গত আগস্ট মাসে ছিল ১ হাজার ২৭৩ টাকা। এ মাসে তা ৩ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭০ টাকা করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) তাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন এই দাম ঘোষণা করে। আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
তবে বিইআরসির বেঁধে দেওয়া দামে দেশের কোথাও ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি পাওয়া যায় না। বিইআরসি নির্ধারিত দাম থেকে সিলিন্ডার প্রতি ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বেশি দিতে হয় ভোক্তাদের।
এর আগে গত মাসে ১২ কেজি এলপিজির দাম ৯১ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি অটোগ্যাসের দাম ৪ টাকা ১৮ পয়সা কমিয়ে ৫৮ টাকা ২৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।
গত মে মাসে দীর্ঘদিন পর সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজির সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৬৯০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে এবার সেই দামই রয়েছে। বাড়ানো হয়নি সরকারি কোম্পানির এলপিজির দাম।
গত জুন মাসে ১২ কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ২৮ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ৪৩১ থেকে ১ হাজার ৪০৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
মাসের শুরুতে দাম কমেছে ভোক্তা পর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি)। ১২ কেজি এলপিজির দাম গত আগস্ট মাসে ছিল ১ হাজার ২৭৩ টাকা। এ মাসে তা ৩ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭০ টাকা করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) তাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন এই দাম ঘোষণা করে। আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
তবে বিইআরসির বেঁধে দেওয়া দামে দেশের কোথাও ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি পাওয়া যায় না। বিইআরসি নির্ধারিত দাম থেকে সিলিন্ডার প্রতি ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বেশি দিতে হয় ভোক্তাদের।
এর আগে গত মাসে ১২ কেজি এলপিজির দাম ৯১ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি অটোগ্যাসের দাম ৪ টাকা ১৮ পয়সা কমিয়ে ৫৮ টাকা ২৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।
গত মে মাসে দীর্ঘদিন পর সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজির সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৬৯০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে এবার সেই দামই রয়েছে। বাড়ানো হয়নি সরকারি কোম্পানির এলপিজির দাম।
গত জুন মাসে ১২ কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ২৮ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ৪৩১ থেকে ১ হাজার ৪০৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে সাতটি রাজনৈতিক দল ও হেফাজতে ইসলামের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।৩৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের ওপর আগামীকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) আপিল বিভাগে শুনানি হবে। আজ মঙ্গলবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্যানেল প্রস্তুত করে রাখছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ জন্য তথ্য সংগ্রহে মাঠ কর্মকর্তাদের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে কমিশন। ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত চিঠি গতকাল সোমবার সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার পাঠানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হিসেবে দেওয়া জবানবন্দিতে এসব কথা বলেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী মামুন।২ ঘণ্টা আগে