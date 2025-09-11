অবশেষে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজে দেশে ফিরছেন জামালরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে দুই দিন আটকে থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাঁদের ঢাকায় পৌঁছার কথা রয়েছে। একই ফ্লাইটে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও দেশে ফিরছেন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বাফুফে, কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুততম সময়ে এই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।
আজ দুপুরে আইএসপিআর থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজযোগে আজ আনুমানিক বেলা ৩টার দিকে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
নেপালের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজটি আজ বেলা ১১টা ৫৩ মিনিটে ঢাকা ত্যাগ করেছে।
সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে নেপাল সরকারের পতন হলে গত ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে সে দেশে সব ধরনের ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে কাঠমান্ডু যাওয়া বাংলাদেশ দল আটকে পড়ে। ৯ সেপ্টেম্বর ম্যাচটি বাতিল হওয়ার পর দল দেশে ফেরার চেষ্টা করলেও বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। গত দুই দিন জামাল ভুঁইয়া, রাকিব হোসেনসহ দলের অন্য সদস্যরা হোটেলে কার্যত বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এ সময় তাঁরা হোটেলের জিমে শরীরচর্চা করে সময় কাটিয়েছেন।
পরিস্থিতি উত্তাল হওয়ায় ৮ সেপ্টেম্বর থেকেই বাংলাদেশ দলের অনুশীলন বাতিল করা হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কারফিউ জারি এবং পরদিনের ম্যাচও বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও বাফুফে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছিল।
