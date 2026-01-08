Ajker Patrika
জাতীয়

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৪ জানুয়ারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৪৩
মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান। ছবি: সংগৃহীত
মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শতাধিক ব্যক্তিকে গুম করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের জন্য ১৪ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ দিন ধার্য করেন।

প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের বর্ণনা ও অভিযোগের বর্ণনা দেন তিনি।

জিয়াউল আহসানের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মুনসুরুল হক চৌধুরী এবং তাঁর বোন আইনজীবী নাজনীন নাহার। তাঁরা অভিযোগ থেকে জিয়াউল আহসানের অব্যাহতির আবেদন করেন।

এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করলে তা আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ওই বছর ১৫ আগস্ট গভীর রাতে ঢাকার খিলক্ষেত এলাকা থেকে জিয়াউল আহসানকে আটক করা হয়। পরদিন তাঁকে নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। সেদিন তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর তাঁকে বিভিন্ন মামলাসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলাতেও গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

বিষয়:

অপরাধগুমমানবতাবিরোধী অপরাধসেনাবাহিনীআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

সৌদি আরবকে ২ বিলিয়ন ডলারের জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান দিতে চায় পাকিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

অরাজক এলপিজির বাজার

অরাজক এলপিজির বাজার

সম্পর্কিত

সাবেক এমপি ফাহমী গোলন্দাজের ১৬ একর জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক এমপি ফাহমী গোলন্দাজের ১৬ একর জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পে পাহাড় কাটার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পে পাহাড় কাটার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

১০৪টি দেশের ৭ লাখ প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট

১০৪টি দেশের ৭ লাখ প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৪ জানুয়ারি

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৪ জানুয়ারি