জাতীয়

দেশে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলো: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১২: ০০
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদ নেতা তারেক রহমান বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের শুরুর মধ্য দিয়ে দেশে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের পর আজ বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১টার কিছু আগে বক্তব্য শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি ১৯৭১ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রামে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তারেক রহমান বলেন, দেশে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলো। বিএনপির রাজনীতি জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও প্রতিটি পরিবারকে স্বনির্ভর করার রাজনীতি। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি জনগণ ও সব দলের সহায়তা কামনা করেন।

তারেক রহমান বলেন, দল-মতনির্বিশেষে তিনি দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। প্রতিটি পরিবারকে স্বনির্ভর করাই বিএনপির লক্ষ্য। এভাবে বিএনপি স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে চায় বলেন তিনি। তিনি এতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ায় কোনো বিরোধ থাকতে পারে না, বিরোধ নেই বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষে বৈঠকের সভাপতিত্ব করার জন্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নাম প্রস্তাব করেন। এরপর প্রস্তাবটি সমর্থন করেন বিএনপির মহাসচিব, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

অন্যদিকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিরোধীদলীয় উপনেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তবে তিনি বলেন, প্রস্তাবটি নিয়ে আগে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করলে ভালো হতো।

সরকারি দল ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সংসদ নেতার প্রস্তাবটি সমর্থনের পর ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম বৈঠকে সভাপতির আসনে বসেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

বিষয়:

তারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
