পাকিস্তানে গেলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪২
ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে স্বরাষ্ট্র সচিবকে নাসিমুল গনিকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব দাউদ মুহাম্মদ বারেচ। ছবি: সংগৃহীত
ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে স্বরাষ্ট্র সচিবকে নাসিমুল গনিকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব দাউদ মুহাম্মদ বারেচ। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে নয় দিনের সরকারি সফরে পাকিস্তান গেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। গতকাল বুধবার রাতে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিমানবন্দরে নাসিমুল গনিকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব দাউদ মুহাম্মদ বারেচ ও বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সফরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে মাদক ও সন্ত্রাস দমন, প্রশিক্ষণে দুই দেশের পুলিশ একাডেমির পারস্পরিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গা বিষয়ে সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা হবে। এ ছাড়া মাদকদ্রব্য পাচার রোধ শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। স্বরাষ্ট্র সচিবের এই সফর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সফরকালে স্বরাষ্ট্র সচিব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশ মিশন, করাচিতে ই-পাসপোর্ট সার্ভিস উদ্বোধন করবেন। এছাড়া তিনি পাকিস্তানে বাস্তবায়িত সেইফ সিটি প্রকল্প, পাকিস্তান পুলিশ একাডেমি এবং দেশটির ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিজিআইপি) পরিদর্শন করবেন।

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিবের দেশে ফেরার কথা।

বিষয়:

বাংলাদেশস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সচিবপাকিস্তানইসলামাবাদ
