ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে সফররত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে গণঅধিকার পরিষদ।
আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠক হয়।
বৈঠকে আগামী সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তুতি, দলের আর্থিক ব্যবস্থা, নির্বাচনী পরিবেশ, নির্বাচনী জোট, নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ও জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন দলটির উচ্চতর পরিষদ সদস্য শাকিল উজ্জামান।
শাকিল উজ্জামান জানান, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খানের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২ সদস্যের প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ নেয়।
বৈঠক শেষে রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ ইতিমধ্যে ৫০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং শিগগির আরও ১০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করবে। ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত রয়েছে। গণঅধিকার পরিষদ দলের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখন পর্যন্ত কারও সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী জোট হয়নি। আমরা মনে করি, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেদিকে সরকার এখনো মনোযোগ দেয়নি।’
রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ আমাদের শতাধিক নেতা-কর্মীর ওপর হামলা হয়েছে। এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সরকার এই ঘটনার বিচার করতে না পারলে নির্বাচনী পরিবেশ কীভাবে তৈরি করবে।
তবে নির্বাচন কমিশনের ওপর গণঅধিকার পরিষদ আস্থা রাখতে চায় উল্লেখ করে রাশেদ খান বলেন, তাদের আন্তরিকতা আছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা না করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনের তো নিজস্ব জনবল নেই। পুলিশ-প্রশাসন ও সব সেক্টরে এখনো আওয়ামী দোসরেরা বহাল তবিয়তে। তাদের সংস্কার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। সুতরাং নির্বাচনের আগে প্রশাসনের সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ।
রাশেদ খান বলেন, ‘জুলাই সনদ নিয়ে আজকে মোটামুটি দলগুলো ঐকমত্যে এসেছে। একই দিনে জাতীয় নির্বাচন এবং জুলাই সনদের পক্ষে গণভোটের বিষয়ে দলগুলো একমতে এসেছে। আমরা আশাবাদী, শিগগির আমরা পুরোপুরি একমতে আসতে পারব। নতুন বাংলাদেশ গঠনে ঐকমত্যে আসার কোনো বিকল্প নেই।’
