জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে বিমানবন্দরে রাজনৈতিক নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। ছবি: প্রেস উইং
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। ছবি: প্রেস উইং

জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই সফরে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির ছয়জন প্রতিনিধি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন একই ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাণিজ্যিক ফ্লাইটে তাঁর ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী পাঁচজন নেতা হলেন—বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও দলটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা।

জামায়াত ইসলামীর আরেক প্রতিনিধি ড. নকিবুর রহমান তারেক নিউইয়র্কে যুক্ত হবেন বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন ছয় উপদেষ্টা। তাঁদের মধ্যে গৃহায়ণ উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এবং সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ একই ফ্লাইটে যাচ্ছেন।

অগ্রগামী টিমের সদস্য হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এরই মধ্যে নিউইয়র্ক পৌঁছে গেছেন। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান আগামী বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক পৌঁছাবেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে সরকারের এক উপদেষ্টাকে হেনস্তার চেষ্টা করেছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নিরাপত্তা জোরদারের জন্য বাংলাদেশের কনস্যুলার জেনারেল অফিস ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক পুলিশ, মেয়র অফিস ও ফরেন সার্ভিসের কাছে বাড়তি সহায়তা চেয়ে চিঠি দিয়েছে বলে জানা গেছে। চিঠিতে তারা নোবেল বিজয়ী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নিরাপত্তার শঙ্কা প্রকাশ করা হয় বলে জানা গেছে।

বিএনপিজামায়াতযুক্তরাষ্ট্রজাতিসংঘপ্রধান উপদেষ্টাএনসিপি
