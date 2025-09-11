Ajker Patrika
> জাতীয়

পুলিশের ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার রয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

প্রজ্ঞাপনটি নিচে দেওয়া হলো—

