পুলিশের ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার রয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
প্রজ্ঞাপনটি নিচে দেওয়া হলো—
