গণভোটের প্রচারে দেশজুড়ে সরকারি উদ্যোগ—প্রতিটি বিভাগে হবে বড় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন গণভোটের বিষয়বস্তু জনগণের কাছে পরিষ্কার করতে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে বড় ধরনের প্রচার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। দেশের প্রতিটি বিভাগে বড় আকারের কর্মশালার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভোটারদের কাছে গণভোটের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।
আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা ৩টায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) ও গণভোটবিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহাপরিচালক ও বিভাগীয় কমিশনাররা অংশগ্রহণ করেন।
সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিভাগীয় কমিশনারদের সহায়তায় প্রতিটি বিভাগে বড় আকারের সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হবে। এসব সভায় সিটি করপোরেশনের মেয়র বা প্রশাসকসহ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।
কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ধারণা ও প্রস্তুতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ ভোটারদের গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রয়োজনীয় লিফলেট বিতরণ করবেন।
সাধারণ ভোটারদের কাছে গণভোটের তথ্য আরও সহজভাবে পৌঁছে দিতে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় নেতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে গণভোটের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন।
আজকের সভায় উপস্থিত সচিবরা গণভোটের জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমে নিজ নিজ দপ্তরের কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর মাঠপর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
