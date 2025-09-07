ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত দুদকের উপপরিচালক মাহবুবুল আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘুষ, দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক মাহবুবুল আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মাহবুবুল আলমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে মামলার ভয় দেখিয়ে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া, তদন্তকাজ থেকে অব্যাহতির বিনিময়ে আইডিয়াল স্কুলের প্রিন্সিপাল ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোটি টাকা গ্রহণ, এসেন্সিয়াল ড্রাগসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা নেওয়া এবং নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল সম্পদ অর্জন। তদন্তে শুধু গুলশান, বসুন্ধরা, জোয়ার সাহারা, ডেমরা ও জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে তাঁর প্রায় ১৫০ কোটি টাকার সম্পদের খোঁজ মিলেছে।
গত ২৭ আগস্ট দুদকের ২০/২০২৫ নম্বর কমিশন সভায় অভিযোগের গুরুত্ব ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিবেচনায় মাহবুবুল আলমকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়। চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী, বরখাস্তকালে খোরাকি ভাতা পাবেন তিনি। আদেশ জারির তারিখ থেকেই তা কার্যকর হয়েছে।
