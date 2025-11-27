Ajker Patrika
জাতীয়

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, জয় ও পুতুলের মামলার রায় আজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ২৪
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আজ বৃহস্পতিবার।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক তিন মামলার রায় ঘোষণা করবেন।

২৩ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিশেষ পিপি মীর আহমেদ আলী সালাম জানান, ‘আজ বৃহস্পতিবার তিন মামলার রায় ঘোষণা করবেন আদালত।’

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ হাসিনা, জয় ও পুতুলের নামে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে পৃথক তিনটি মামলা হয় গত জানুয়ারিতে।

গত ২৫ মার্চ প্রতিটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ৩১ জুলাই একই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

শেখ হাসিনার প্লট বরাদ্দের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১২ জন আসামি। আরেক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং অন্য মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জন অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি। তবে তিন মামলায়ই শেখ হাসিনা আসামি। অন্য আসামিরা হলেন রাজউক ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তারা।

আসামিদের মধ্যে রাজউকের সাবেক সদস্য (ভূমি ও স্থাপনা) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম কারাগারে রয়েছেন। তিনিও প্রতিটি মামলায় আসামি। রায়ের সময় তাঁকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তাদের সন্তান ও অন্যদের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা দায়ের করে।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁরা বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রাস্তার ছয়টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ছয় মামলার মধ্যে বাকি তিনটি মামলা ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ বিচারাধীন রয়েছে। শেখ রেহানা, তাঁর ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও মেয়ে আজমির সিদ্দিকের নামে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে এই তিনটি মামলায়ও শেখ হাসিনা আসামি। টিউলিপ সিদ্দিকও আসামি। এর মধ্যে শেখ রেহানার প্লট বরাদ্দ নিয়ে দায়ের করা মামলাটি আগামী ১ ডিসেম্বর রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য আছে। অন্য দুটি মামলা ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য আছে।

প্রতিটি মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও সরকারি কর্মচারী (পাবলিক সার্ভেন্ট) হিসেবে বহাল থেকে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে প্রকল্পের বরাদ্দবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত গণকর্মচারীদের বা রাজউক কর্মচারীদের প্রভাবিত করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। শেখ রেহানার কন্যা টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর মা ও ভাই-বোনদের প্লট বরাদ্দে বিশেষ ক্ষমতা বলে প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটিয়েছেন। অন্যদিকে রাজউকের প্রকল্প বরাদ্দবিষয়ক কর্মচারীরা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্লট বরাদ্দ দিয়েছেন।

বিষয়:

মামলাঅভিযোগসজীব ওয়াজেদ জয়আদালতদুদকশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারীকে চেনেন না আলী রীয়াজ: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আর্টসেলের লিংকনের বিরুদ্ধে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিনের প্রতারণার মামলা

সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের—তলোয়ার হাতে ভাষণ দিলেন মাদুরো

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৮০টি সেলাই ও ২ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে বাঁচল একটি কোবরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

৮০টি সেলাই ও ২ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে বাঁচল একটি কোবরা

৮০টি সেলাই ও ২ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে বাঁচল একটি কোবরা

আর্টসেলের লিংকনের বিরুদ্ধে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিনের প্রতারণার মামলা

আর্টসেলের লিংকনের বিরুদ্ধে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিনের প্রতারণার মামলা