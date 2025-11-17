Ajker Patrika
রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৩
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় স্বীকার করে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি নেন রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় স্বীকার করে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি নেন রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই–আগস্ট অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১। এই মামলার আরেক আসামি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকেও একই সাজা দেওয়া দেওয়া হয়েছে। একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেও রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের সাজা নমনীয় করে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যার অভিযোগে করা মামলাগুলোর মধ্যে বিচার শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ঘোষিত প্রথম রায় এটি। রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

এই মামলার তিন আসামির মধ্যে কেবল পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রায় ঘোষণার সময় আদালতে হাজির ছিলেন। প্রধান আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক; তাঁরা ভারতে অবস্থান করছেন।

সাবেক আইজিপি মামুন ট্রাইব্যুনালে নিজের দোষ স্বীকার করে ‘রাজসাক্ষী’ বা ‘অ্যাপ্রুভার’ হয়েছেন। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি ‘প্রাণঘাতী’ অস্ত্র (লেথাল উইপন) ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ তিনি গত বছরের ১৮ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মাধ্যমে পেয়েছিলেন।

ক্ষমা চেয়ে রাজসাক্ষীর জবানবন্দিতে যা যা বলেন সাবেক আইজিপি মামুনক্ষমা চেয়ে রাজসাক্ষীর জবানবন্দিতে যা যা বলেন সাবেক আইজিপি মামুন

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই আন্দোলনের সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে প্রথম মামলার কার্যক্রম শুরু হয় গত বছরের ১৭ অক্টোবর। সেদিন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা (মিসকেস বা বিবিধ মামলা) হয়। ওই দিনই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়।

এ মামলায় প্রথমে শেখ হাসিনাই ছিলেন একমাত্র আসামি। এ বছরের ১৬ মার্চ তাঁর পাশাপাশি সাবেক আইজিপি আল-মামুনকেও আসামি করা হয়।

একাধিকবার সময় বাড়ানোর পর চলতি বছরের ১২ মে এই মামলায় চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। আসামি হিসেবে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের নাম প্রথমবারের মতো আসে গত ১২ মে তদন্ত প্রতিবেদনে। সেদিন থেকে এ মামলায় আসামি হন তিনজন শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান ও আল-মামুন।

অপরাধমামলাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধআওয়ামী লীগ
হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে বন্দিবিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ভারতের কাছে ফেরত চেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার রায় ঘোষণার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আজকের রায়ে পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল জুলাই হত্যাকাণ্ডের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কোনো দেশ আশ্রয় দিলে তা হবে অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল।

হাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেবে সরকার: আইন উপদেষ্টাহাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেবে সরকার: আইন উপদেষ্টা

এতে আরও বলা হয়, ‘আমরা ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন অবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে এটি ভারতের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্বও বটে।’

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালে একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি সই হয়, যা ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়। এ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে পলাতক আসামিদের দ্রুত ও সহজে বিনিময়ের জন্য করা হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, ‘প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা’য় অভিযুক্ত আসামি ও বন্দীদের একে অপরের কাছে হস্তান্তর করবে ভারত ও বাংলাদেশ।

মানবতাবিরোধী অপরাধশেখ হাসিনাআওয়ামী লীগপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

রায় ঐতিহাসিক, জনগণকে সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান সরকারের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রায় ঐতিহাসিক, জনগণকে সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান সরকারের

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড একটি ঐতিহাসিক রায় বলে অভিহিত করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। রায়ের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সর্বস্তরের জনগণকে শান্ত, সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

আজ সোমবার রায়ের পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

এতে বলা হয়, রায়-পরবর্তী সময়ে কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা, উত্তেজনা প্রসূত আচরণ, সহিংসতা বা আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জনগণের, বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্বজনদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এই রায়কে ঘিরে জনমনে স্বাভাবিকভাবেই আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে যেন কেউ জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়— সরকার এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে সবাইকে সতর্ক করেছে।

সরকার আরও স্পষ্ট করে জানাচ্ছে, যে কোনো ধরনের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা বা জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে।

সরকারমামলাশেখ হাসিনামৃত্যুদণ্ড
হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

বিবাহবার্ষিকীর দিনে মৃত্যুদণ্ড শেখ হাসিনার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি
শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

১৭ নভেম্বর, ১৯৬৭ সালের এই দিনে শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা এবং বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন। সে হিসাবে আজ সোমবার তাঁর বিবাহ বার্ষিকী। আর আজই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে সেখানেই আছেন তিনি।

শেখ হাসিনা ও ওয়াজেদ মিয়ার বিয়ের সময় শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে ছিলেন। ফলে প্রথম সন্তানের বিয়েতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছার তত্ত্বাবধানে এবং রংপুরের আওয়ামী লীগ নেতা মতিউর রহমানের ঘটকালিতে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

বিয়ের পরদিন বিকেলে এম এ ওয়াজেদ মিয়া কারাফটকের কাছে একটি কক্ষে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান।

বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২—৯ মে,২০০৯) ছিলেন একজন খ্যাতিমান পদার্থ বিজ্ঞানী। তিনি একসময় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শেখ হাসিনার জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। টুঙ্গিপাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরিবার ঢাকায় চলে আসার পর, আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয় এবং বেগম বদরুন্নেসা বালিকা কলেজে পড়াশোনা করেন। ইডেন কলেজে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধওয়াজেদ মিয়াশেখ হাসিনা
হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

বিচার সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে: চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১১
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। ছবি: ফোকাস বাংলা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। ছবি: ফোকাস বাংলা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচার সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

তাজুল ইসলাম বলেন, ‘এই বিচার সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে। কোনো কর্নার থেকে ইভেন স্টেট ডিফেন্স লইয়ার থেকেও এই বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে—এমন অভিযোগ কেউ কখনো করেনি, করতে পারবেও না। গোটা দুনিয়ার সামনে এই বিচার হয়েছে, আপনারা সাক্ষী ছিলেন, আমরা কখনো কখনো এগুলো লাইভ টেলিকাস্ট করেছি। পৃথিবীর সবার কাছে আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ—এই বিচারপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল, নিরপেক্ষ ছিল, প্রত্যেকেই আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং এইখানে যে কোয়ালিটির এভিডেন্স দাখিল করা হয়েছে, আমরা আবারও চ্যালেঞ্জ করছি, দুনিয়ার যে প্রান্তে খুশি সেখানে যান, যেকোনো আদালতে এভিডেন্স দিয়ে হাজির করেন এই অপরাধীদের, একই ধরনের শাস্তি হবে।’

তাজুল ইসলাম জানান, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রের অনুকূলে ন্যস্ত করা হবে এবং সেখান থেকে রাষ্ট্র সব শহীদ ও আহত পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে, এটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে আদেশ।

এক প্রশ্নের জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন, ‘যেকোনো আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে যদি আপিল করতে হয়, যেমন, আমাদের এই মামলায় এই সাজার বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে আসামিরা চাইলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারবেন। কিন্তু সেই আপিল পলাতকেরা কেউ করতে পারবেন না। কারণ, পলাতক ব্যক্তির আইনগত কোনো অধিকার থাকে না। আপিল করতে হলে তাঁকে অবশ্যই এসে বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং জেলে গিয়ে তিনি তখন সুপ্রিম কোর্টের কাছে তাঁর সাজার বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। যদি আত্মসমর্পণ না করেন, তাহলে তাঁর রাইট অব আপিল থাকবে না।’

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ট্রাইব্যুনাল অবজারভেশন দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগ ও ১৪-দলীয় জোট যে সন্ত্রাসী বা ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন, এটা প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে সাবমিশন ছিল। আদালত বলেছেন এটি যেহেতু আজকের এই মামলার বিচার্য বিষয় নয়, সে ব্যাপারে তাঁরা কোনো অবজারভেশন দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে প্রসিকিউশনের যে আলাদা তদন্ত চলমান আছে, দল হিসেবে একটা সংগঠনের ব্যাপারে যে তারা সত্যিকার অর্থে অপরাধী সংগঠন কি না, সেটি একটি আলাদা মামলায় বিচার্য বিষয় হতে পারে। এই মামলায় যেহেতু কোনো দল পক্ষ নয় বা আসামি হিসেবে সংক্ষিপ্ত করা হয়নি।

যে দুজন আসামি পলাতক রয়েছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাষ্ট্র দুই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে—এমনটি জানিয়ে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘একটি হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ২০১৩ সালের যে অপরাধীর বহিসমর্পণ চুক্তি, সেই চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের বাংলাদেশ ভারত সরকারের কাছে ফেরত চাইবে। ভারত সরকার যদি আইনের শাসন ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তারা সেই আসামিদের ফেরত দেবে। আমাদের এখানে যেহেতু মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে তাঁরা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত আনার মাধ্যমে তাঁদের ওপরে যে সাজা দেওয়া হয়েছে, সেটা কার্যকর করা যাবে।

‘দ্বিতীয় যে প্রক্রিয়া আছে, সেটি হচ্ছে, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে এনে রায় কার্যকর করা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’

অপরাধমামলামানবতাবিরোধী অপরাধশেখ হাসিনা
হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

