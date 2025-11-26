Ajker Patrika
জাতীয়

অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমা বাদ, আজ রাত ১২টা থেকে সব প্রবাসী ভোটারের নিবন্ধন শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ কথা জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

ইসির সিনিয়র সচিব বলেন, ‘১৮ নভেম্বর প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালু হয়েছে। সে সময় বিশ্বকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য ৫ দিন করে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এখন থেকে সেই অঞ্চলভিত্তিক সীমাবদ্ধতা এবং পাঁচ দিনের সময়সীমা তুলে নেওয়া হচ্ছে। আজ বুধবার রাত ১২টার পর প্রবাসীরা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে, যেকোনো সময় নিবন্ধন করতে পারবেন। ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সারা বিশ্বের প্রবাসীরা নিবন্ধন করতে পারবেন।’

আখতার আহমেদ আরও বলেন, ‘নিবন্ধন উন্মুক্ত করার ফলে কিছু কারিগরি ত্রুটি বা হিকআপ হতে পারে। যেমন, কিছু জায়গায় ওটিপি পৌঁছায়নি—এমন সমস্যা আমরা পেয়েছি। যেসব ত্রুটি পাওয়া যাবে, সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। আমাদের টেকনিক্যাল সহকর্মীরা আশ্বস্ত করেছেন যে যেসব সমস্যা আসবে, তা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে।’

মক ভোটিংয়ের বিষয়ে সচিব বলেন, ‘আগামী শনিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মক ভোটিং আয়োজন করা হবে। শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আমরা এই মক ভোটিং (রিহার্সাল) পরিচালনা করব। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, তাই পুরো প্রক্রিয়া আরও দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে আমরা আগেই অভিজ্ঞতা ঝালাই করে নিতে চাই।’

পোস্টাল ভোটের অ্যাপ উদ্বোধন আজ, নিবন্ধন করবেন যেভাবেপোস্টাল ভোটের অ্যাপ উদ্বোধন আজ, নিবন্ধন করবেন যেভাবে

এই মক ভোটিংয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো লাগবে কি না, কোথাও সমন্বয় প্রয়োজন কি না, ভোটকক্ষ ও জনবল বাড়বে কিনা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ইসির সিনিয়র সচিব আরও বলেন, ‘গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হওয়ার অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। আভাস পাওয়ার পর থেকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি। কাগজে-কলমে ও মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতিও আগেই শুরু করা হয়েছে। আমরা অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে কাজ এগিয়ে রাখছি।’

