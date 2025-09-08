Ajker Patrika
মা-বাবার কবরের পাশে সমাহিত হলেন বদরুদ্দীন উমর

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
বদরুদ্দীন উমর। ফাইল ছবি
বদরুদ্দীন উমর। ফাইল ছবি

লেখক ও গবেষক বদরুদ্দীন উমরকে রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ মা-বাবার কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

দাফন অনুষ্ঠানে শ্যামপুর এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাঁরা বলেন, বদরুদ্দীন উমর আজীবন সত্য, ন্যায় ও জনগণের পক্ষে ছিলেন। তাঁর মতো নির্ভীক চিন্তকের মৃত্যুতে জাতি এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়ল।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হলে সর্বস্তরের মানুষ, রাজনৈতিক নেতা ও সরকারের উপদেষ্টারা ফুলেল শ্রদ্ধা জানান।

শ্রদ্ধা নিবেদনকালে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের পক্ষে থাকায় বদরুদ্দীন উমর আজীবন প্রাসঙ্গিক থাকবেন। সত্যের পক্ষে তাঁর লড়াই ও লেখা আমাদের নতুন পথ দেখাবে।’

শহীদ মিনারে বদরুদ্দীন উমরকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধাশহীদ মিনারে বদরুদ্দীন উমরকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বদরুদ্দীন উমর ছিলেন মুজিববাদী সংবিধানের প্রবল বিরোধী। তিনি শেখ হাসিনা ও মুজিবের শাসনকে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন এবং জুলাই আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থান আখ্যা দিয়েছেন।’ তিনি উমরের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

গতকাল রোববার বিকেলে শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বদরুদ্দীন উমর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি সর্বশেষ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

