জাতীয়

তিন দিনে ১০২ আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
তিন দিনে ১০২ আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে গত শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে আজ সোমবার (২ মার্চ) পর্যন্ত ধাপে ধাপে মধ্যপ্রাচ্যের গন্তব্যের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মোট ১০২টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এতে হাজার হাজার প্রবাসী কর্মী ও আন্তর্জাতিক যাত্রী অনিশ্চয়তা এবং ভোগান্তিতে পড়েছেন।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিমানবন্দর সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার রাত পর্যন্ত মোট ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। গতকাল রোববার (১ মার্চ) বাতিল হয় ৪০টি ফ্লাইট। আজ বাতিল হয়েছে আরও ৩৯টি ফ্লাইট। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাইট চলাচলে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধাপে ধাপে ফ্লাইটের সূচি পুনর্বিন্যাস করা হবে।

ফ্লাইট বাতিলের কারণে অনেক যাত্রীর ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনসগুলো যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে রিশিডিউল বা বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

