দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আইন দুই মাসের মধ্যে কার্যকর হবে: আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আইন আগামী এক থেকে দুই মাসের মধ্যে কার্যকর করা হবে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুদকের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এদিন দুপুর দুইটায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে আসেন অন্তর্বর্তী সরকারের এই আইন উপদেষ্টা। দুদক চেয়ারম্যানের সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা বৈঠক শেষে বিকেল ৩টায় বেরিয়ে যান তিনি।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘দুদক সংস্কার কমিশন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের সংস্কারের বিষয় রয়েছে। এসব আইন আগামী এক-দুই মাসের মধ্যেই করা হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সংস্কারের লক্ষ্য হচ্ছে দুদককে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা।’
