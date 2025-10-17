Ajker Patrika
> জাতীয়

জুলাই জাতীয় সনদ: মঞ্চ প্রস্তুত, তবু সংশয়

  • সনদে স্বাক্ষর না করার ঘোষণা এনসিপির
  • অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্ট যুক্ত করার শর্ত বিএনপির
  • সই করবে কি না সিদ্ধান্ত নেয়নি জামায়াতে ইসলামী
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই জাতীয় সনদ: মঞ্চ প্রস্তুত, তবু সংশয়
ফাইল ছবি

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দীর্ঘ সাত মাস সংলাপের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার পরে জমকালো অনুষ্ঠানে সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর প্রতিনিধিদের জুলাই সনদে সই করার কথা। এ জন্য জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ। কিন্তু বাস্তবায়ন আদেশ, আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা, নোট অব ডিসেন্টসহ (আপত্তি) কয়েকটি বিষয় অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদে সব দলের স্বাক্ষর করা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাস্তবায়ন আদেশ ও আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। নোট অব ডিসেন্টসহ সনদে সই করবে না বলে জানিয়েছে চার বাম দল। জামায়াতে ইসলামী বলেছে, তারা অনুষ্ঠানে যাবে, কিন্তু সনদে সই করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেয়নি। বাস্তবায়নের সুপারিশ দেখেই সনদে স্বাক্ষর করবে তারা। আর বিএনপি জুড়ে দিয়েছে অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্ট যুক্ত করার শর্ত। এমন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আজ সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

জুলাই সনদে বিএনপি স্বাক্ষর করবে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল বৃহস্পতিবার ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে এক পথসভায় বলেন, ‘আগামী দিন আপনারা জানতে পারবেন, বিএনপি স্বাক্ষর (সনদে) করবে কি না। এত অস্থির হইয়েন না, একটু টেনশন থাকা ভালো।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি সংস্কার ইস্যুতে অত্যন্ত ইতিবাচক। অবশ্যই সনদে স্বাক্ষর করব, আমরা যে কথাগুলো বলেছি, সেগুলো যদি লিপিবদ্ধ করা হয়, অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্ট রাখা হয়। গণভোট তো মেনে নিয়েছি...নির্বাচনের দিনই গণভোট হবে। সুতরাং আমরা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছি।’

৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সংলাপে বিএনপির পক্ষ থেকে সনদের অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্টের বিষয়টি উল্লেখ করার দাবি করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। কিন্তু ১৪ অক্টোবর দেওয়া চূড়ান্ত সনদের অঙ্গীকারনামায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সনদ স্বাক্ষরের আগে এ নিয়ে চাপ দিচ্ছে দলটি।

গত ২০ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দুই ধাপের সংলাপের ভিত্তিতে ৮৪টি প্রস্তাবে আপত্তিসহ ঐকমত্যে পৌঁছায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, যার ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি করে তারা। সনদের চূড়ান্ত অনুলিপি গত মঙ্গলবার রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়। ৮৪ প্রস্তাবের মধ্যে ৪৩টি সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাকি ৪১টি অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঐকমত্য হওয়া ৮৪টি বিষয় ও বাস্তবায়নের সাত দফা অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে আজ জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার কথা সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর। দ্বিতীয় ধাপের সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের দুজন করে প্রতিনিধিকে সনদের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে কমিশন আমন্ত্রণ জানিয়েছে; যার মধ্যে বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চসহ বিএনপির সমমনাসহ ২০টি রাজনৈতিক দল ও জোট স্বাক্ষরের বিষয়ে ইতিবাচক। জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া দেখেই সনদে স্বাক্ষর করতে চায় বলে জানা গেছে। বাস্তবায়ন আদেশের বিষয়বস্তু না থাকায় সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতাদের নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপি। আপত্তিসহ সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে সিপিবি, বাসদ, বাংলাদেশ জাসদ ও বাসদ (মার্ক্সবাদী)।

এদিকে তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে এনসিপি। গতকাল সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা তিনটি বিষয় নিশ্চিত হতে চাই। এক. জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের “টেক্সট” এবং গণভোটের প্রশ্নটি চূড়ান্ত করে আগেই জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। দুই. জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জারি করবেন। তিন. গণভোটের মাধ্যমে জনগণ যদি জুলাই সনদে রায় দেয়, তবে “নোট অব ডিসেন্ট”-এর কোনো কার্যকরিতা থাকবে না। গণভোটের রায় অনুযায়ী আগামী নির্বাচিত সংসদ তাদের ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংবিধান সংস্কার করবে। সংস্কারকৃত সংবিধানের নাম হবে—বাংলাদেশ সংবিধান, ২০২৬।’ নাহিদ বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া অর্ডারে স্বাক্ষর করা মূল্যহীন হবে। সেই বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠানে অংশীদার হব না।’

এনসিপির এমন অনড় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রাজি করাতে গতকাল রাত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছে ঐকমত্য কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের ভিত্তিতে সনদ তৈরিকে বাংলাদেশের ৫৪ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে মাইলফলক বলে মনে করেন ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের বিষয়ে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ প্রচেষ্টার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো একযোগে কাজ করেছে, সে ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকার কথা। তদুপরি একটা পথরেখা তৈরি করা হচ্ছে। এটাকে সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ দাবি করা যাবে না। কিন্তু যতটুকু অর্জিত হয়েছে, গত ৫৪ বছরে আমরা ততটুকু অর্জন করতে পারিনি। রাষ্ট্র সংস্কারের আরও অনেক কাজ থাকবে, সেই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক। জনপ্রতিনিধিদের সে দায়িত্ব নিতে হবে। ’

গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে মতানৈক্য

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবে দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকতে পারবেন না বলা আছে। বিএনপি দলীয় প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের নেতার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বাছাই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছে কমিশন। কমিটি ব্যর্থ হলে তাদের সঙ্গে বিচার বিভাগের দুজন প্রতিনিধি যুক্ত হবেন, যাঁরা গোপন ব্যালটে

র‍্যাংকড চয়েজ (ক্রমভিত্তিক) পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নির্বাচন করবেন। কিন্তু বিএনপি র‍্যাংকড চয়েজের বিরুদ্ধে, সংসদের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নির্বাচনের পক্ষে। কমিশন সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে (পিআর) উচ্চকক্ষ গঠনের প্রস্তাব দিলেও তা চায় না বিএনপি। তারা আসনের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ চায়। অন্যদিকে সিপিবি, বাসদসহ কয়েকটি বাম দল উচ্চকক্ষের বিপক্ষে।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ছাড়া সব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব ঐকমত্য কমিশনের। বিএনপি এ দুটির সঙ্গে সংবিধান সংশোধন ও জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি) যুক্ত করার পক্ষে।

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব করেছে কমিশন। তবে জ্যেষ্ঠতম দুই বিচারপতি হতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের কথা নির্বাচনী ইশতেহারে রাখা দল বিজয়ী হলে, সেটি করতে পারবে। বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে সেটি রাখবে। ন্যায়পাল, সরকারি কর্ম কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের নিয়োগের বিধান সংবিধানে যুক্ত করার বিপক্ষে বিএনপি।

সনদের ঐকমত্য হওয়া ৫ নম্বর সুপারিশে বলা হয়েছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। বিষয়টিতে বিএনপি, জামায়াতসহ রাজনৈতিক দলগুলো একমত। বর্তমান সংবিধানের ৫ম তফসিলে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ৬ষ্ঠ তফসিলে ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ৭ম তফসিলে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদ দেওয়ার সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করে শুধু ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ রেখেছে শেষ পর্যন্ত।

প্রস্তুত অনুষ্ঠানস্থল

সরকারের পক্ষ থেকে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের তত্ত্বাবধানে এরই মধ্যে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। দক্ষিণমুখী এই মঞ্চে প্রধান উপদেষ্টা, ঐকমত্য কমিশনের সদস্য, ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের দুজন করে প্রতিনিধির বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জুলাই সনদের একটি ‘মাস্টারপিস’ থাকবে, যার তিনটি অংশ থাকবে সংস্কার উদ্যোগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ ভূমিকা, সংস্কার প্রস্তাবের তালিকা এবং একটি অঙ্গীকারনামা। অঙ্গীকারনামার ৩০টি কপি দলীয় প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হবে। পরে প্রতিনিধিরা ‘মাস্টারপিস’-এ স্বাক্ষর করবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দুই পর্বের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের স্বাক্ষর অনুষ্ঠান মাগরিবের আগেই শেষ হবে। নামাজের বিরতির পরে দ্বিতীয় পর্বের প্রজেকশন ম্যাপিংয়ে সনদ তৈরির পটভূমি ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। প্রজেকশন ম্যাপিংয়ের স্ক্রিন হিসেবে জাতীয় সংসদ ভবনকে ব্যবহার করা হবে।

বিষয়:

বিএনপিছাপা সংস্করণপ্রথম পাতারাজনৈতিক দলজামায়াতে ইসলামীএনসিপিজাতীয় ঐকমত্য কমিশনজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদির গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সব মন্ত্রীর পদত্যাগ

চট্টগ্রামে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

বিছানাভর্তি টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি ও সোনাদানা মিলল পুলিশ কর্মকর্তার ঘরে

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়: শিক্ষা উপদেষ্টা

তৃতীয় দফায় বাড়ল জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

জুলাই জাতীয় সনদ: মঞ্চ প্রস্তুত, তবু সংশয়

জুলাই জাতীয় সনদ: মঞ্চ প্রস্তুত, তবু সংশয়

সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা অনুমোদন

সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা অনুমোদন

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ

শুক্রবার বিকেলে সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ

শুক্রবার বিকেলে সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ