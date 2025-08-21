Ajker Patrika
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায়

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৪৮
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান সরকারি সফরে গতকাল বুধবার রাতে ঢাকায় এসেছেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাকিস্তানের মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। দেশটির হাইকমিশনার ইমরান হায়দার বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করতে এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া চার দিনের এই সফরে তিনি বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হবেন।

পাকিস্তানের মন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

