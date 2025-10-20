‘জুলাই শহীদ’ পরিবারের সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী (প্রশাসন-১) সচিব নুসরাত জাহান স্বাক্ষরিত গত ২১ সেপ্টেম্বর জারি করা এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।
আদেশে বলা হয়, ‘সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এ গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাপকসংখ্যক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশব্যাপী সহস্রাধিক নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা শহীদ হয়েছেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত জুলাই শহীদ পরিবারের সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা প্রদানপূর্বক তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।’
জানতে চাইলে নুসরাত জাহান বলেন, সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত জুলাই শহীদ পরিবারের সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে বলে গত ২১ সেপ্টেম্বর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে চলতি মাসের ১৫ তারিখ অফিস আদেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা বিভাগ।
