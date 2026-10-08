ইউপি নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা সোমবার: ইসি সানাউল্লাহ

ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন কবে থেকে শুরু হবে ও কোন ধাপে কবে নির্বাচন হবে, তা আগামী সোমবার জানাবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, আগামী সোমবার কমিশনের সভা রয়েছে। ওই সভায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কবে শুরু হবে ও কোন ধাপে কবে নির্বাচন হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হবে।
মো. সানাউল্লাহ আরও বলেন, ইউপি নির্বাচনের তফসিল নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষণা করা হবে না। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা তফসিল ঘোষণা করবেন।
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