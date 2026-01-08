Ajker Patrika
জাতীয়

চার দিনে ইসিতে ৪৬৯টি আপিল আবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চার দিনে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন চত্বরে ১০টি বুথে মোট প্রার্থিতা ফেরত পেতে ও বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিলের জন্য ৪৬৯টি আবেদন জমা পড়েছে। ইসি সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধদের নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করার শেষ দিন আগামীকাল শুক্রবার। আগামী শনিবার থেকে শুনানি শুরু করবে কমিশন। প্রতিদিন ৭০টি করে আবেদনের শুনানি করার পরিকল্পনা করছে ইসি।

জানা যায়, প্রথম দিন ৪২, দ্বিতীয় দিন ১২২, তৃতীয় দিন ১৩১টি ও চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার ১৭৪টি আবেদন জমা পড়েছে। ইসিতে দায়ের করা আপিলের শুনানি করা হবে আগামী শনিবার থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বিষয়:

আবেদনইসিমনোনয়ননির্বাচননির্বাচন কমিশনইসি সচিবপ্রার্থী
এলাকার খবর
