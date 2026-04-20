বগুড়ায় ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান

বগুড়া প্রতিনিধি
নবনির্মিত বগুড়া জেলা অ্যাডভোকেটস বার সমিতি ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া সফরে এসে ব্যস্ত সময় পার করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বেলা সোয়া ১১টার দিকে আইনজীবী সমিতির নতুন ভবনের ফলক উন্মোচনসহ জজ আদালতে ই-বেইলবন্ড কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি।

বেলা ১১টার পর বগুড়া সার্কিট হাউস থেকে হেঁটেই বের হন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় নেতা-কর্মীদের মাঝে বাড়তি উচ্ছ্বাস তৈরি হয়। হাজারো নেতা-কর্মী তাঁকে স্বাগত জানান। কেউ ফুল ছিটিয়ে তাঁকে বরণ করেন, আর চারপাশে স্লোগান ও উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। প্রধানমন্ত্রী হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান এবং অনেকেই তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করেন। প্রায় পাঁচ মিনিটের এই পথ হেঁটে অতিক্রম করে বগুড়া জেলা জজ আদালত চত্বরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে আইনজীবী সমিতির নতুন ভবনের ফলক উন্মোচনসহ জজ আদালতে ই-বেইলবন্ড (অনলাইনে জামিননামা দাখিল) কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি। এরপর বগুড়া পৌরসভাকে নবগঠিত সিটি করপোরেশনে উন্নীত করার ফলক উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। বেলা পৌনে ১২টার দিকে শহর থেকে গাবতলীর বাগবাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়ে পৌনে ১টায় জিয়াউর রহমান গ্রাম হাসপাতালে হামের টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

বিকেল ৪টায় শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। জনসভা শেষে বগুড়া প্রেসক্লাবের নতুন ভবন এবং বায়তুর রহমান কেন্দ্রীয় মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি।

পাঠকের আগ্রহ

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

সম্পর্কিত

বগুড়ায় ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান

বগুড়ায় ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান

আরও ১৯ জেলায় শুরু হলো ‘ফুয়েল পাস’ নিবন্ধন কার্যক্রম

আরও ১৯ জেলায় শুরু হলো ‘ফুয়েল পাস’ নিবন্ধন কার্যক্রম

বগুড়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বগুড়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল চ্যালেঞ্জ করে রিট

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল চ্যালেঞ্জ করে রিট